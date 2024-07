https://electronicintifada.net/content/martyrs-mothers-and-indelible-stain-genocide/47901



Märtyrerinnen, Mütter und der unauslöschliche Makel des Völkermords

Von Haya Hijazi

Die elektronische Intifada

23. Juli 2024

Das einen Tag alte Baby Malek Yassin im al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah am 20. Juli. Malek wurde durch einen Kaiserschnitt bei seiner Mutter, Ola al-Kurd, geboren, nachdem sie bei einem israelischen Luftangriff auf das Haus der Familie im Lager Nuseirat getötet worden war.

Omar Ashtawy APA-Bilder

Die Geschichte von Dr. Basil Mahdi, der mein Vorgesetzter im al-Shifa-Krankenhaus war, ist tragisch und fesselnd.

Er war immer mit Leidenschaft bei der Arbeit. Er war ein beliebter und geselliger Arzt, der allen half. Er führte zahlreiche kostenlose Geburten durch und unterstützte großzügig humanitäre Projekte.

Nach Beginn der israelischen Angriffe am 7. Oktober verlor das Personal des Al-Shifa-Krankenhauses den Kontakt zu vielen Ärzten. Eine große Anzahl von Ärzten wurde aus dem nördlichen Gazastreifen in den Süden evakuiert, wobei nur ein kleiner Teil des Personals zurückblieb.

Dr. Mahdi blieb bis zum letztmöglichen Zeitpunkt. Selbst nachdem seine Familie in den Süden evakuiert worden war, setzte er seine Arbeit fort und wollte weder seine Arbeit aufgeben noch seine Patienten zurücklassen.

Es war ein Novembermorgen, als ich die Nachricht von seinem Märtyrertod hörte. Er wurde zusammen mit seinen Arztbrüdern in ihrem privaten Mahdi Medical Hospital mitten im Gazastreifen getötet, das mit Patienten und Vertriebenen gefüllt war.

Zwei Tage lang hatten die Brüder an das Rote Kreuz appelliert, ihre Evakuierung in den Süden des Gazastreifens sicherzustellen.

Bevor jedoch irgendwelche Vorkehrungen getroffen werden konnten, bombardierten israelische Flugzeuge das Krankenhaus. Dr. Mahdi und einer seiner Brüder wurden getötet. Ein weiterer Bruder, Dr. Yousef Mahdi, überlebte, weil er kurz zum Rauchen nach draußen gegangen war.

Sie gehören zu den schätzungsweise 500 Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die Israel während seines Völkermords im Gazastreifen getötet hat.

Dr. Mahdi hinterlässt eine Frau, Dalia, ebenfalls Ärztin, und vier Kinder. Sie konnten sich nicht einmal von ihm verabschieden, da sie im Süden belagert wurden.

Er hat mich immer ermutigt, zu studieren und meine Spezialisierung zu vervollständigen, und er hat meine Moral ständig gestärkt.

Sein Tod hinterlässt eine große Lücke, für seine Familie, für seine Patienten und für mich.

Manche Menschen verlassen unser Leben, aber ihre Spuren bleiben für immer.

Gefährliche Zeiten für schwangere Frauen

Für viele Ärzte werden uns auch die Patienten, denen wir dienen, und die oft erschütternd schwierigen Situationen, mit denen wir konfrontiert werden, nie verlassen.

Ich war im Oktober letzten Jahres an der Rezeption des Al-Shifa-Krankenhauses in einer besonders schwierigen Nacht, die ich nie vergessen werde.

Zahlreiche schwangere Frauen befanden sich in Panik, weil sich israelische Panzer in der Nähe des Krankenhauses näherten. Ich war allein in der Rezeption, als eine Patientin (M.N.), eine 21-jährige Frau, mit vaginalen Blutungen kam. Ich untersuchte sie und stellte fest, dass sie starke Blutungen hatte, die von einem üblen Geruch begleitet waren.

Aufgrund der Lage im nördlichen Gazastreifen hatte sie das nächstgelegene Gesundheitszentrum dort nicht erreichen können. Wegen der starken Blutung und des hohen Fiebers von 38 °C wurde sie mit einem Krankenwagen in die Aufnahme des Al-Shifa-Krankenhauses gebracht.

Ich führte eine Ultraschalluntersuchung durch und stellte fest, dass sie eine septische Fehlgeburt erlitten hatte, d. h. eine Fehlgeburt, die sich infiziert hatte. Der Zustand erforderte eine intensive Behandlung, aber die Situation in al-Shifa wurde immer gefährlicher.

Daher musste die Krankenhausverwaltung M.N. in ein anderes Krankenhaus verlegen. Dort weigerte man sich jedoch aufgrund der fehlenden medizinischen Ausstattung, sie aufzunehmen. Der Fall ging zwischen den Verlegungen von einem Krankenhaus zum anderen verloren.

Sie starb innerhalb von 24 Stunden.

Es war ihre erste Schwangerschaft gewesen.

Komplikationen nehmen täglich zu

Die entsetzliche Situation in Gaza hält an.

Die medizinischen Einrichtungen sind völlig zusammengebrochen, und die durch den Völkermord verursachten Schwangerschaftskomplikationen nehmen täglich zu: Schwangerschaftsdiabetes, Schwangerschaftsbluthochdruck, frühe Fehlgeburten, fetale Missbildungen, vorzeitige Plazentalösung, Uterusruptur, postpartale Blutungen und sogar postpartale Depressionen treten dreimal häufiger auf als normal.

Der Gebrauch von Antidepressiva hat zugenommen. Da sie nicht ohne weiteres erhältlich sind, werden sie auf dem Schwarzmarkt für 35 Dollar oder mehr pro Pille verkauft.

Im Gazastreifen ereignen sich wahre Katastrophen. Trauernde Mütter leiden. Genaue Statistiken über die Situation sind nicht mehr verfügbar, und die Fälle werden auf einer Notfallbasis behandelt.

Die Verwendung von Verhütungspillen hat erheblich zugenommen, und sie sind in den Zentren und Apotheken des Hilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) nicht mehr erhältlich. Mit der von Israel erzwungenen Schließung des Grenzübergangs Rafah zu Ägypten verschlimmert sich die humanitäre Katastrophe von Tag zu Tag.

Es gab sogar den Vorschlag, Menstruationstassen als Alternative zu Binden einzuführen, aber leider bleiben auch diese Lieferungen am Grenzübergang Rafah stecken.

Auf jeden Fall gibt es kein Gesundheitserziehungssystem mehr, das den Frauen beibringt, wie man sie benutzt.

Haya Hijazi ist Medizinstudentin in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …