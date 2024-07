https://www.commondreams.org/opinion/end-the-nuclear-age



Friedensaktivisten, die Masken des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des US-Präsidenten Joe Biden tragen, posieren am 29. Januar 2021 vor dem Brandenburger Tor in Berlin mit einer Atomraketenattrappe, um weitere Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung zu fordern.

(Foto: John MacDougall/AFP via Getty Images)

Die Opfer des Nuklearzeitalters ehren, indem wir ihm ein Ende setzen

Von Ivana Nikolić Hughes

23. Juli 2024

Common Dreams

Die nukleare Abrüstung ernst zu nehmen, ist nicht nur ein existenzielles Gebot in diesem Augenblick, sondern eine Verpflichtung aller Vertragsstaaten des Atomwaffensperrvertrags.

Die folgende Rede wurde vor dem Vorbereitungsausschuss des Atomwaffensperrvertrags am 23. Juli 2024 bei den Vereinten Nationen in Genf gehalten.

Die Vertragsstaaten des Atomwaffensperrvertrags (NVV) tagen das dritte Jahr in Folge im Schatten des verheerenden Krieges in der Ukraine, der Hunderttausende von Menschenleben gefordert, wichtige Infrastrukturen in der Ukraine und anderswo zerstört und Freunde und Familienmitglieder zu Feinden gemacht hat. In den letzten zehn Monaten haben der Angriff auf Israel und der Krieg im Gazastreifen alle erschüttert, die es gewagt haben, sich mit den enormen zivilen Opfern, den ständigen Rechtfertigungen für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und der Spaltung zu befassen, die der Konflikt von den Universitäten auf der ganzen Welt bis hin zu den Hallen der Vereinten Nationen mit sich gebracht hat.

Das menschliche Leid, das wir immer wieder miterleben, ist unvorstellbar, und die Tatsache, dass an beiden Konflikten direkt oder indirekt Staaten beteiligt sind, die über Atomwaffen verfügen, erinnert uns daran, dass es noch viel schlimmer sein könnte. Ob absichtlich, wie von russischen und israelischen Politikern angedroht, oder versehentlich, und vor allem, wenn sich die aktuellen Konflikte zu regionalen Kriegen ausweiten, ist der Einsatz von Atomwaffen nicht auszuschließen. Dies gilt, solange es Atomwaffen gibt, und vor allem, solange die derzeitige Politik ihren sofortigen Einsatz zur Verteidigung staatlicher Interessen nicht nur zulässt, sondern fordert.

Die NVV-Vertragsstaaten können nicht länger so tun, als seien die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki ein notwendiges Übel gewesen, und die Zeit der Atomtests unter den Teppich kehren.

Die nukleare Abrüstung ernst zu nehmen, ist nicht nur ein existenzielles Gebot der Stunde, sondern eine Verpflichtung aller Vertragsstaaten des NVV. Die Kernwaffenstaaten – China, Frankreich, Russland, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten – haben eine besondere Verantwortung. Nach Artikel sechs des Vertrags sind sie verpflichtet, in gutem Glauben über die nukleare Abrüstung zu verhandeln, was sie bisher offensichtlich nicht getan haben. Dies muss sich ändern.

Alle anderen NVV-Vertragsstaaten müssen von der Androhung der nuklearen Vernichtung als Strategie zur Führung internationaler Angelegenheiten abrücken. Die Stationierung amerikanischer und russischer Waffen in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Türkei im Falle der USA und Weißrussland im Falle Russlands muss unverzüglich beendet werden. Das gilt auch für das so genannte Nuklearschirmversprechen. Atomwaffen machen niemanden sicherer – sie bringen uns alle, die gesamte Menschheit und alles Leben auf dem Planeten in Gefahr, ausgelöscht zu werden. Die Feststellung, dass dies inakzeptabel ist, ist eine Feststellung des Offensichtlichen.

Was sollte getan werden?

