Netanjahu ehren, Amerika entehren von L. Michael Hager

von L. Michael Hager

23. Juli 2024

Fotoquelle: Rory Arnold/No10 Downing Street – CC BY 2.0

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wird am 24. Juli vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses sprechen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hatte die Einladung im vergangenen März ausgesprochen. Mit der Beteiligung des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, und des Minderheitsführers im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, wurde die Einladung bald zu einer parteiübergreifenden. Es ist nicht das erste Mal, dass ein israelischer Staatschef eine Rede vor dem Kongress nutzt, um die ohnehin schon starken Beziehungen Israels zu Amerika zu stärken. Im Jahr 2015 umging Netanjahu das Weiße Haus, um eine Rede zu halten, in der er die Beteiligung der USA an den Verhandlungen über das iranische Atomabkommen angriff. Obwohl der Besuch des Premierministers den damaligen Präsidenten Obama zutiefst in Verlegenheit brachte, übersah er ein Jahr später die geringfügige Zusage von 38 Milliarden Dollar an Waffenhilfe für Israel über einen Zeitraum von zehn Jahren.

So geschmacklos der geplante Netanjahu-Besuch für einige in der Demokratischen Partei auch sein mag, er ist kaum überraschend. Pro-Israel-Lobby-Organisationen haben den Mitgliedern des Kongresses bei ihren letzten Wahlen beträchtliche Summen gespendet. AIPAC hat Berichten zufolge 100 Millionen Dollar bereitgestellt, um jene progressiven Demokraten im Repräsentantenhaus zu besiegen, die einen Waffenstillstand forderten und sich gegen die Lieferung von US-Waffen an Israel aussprachen. Nicht einmal der unübersehbare Völkermord in Gaza und die Angriffe von Siedlern auf palästinensische Gemeinden im Westjordanland haben die Begeisterung der USA für Israel in der Exekutive und der Legislative geschmälert. Pro-Israelische Kongressabgeordnete haben sogar die jüngsten Proteste an den Universitäten als „Antisemitismus“ verurteilt. Trotz der steigenden Zahl von Toten und Verletzten im Gazastreifen und der Warnungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vor „völkermörderischen Handlungen“ hat sich die israelische Sichtweise, die der Hamas die Schuld an den palästinensischen Opfern gibt und die Pro-Palästinenser des Antisemitismus bezichtigt, in Amerika festgesetzt.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die US-Politik im Nahen Osten größtenteils, wenn nicht sogar vollständig, von Israel dominiert wird; dass das Weiße Haus und der Kongress gemeinsam Bomben und Raketen zur Verfügung stellen, die den Krieg der IDF gegen die Palästinenser im Gazastreifen anheizen; und dass sich, solange Politikern unbegrenzte PAC-Gelder zur Verfügung stehen, an Amerikas kuscheliger Beziehung zu Israel wahrscheinlich nichts ändern wird. Folglich können wir viel Applaus und viele stehende Ovationen erwarten, wenn Netanjahu am nächsten Mittwoch vor dem Kongress spricht. Es ist unwahrscheinlich, dass der erwartete Boykott durch eine kleine Anzahl von Mitgliedern die Liebesbeziehung des Kongresses zu Israel beeinträchtigen wird.

Wir wissen, dass die lautesten Befürworter Israels das meiste Geld von der Israel-Lobby erhalten und dass die Spenden der Lobby an die Mitglieder des Kongresses (MOCs) seit Oktober gestiegen sind. Kein Wunder, dass Senatoren und Kongressabgeordnete beider Parteien gedankenlos dem Beispiel von Präsident Joe Biden folgen und den IDF alle tödlichen Waffen geben, die sie für ihren anhaltenden Krieg gegen Gaza benötigen. Als der Staatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) Haftbefehle gegen Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant beantragte, forderten einige MOCs Sanktionen gegen den Staatsanwalt. Unterdessen legten die USA wiederholt ihr Veto gegen Resolutionen ein, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen forderten. Als Biden kürzlich einen Drei-Phasen-Plan zur Beendigung des Krieges und zur Rückgabe der von der Hamas festgehaltenen Geiseln ankündigte, setzte er eine entsprechende Resolution des UN-Sicherheitsrates durch. Netanjahu hat jedoch weiterhin darauf bestanden, dass Israels Angriff auf den Gazastreifen erst dann beendet wird, wenn alle seine Kriegsziele erreicht sind. Die USA scheinen nun an Israel gebunden zu sein, während der Premierminister an die faschistischen Mitglieder seines Kriegskabinetts gekettet ist. Wer oder was kann diese gordischen Knoten durchschlagen?

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat im Januar in einer vorläufigen Entscheidung festgestellt, dass „alle Maßnahmen“ ergriffen werden müssen, um Völkermord zu verhindern. Wir können davon ausgehen, dass der Gerichtshof letztendlich entscheiden wird, dass Israels zahlreiche Kriegsverbrechen, einschließlich des Einsatzes von Hunger als Kriegstaktik, tatsächlich einen Völkermord im Sinne der Völkermordkonvention von 1948 darstellen. Indem die USA sowohl den IGH als auch den IStGH missachten und verunglimpfen, untergraben sie beide Institutionen und die internationale Rechtsstaatlichkeit.

Die bevorstehende Rede Netanjahus vor dem Kongress sollte als Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den USA und Israel betrachtet werden. Da Bidens Zukunft als Präsidentschaftskandidat der Demokraten in der Schwebe hängt, ist es jetzt an der Zeit, dass potenzielle Kandidaten einen Neustart der amerikanischen Beziehungen zu Israel fordern. Unmittelbarer ist, dass das Scheitern eines Waffenstillstands im Gazastreifen die Gefahr eines größeren Krieges mit der Hisbollah im Libanon birgt, der wahrscheinlich US-Truppen einbeziehen würde.

Was ist zu gewinnen, wenn man sich mit einem extremistischen Regime verbündet, das im Gazastreifen Völkermord und im Westjordanland ethnische Säuberungen verübt? Jetzt ist es an der Zeit, dass die politischen Entscheidungsträger die Vor- und Nachteile des US-Sicherheitsstaates mit seinen Hunderten von Militärstützpunkten in der ganzen Welt in einem größeren Rahmen abwägen.

Der bevorstehende Besuch von Netanjahu sollte Anlass sein, die Beziehungen der USA zu Israel ernsthaft zu überprüfen. Er sollte die Bürger auch dazu veranlassen, die Finanzierung der US-Wahlen durch Lobbyisten, Unternehmen und Milliardäre zu hinterfragen, die mit ihrem Geld die Demokratie korrumpieren.

L. Michael Hager ist Mitbegründer und ehemaliger Generaldirektor der International Development Law Organization, Rom.

Übersetzt mit deepl.com