Nächstes Jahr jähren sich die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki zum 80. Mal, das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt sich zum 80. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen. Die Kernwaffenstaaten sollten dieses und das nächste Jahr des Vorbereitungsausschusses nutzen, um einen Weg zu finden, der die Unterzeichnung und Ratifizierung des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen (TPNW) zusammen mit den anderen vier Kernwaffenbesitzern beinhaltet: Indien, Israel, Nordkorea und Pakistan. Wenn wir dies bis 2035 tun, haben wir 10 Jahre Zeit, um Geschichte zu schreiben. Sobald alle Staaten, die über Atomwaffen verfügen, den TPNW ratifiziert haben, sollten bis 2045 alle Atomwaffen abgeschafft sein.

Auf dem Weg in eine Zukunft, in der Atomwaffen abgeschafft und eliminiert sind und die menschliche Zivilisation nicht mehr auszulöschen drohen, müssen wir uns auch mit der Vergangenheit und der Gegenwart befassen, um das Leid der Gemeinschaften zu lindern, die durch den Einsatz und die Tests von Atomwaffen betroffen waren. Die Vertragsparteien des Atomwaffensperrvertrags können nicht länger so tun, als seien die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki ein notwendiges Übel gewesen, und die Zeit der Atomtests unter den Teppich kehren. Die Beweise für den Schaden sind nur allzu real, und die Narben sind mehr als sichtbar.

In Algerien ist die radioaktive Ausrüstung des französischen Atomtestprogramms noch immer im Sand der Sahara vergraben. Auf den Marshall-Inseln ist das Essen auf der berühmten Bikini-Insel, nach der der französische Designer den Badeanzug benannt hat, der explosiv sein sollte, immer noch voll mit Cäsium-137, das von den US-Atomtests übrig geblieben ist. Auf der Insel Kiritimati in Kiribati hat die örtliche Bevölkerung noch keine Anerkennung und Unterstützung für die Schäden erhalten, die Großbritannien und die USA während ihrer Atomwaffentests verursacht haben. Und in Kasachstan benötigen zu viele Opfer des sowjetischen Atomwaffentestprogramms weitaus mehr Hilfe, als sie bisher erhalten haben. Und das trotz der ernsthaften Bemühungen der kasachischen Regierung, die ernsthafte Schritte zur Umweltsanierung und Opferhilfe in der betroffenen Region unternommen hat. Die Geschichten gehen weiter und weiter und umkreisen den Globus.

Die für diese abscheulichen Taten verantwortlichen Staaten müssen sich zunächst entschuldigen. Als nächstes sollten sie sich mit der internationalen Gemeinschaft zusammentun, um dieses historische Unrecht wiedergutzumachen und zu versprechen, dass sie solche Verbrechen nie wieder begehen werden.

Auch hier ebnet das TPNW mit seinen humanitären Bestimmungen, die in den Artikeln sechs und sieben niedergelegt sind, den Weg. Darüber hinaus fordern wir alle Staaten, einschließlich der neun Staaten, die sich im vergangenen Dezember in der UN-Generalversammlung der Stimme enthalten oder gegen die Resolution gestimmt haben, auf, sich mit dem Erbe der Atomtests auseinanderzusetzen; die Resolution bietet eine Gelegenheit für eine umfassende Diskussion über nukleare Gerechtigkeit, die für viel zu viele und viel zu lange nicht zu erreichen war. Jeder Staat muss sich an den Tisch der nuklearen Gerechtigkeit setzen.

Es gibt noch viel zu tun. Auf Erklärungen und Versammlungen müssen echte Taten und konkrete, zeitlich begrenzte Schritte folgen.

Wir müssen die Opfer des Atomzeitalters ehren, indem wir sein Ende herbeiführen und ihnen ernsthaft und von ganzem Herzen helfen. Aber über diese Aufgaben hinaus müssen wir uns wieder auf das Versprechen der UN-Charta besinnen, in der die Staaten ihre Differenzen auf dem Verhandlungswege austragen, sich in friedlicher Zusammenarbeit und im Wettbewerb engagieren und alle Bedrohungen, einschließlich der eines nuklearen Armageddon, nicht nur als eine enorme Gefahr für die Menschheit, sondern als eine Beleidigung unserer Menschlichkeit zurückweisen. Wir sind besser als das.

Die Arbeit und die Ideen von Mozart, Gandhi, Mandela, Parks, Franklin, Allende und so vielen anderen weisen den Weg nach vorn. Dieser Weg führt nicht über Atomwaffen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …