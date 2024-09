https://www.jonathan-cook.net/2024-09-04/arm-genocidal-state-moderation/



Man kann einen völkermordenden Staat nicht mit Waffen zur Mäßigung zwingen. Warum also versucht der Westen es immer wieder?

Von Jonathan Cook

4. September 2024

Die westlichen Regierungen werden Israel niemals isolieren und sanktionieren. Die Kriegsmaschinerie wird so lange weiterlaufen, bis wir sie entweder stoppen oder ihre tödlichen Spiele uns allen um die Ohren fliegen

Middle East Eye – 4. September 2024

Es gibt viele Gründe dafür, dass der Gazastreifen seit Monaten nicht mehr auf dem Radar der westlichen Establishment-Medien ist, obwohl sich die Enklave in eine immer größere Tötungszone verwandelt.

Einer davon ist, dass es fast ein Jahr nach dem, was der Weltgerichtshof als „plausiblen Völkermord“ bezeichnet hat, in dem Israel westliche Journalisten ferngehalten und die meisten palästinensischen Journalisten getötet sowie internationale Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen vertrieben hat, fast niemanden mehr gibt, der uns über die Geschehnisse berichtet.

Wir haben nur Momentaufnahmen des individuellen Leids, aber nicht das Gesamtbild. Wie viele Palästinenser sind tot? Wir wissen, dass mindestens 40.000 Menschen von Israel getötet wurden – das sind die von palästinensischen Beamten erfassten Todesfälle, bevor das Gesundheitssystem zusammenbrach. Aber wie viele mehr? Doppelt so viele? Das Vierfache? Das 10-fache? Die Wahrheit ist, dass das niemand weiß.

Was ist mit der Hungersnot im Gazastreifen, die seit vielen, vielen Monaten wütet, weil Israel systematisch Hilfslieferungen in die Enklave blockiert hat, entsprechend seinem Versprechen vom letzten Oktober, den Palästinensern dort Nahrung, Wasser und Strom zu verweigern?

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, hat Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant beantragt, weil die Aushungerung des Gazastreifens durch die beiden ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.

Doch die anhaltende Hungersnot wird als ein Verbrechen dargestellt, bei dem kaum Opfer zu beklagen sind. Wo sind die Toten dieser Hungersnot? Sie sind sicherlich nicht auf unseren Fernsehbildschirmen oder auf unseren Titelseiten zu sehen.

Die tatsächliche Zahl der Todesopfer wird wahrscheinlich nie bekannt gegeben werden, genauso wenig wie nach den Blutbädern des Westens im Nahen Osten, in Afghanistan, Irak und Libyen. Die westlichen Politiker haben kein Interesse daran, die Wahrheit zu erfahren, und die westlichen Establishment-Medien haben kein Interesse daran, sie aufzudecken.

Demokratie ausgeweidet

Die Nachrichten aus Gaza werden auch aus einem anderen Grund aktiv unterdrückt. Israels Völkermord ist nach wie vor ein greifbarer, schockierender Beweis dafür, dass die westlichen Hauptstädte nicht die Bastionen der Demokratie und Bollwerke gegen die Barbarei sind, die sie vorgeben zu sein.

Westliche Politiker haben sich in den Völkermord verwickelt – eine Tatsache, die sie vor ihrer Öffentlichkeit nicht verbergen können. Das Morden hätte jederzeit gestoppt werden können, wenn die Regierung Biden es gewollt hätte.

Die Menschen haben deutlich gemacht, dass sie ein Ende des Gemetzels wollen, weshalb Biden so tun muss, als würde er „unermüdlich“daran arbeiten, einen Waffenstillstand auszuhandeln – einen Waffenstillstand, den er jederzeit aufzwingen könnte, wenn er wollte.

Israel ist völlig abhängig von der militärischen, diplomatischen und finanziellen Großzügigkeit der USA, wie die 50.000 Tonnen Waffen, die die Regierung Biden seit Oktober letzten Jahres nach Israel geliefert hat, nur zu deutlich zeigen.

Die Wahrheit ist jedoch, dass die westliche Politik heute überhaupt nicht mehr auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingeht. Die letzten Reste demokratischer Rechenschaftspflicht wurden vor vielen Jahren ausgemerzt, als die politischen Systeme des Westens vollständig von mächtigen, weltumspannenden Konzernen vereinnahmt wurden.

Dutzende Millionen Menschen gingen 2003 in Europa auf die Straße, um die illegale Invasion der USA und Großbritanniens im Irak zu stoppen, und es machte keinen Unterschied.

Die Situation in Gaza ist sogar noch schlimmer. Es ist nicht nur so, dass, wie zuvor, niemand an der Macht zuhört. Diejenigen, die sich dem israelischen Völkermord und der westlichen Komplizenschaft darin widersetzen, werden aufs Übelste verleumdet. Die Millionen, die gegen das Gemetzel demonstrieren, werden als „Zehntausende“ bezeichnet, während sie aktiv als „Antisemiten“ beschimpft werden .

Die westlichen Staaten – und ihr selbsternanntes „Verteidigungsbündnis“, die Nato – sind nicht dazu da, das öffentliche Interesse zu vertreten. Sie sind vor allem zu Vehikeln für die Förderung der engstirnigen Interessen einer Konzernelite geworden, deren Zweck es wiederum ist, die Gewinne aus öffentlich finanzierten, permanenten Kriegen in private Hände abzuschöpfen.

Profite aus dem Gemetzel

Es sind nicht nur die Waffenhersteller und die Hightech-Industrie mit ihrem boomenden Überwachungsgeschäft, deren Aktien aufgrund des Gemetzels in Gaza und der Ukraine in die Höhe schnellen.

Bloomberg berichtete letzten Monat, dass die israelischen Luftangriffe auf Gaza die Häuser von 2,3 Millionen Palästinensern in 42 Millionen Tonnen Schutt verwandelt haben. Das ist genug, um eine Reihe von Kipplastern von New York bis Singapur zu füllen.

Es werden nicht die Unternehmen aus dem Gazastreifen sein, die die Gewinne aus der gigantischen Aufräumaktion einstreichen. Nach einer 17-jährigen Blockade der Enklave durch Israel existierte der Industrie- und Handelssektor des Gazastreifens schon vor Israels aktueller Zerstörungsorgie kaum noch. Die Nutznießer werden wieder einmal westliche Unternehmen sein.

Wenn der „Tag danach“ jemals kommt, werden es westliche Unternehmen sein, die sich um den Wiederaufbau des Gazastreifens bewerben – und höchstwahrscheinlich nicht für die derzeitigen palästinensischen Bewohner. Israel will sie entweder tot oder ethnisch gesäubert sehen.

Ein zerstörtes, entleertes Gaza wird eine Tabula rasa sein. Teure neue Grundstücke am Strand können an wohlhabende israelische Juden vermarktet werden. Neue Industriezonen und Häfen werden den Export nach Europa und Nordafrika erleichtern.

Und das, bevor wir uns überlegen, wer das reichlich vorhandene Erdgas vor der Küste des Gazastreifens ausbeuten darf, auf das westliche Konzerne seit zwei Jahrzehnten gierig ein Auge geworfen haben.

Ausreden für Unterdrückung

Die westlichen Konzerne werden immer fetter, während die westliche Öffentlichkeit gezwungen ist, den Gürtel immer enger zu schnallen.

Der neue britische Premierminister Keir Starmer, der weiß, dass sein eigenes politisches Überleben davon abhängt, dass die Konzerne den öffentlichen Reichtum weiter plündern, ist damit beschäftigt, die Erwartungen der Briten zu erfüllen.

Bewaffnet mit einer massiven parlamentarischen Mehrheit hatte er keine Botschaft der Hoffnung oder des Wandels. Letzte Woche sagte er der britischen Öffentlichkeit, dass „die Dinge schlimmer sind, als wir uns jemals vorgestellt haben“. Es gab keinen Hinweis darauf, warum es so schlimm sein könnte, abgesehen von der vorhersehbaren politischen Abrechnung mit der vorherigen Regierung.

Starmer warnte vor der Notwendigkeit, „die Dinge anders zu machen“. Aber der Unterschied, den er anbot, war in Wirklichkeit ein Bekenntnis zu mehr Sparsamkeit – der typischen Politik seiner Vorgänger.

Und so wie Starmer innenpolitisch nichts ändern will, so will er auch in der Außenpolitik nichts ändern. Die endlosen Kriege werden weitergehen.

Die neue britische Regierung geht ebenso wie die alte mit Ausreden hausieren, um weiterhin Waffen an ein israelisches Militär zu verkaufen, das damit Zivilisten massakriert.

Außenminister David Lammy kroch am 2. September vor Israel , als er ankündigte,8 Prozent dieser Verkäufe auszusetzen, nachdem er vor deren möglicher Verwendung für israelische Kriegsverbrechen gewarnt worden war. Es ist offenbar in Ordnung, die anderen 92 Prozent der Militäraufträge, einschließlich der Komponenten, die in Israels F-35-Kampfflugzeugstaffel verwendet werden, an ein Regime zu schicken, das aktiv am Völkermord beteiligt ist.

In der Zwischenzeit verfolgt die neue Regierung, wie auch die alte, mit dem, was sie „Laserfokus“ nennt, weitere Geschäftsmöglichkeiten mit Israel.

In den USA wird Kamala Harris, die als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten als Nachfolgerin von Joe Biden aufgestellt wurde, ohne dass auch nur eine einzige Stimme abgegeben wurde, von willfährigen Medien als Kandidatin der „Freude ‚ verkauft – eine fade politische Botschaft, die ebenso inhaltslos ist wie der vielgerühmte Slogan der ‘Hoffnung“ des früheren Präsidenten Barack Obama.

„Freude“ dient als Vorwand zur Unterdrückung. Demonstranten protestierten vor der Democratic National Convention gegen Harris‘ und Bidens fast einjährige Komplizenschaft mit dem Völkermord im Gazastreifen, als diese ihren Höhepunkt erreichte. Aber man ließ nicht zu, dass sie die „freudige“ Stimmung im Saal trübten. Sie wurden von der Polizei gewaltsam aus dem Saal getrieben.

In ihrem ersten Interview seit ihrer Nominierung versprach Harris , dass die USA den Völkermord in Gaza weiterhin unterstützen würden – selbst wenn sie dadurch, was durchaus möglich scheint, im November eine Handvoll Swing States verlieren und Donald Trump zum Präsidenten gewählt werden sollte.

Die „Antisemitismus“-Formel

Sowohl Starmer als auch Harris sind treue Kreaturen einer permanenten Bürokratie, die vor langer Zeit von der profitgierigen Kriegsmaschinerie des Westens gekapert wurde.

Ihr bevorzugter Sohn ist Israel, ein hochmilitarisierter Staat – ein kolonialer Auswuchs des Westens -, der in den ölreichen Nahen Osten eingepflanzt wurde wie ein Knochen in der Kehle. Israel ist dazu da, einen offen kriegerischen jüdischen Suprematismus voranzutreiben, der einen westlichen Suprematismus widerspiegelt, der es heutzutage vorzieht, seine imperialen Ambitionen zu verschleiern.

Von Anfang an wurde den Unterstützern Israels ein perfektes Deckmäntelchen für die von ihnen geförderten Verbrechen gegen die Ureinwohner des Landes, die Palästinenser, in die Hand gegeben – ein Deckmäntelchen, das zur Rechtfertigung von Israels permanenter kriegerischer Haltung in der Region angepasst werden konnte.

In einer vom Westen geförderten eigennützigen Erzählung erforderte die anhaltende Bedrohung durch den Antisemitismus, dass die Juden ihren eigenen militarisierten Festungsstaat – ein modernes Siedlungsgebiet – als Bollwerk gegen einen zukünftigen Holocaust haben.

Die westlichen Hauptstädte akzeptierten nur ein einziges Kriterium dafür, ob die Menschen im Westen von ihrem früheren Judenhass rehabilitiert waren: Sie mussten zustimmen, Israels militärischen Wünschen in jeder Hinsicht nachzukommen.

Diejenigen im Westen, die Israel bewaffneten und ihm bei der Vertreibung der einheimischen Palästinenser in den Jahren 1948 und 1967 halfen, die ein Auge zudrückten, als es das einzige Atomwaffenarsenal der Region aufbaute, die seine Kriege gegen seine Nachbarn unterstützten und die sich für die Aushöhlung des Völkerrechts in der Verfolgung dieser Kriege einsetzten, bewiesen, dass sie frei vom Virus des Judenhasses waren.

Diejenigen, die sich gegen den westlichen Imperialismus und die Exzesse seines bevorzugten Klientenstaates im Nahen Osten aussprachen, diejenigen, die sich für Menschenrechte und internationales Recht einsetzten, konnten als Antisemiten abgetan und denunziert werden.

Diese abgedroschene Formel, so ungewöhnlich sie auch erscheinen mag, hat sich selbst dann noch gehalten, als Israel die jüdische Vorherrschaft in Gaza bis zu ihrem logischen Endpunkt, der Ausrottung der dortigen Bevölkerung, verfolgt hat.

Die Befürworter der Bewaffnung eines Völkermords sind die Guten. Diejenigen, die dagegen sind, sind Antisemiten und Unterstützer des Terrorismus.

Unabhängige Journalisten und Aktivisten der Palästina-Solidarität werden jetzt in Großbritannien nach drakonischen Anti-Terror-Gesetzen festgenommen und eingeschüchtert.

Soziale Medienplattformen schränken die Reichweite israelkritischer Beiträge ein und treiben den Widerstand gegen den Völkermord in kleine Online-Ghettos.

Universitäten beginnen mit der Ausarbeitung neuer Regeln, um Zionist zu sein – also Anhänger der extremistischen politischen Ideologie Israels – zu einem geschützten Merkmal zu machen, das sich nicht von dem unterscheidet, als Hispanoamerikaner oder Schwarzer geboren zu sein.

Das Ziel ist es, alle palästinensischen Solidaritätsaktivitäten auf dem Campus als gleichbedeutend mit Rassismus zum Schweigen zu bringen und jede Chance auf eine Wiederholung der großen Proteste auszulöschen, die im Frühjahr und Sommer an den US-Universitäten stattfanden.

Verdrehung der Realität

Aus gutem Grund machen es die westlichen Institutionen unmöglich, die Wurzeln des israelischen Völkermordes zu erklären. Sie streichen genau die Terminologie, die man braucht, um dieses Gespräch zu beginnen.

Der Zionismus ist eine Ideologie, die vor Jahrhunderten entstand, eingebettet in einen antisemitischen christlichen Fundamentalismus, der die Juden Europas zur „Rückkehr“ ins Heilige Land zwingen wollte. Auf diese Weise würde sich eine angebliche biblische Prophezeiung erfüllen und eine Endzeit herbeiführen, in der allein die Christen Erlösung finden würden.

Vor etwas mehr als einem Jahrhundert begann der Zionismus in das Denken einer kleinen europäischen jüdischen Elite vorzudringen, die im christlichen Antisemitismus einen Weg zur Schaffung eines jüdischen Staates sah, den sie vom Westen aus regieren konnte.

Die antisemitischen christlichen Zionisten wollten die Juden aus Europa vertreiben und im Heiligen Land ghettoisieren – und das wollte auch die neue Generation der jüdischen Zionisten.

Theodor Herzl, der Vater des jüdischen Zionismus, verstand dieses Zusammentreffen von Interessen genau, als er in seinen Tagebüchern schrieb: „Die Antisemiten werden unsere verlässlichsten Freunde werden, die antisemitischen Länder unsere Verbündeten.“

Um zu verstehen, wie und warum Israel im Gazastreifen einen Völkermord begeht und warum der Westen dies zulässt, , ist es unerlässlich, die historische Rolle des Zionismus zu analysieren und zu sehen, wie der Antisemitismus über Jahrzehnte hinweg als Waffe eingesetzt wurde, um als perfekter Deckmantel für die Enteignung und nun Ausrottung des palästinensischen Volkes zu dienen.

Genau aus diesem Grund hat Starmer, der neue britische Premierminister, auf seinem Weg an die Macht dafür gesorgt , dass Antizionismus – also der Widerstand gegen den Zionismus – mit Antisemitismus in einen Topf geworfen wird.

Die Kriegsmaschinerie der Konzerne verlangt von jedem, den sie in die Nähe der Machtzentren lässt, zu beweisen, dass er diese Umkehrung der Realität aufrechterhalten wird: dass diejenigen, die den Krieg unterstützen, die Guten sind, und dass diejenigen, die sich dem Völkermord widersetzen, die Antisemiten sind.

Bei dem Versuch, die Realität auf den Kopf zu stellen, hat sich Starmers Vorgänger Jeremy Corbyn selbst zu endlosen Verleumdungen verdammt.

Jetzt werden diejenigen, die angesichts eines Völkermords versuchen, ihren Realitätssinn und ihre Menschlichkeit zu bewahren, auf ähnliche Weise verleumdet.

Völkermord durch Stellvertreter?

Dies ist der verborgene Kontext, in dem sich die immer gefährlicheren Entwicklungen rund um den Völkermord im Gazastreifen abspielen.

Die politischen und militärischen Führer Israels sind sich uneins, wie es weitergehen soll.

Die einen sind bereit, nach der Verwüstung des Gazastreifens einen Deal über die verbleibenden israelischen Geiseln abzuschließen, sich etwas zurückzuziehen und den Rest des Völkermordes allmählich auslaufen zu lassen.

Aluf Benn, Herausgeber der ehrwürdigen israelischen Zeitung Haaretz, hat vor kurzem den sich abzeichnenden Plan für „den Tag danach“ dargelegt.

Israel wird den Gazastreifen entlang des Netzarim-Korridors in ein nördliches und ein südliches Gebiet aufteilen und alle, die sich weigern, den Norden zu verlassen, aushungern.

Der nördliche Gazastreifen wird von Juden besiedelt werden, die von der „günstigen Topographie, dem Meerblick und der Nähe zu Zentralisrael“ angezogen werden.

Der südliche Gazastreifen, voll mit mittellosen, obdachlosen und oft verstümmelten Flüchtlingen, die keine Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser haben, wird unter israelischer Belagerung verrotten, eine Verschärfung der israelischen Politik vor dem 7. Oktober. Es wird erwartet, dass die Medien ihr ohnehin geringes Interesse an der Notlage der Palästinenser dort verlieren werden.

Benn vermeidet es zu erwähnen, was als nächstes passiert. Die Bevölkerung der Enklave wird einen langen, kalten und nassen Winter ohne Strom und sanitäre Anlagen erleben. Die Hungersnot wird sich verschärfen, Epidemien werden sich ausbreiten.

Ein stellvertretender Völkermord.

Es sei denn, die Nachbarstaaten, vor allem Ägypten, können erpresst werden, sich an der ethnischen Säuberung des Gazastreifens zu beteiligen.

Dies ist die Ansicht eines Großteils der militärischen Führung, die in einem „Wortgefecht“ zwischen Verteidigungsminister Gallant und Netanjahu bei einer Kabinettssitzung am 30. August zum Ausdruck kam, bei dem es um die anhaltenden Bemühungen des Premierministers ging, ein Geiselabkommen mit der Hamas zu verhindern.

Dies ist auch der Grund für die massiven Proteste in israelischen Städten in dieser Woche und für den Aufruf zum Generalstreik durch die größte Gewerkschaft, nachdem sechs Geiseln tot aus dem Gazastreifen zurückgebracht wurden.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Die Frage ist, ob die Regierung Netanjahu davon überzeugt werden kann, an diesem „minimalistischen“ Völkermord festzuhalten.

Ungeduldig, das Gemetzel in Gaza zu beenden, und im Bewusstsein, dass Israel in den Augen der nicht-westlichen Staaten und nun auch zunehmend in denen der westlichen Öffentlichkeit bereits ein Pariastaat ist, sehen die Rechtsextremen in Netanjahus Regierung nur eine Chance. Sie wollen einen Waffenstillstand auf unbestimmte Zeit blockieren und diese Zeit nutzen, um den Völkermord auf das größere, wertvollere palästinensische Gebiet im Westjordanland auszuweiten.

Das ist Israels Version, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Es ist auch die einzige Möglichkeit für Netanjahu, seine rechtsextreme Koalition zusammenzuhalten und seine Rolle als „Kriegsführer“ zu nutzen, um seine Verabredung mit den Gerichten in seinem langwierigen Korruptionsprozess zu verschieben.

Die groß angelegten Angriffe auf wichtige Städte im Westjordanland in der vergangenen Woche, bei denen israelische Beamte die Bevölkerung warnten, sich darauf vorzubereiten, kurzfristig aus den eroberten Gebieten zu fliehen, sind ein Vorgeschmack auf das, was beabsichtigt ist.

Nachdem die israelische Rechte wegen des Völkermords im Gazastreifen keine nennenswerten Reaktionen aus den westlichen Hauptstädten erhalten hat, ist sie nun zuversichtlicher, dass dasselbe Muster auch im Westjordanland angewandt werden kann.

Außenminister Israel Katz erklärte, dass Invasionen im Westjordanland genauso gehandhabt würden, „wie wir mit der Terrorinfrastruktur im Gazastreifen umgehen, einschließlich der vorübergehenden Evakuierung der palästinensischen Zivilbevölkerung“.

Daraufhin erklärte ein US-Beamter, Washington sei bereit, eine Ausweitung des israelischen Krieges gegen das palästinensische Volk auf das Westjordanland zu unterzeichnen: „Wir erkennen an, dass örtlich begrenzte Evakuierungsanordnungen in bestimmten Fällen notwendig sein können, um das Leben von Zivilisten während sensibler Antiterroroperationen zu schützen.“

Das Gefühl der Dringlichkeit wurde der israelischen Führung durch das jüngste Urteil des Weltgerichtshofs, dass Israels Besetzung der palästinensischen Gebiete illegal ist und eine Apartheidherrschaft darstellt, nur noch deutlicher vor Augen geführt.

Das Wüten im Westjordanland kann auf unbestimmte Zeit mit dem Vorwand gerechtfertigt werden, eine „vom Iran unterstützte Terrordrohung“ abzuwehren.

Und die Unterstützung der USA wird sich nur noch verstärken, wenn Trump im November gewinnt. Sollte es ihm gelingen, den Stellvertreterkrieg der Nato in der Ukraine zu beenden, können die dort aufgewendeten militärischen Ressourcen nach Israel umgeleitet werden.

Israelische Pyromanie

Netanjahu und seine Verbündeten sind sich darüber im Klaren, dass ihre Lösung für das „Palästinenserproblem“ einen regionalen Flächenbrand riskiert, weshalb sie die USA tiefer in den Sumpf ziehen müssen.

Und sie haben mehrere potenzielle Provokationen in petto, mit denen sie Washington bei der Neutralisierung einer regionalen „Achse des Widerstands“, die Israels militärischer Hegemonie in der Region im Wege steht, weiter in die Enge treiben können.

Itamar Ben Gvir, der faschistische Polizeiminister, versucht, ein Streichholz unter der Al-Aqsa im besetzten Ost-Jerusalem anzuzünden. Seine Polizeimilizen beschützen jüdische Extremisten, die in den Moscheekomplex eindringen, um dort zu beten.

Am 26. August verschärfte Ben Gvir seine Hetze, indem er zum ersten Mal öffentlich zum Bau einer Synagoge in der al-Aqsa aufrief.

Das eigentliche Ziel sind jedoch der Iran und mit ihm verbündete Gruppen. Netanjahus Pyromanie hat sich auf eine Reihe von Exekutionen ausgeweitet, die darauf abzielen, Teheran, den Hauptsponsor des Widerstands, und seine Hisbollah-Verbündeten im Libanon zu demütigen und gleichzeitig Verhandlungen zur Beendigung des Blutvergießens im Gazastreifen unmöglich zu machen.

Im April griff Israel das iranische Konsulat in Damaskus an und tötete 16 Menschen. Und am 31. Juli ermordete Israel den politischen Führer und Chefunterhändler der Hamas, Ismail Haniyeh, während er in Teheran zu Gast war.

Einen Tag zuvor tötete Israel Fuad Shukr, einen Militärkommandeur der Hisbollah, bei einem Angriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut.

Köchelnde Grenze

Netanjahu kannte die unvermeidlichen Folgen.

Yahya Sinwar, der weitaus weniger kompromittierende militärische Führer der Hamas, hat die Lücke gefüllt, die Haniyehs Hinrichtung in der Gruppe hinterlassen hat.

Und sowohl die Hisbollah als auch der Iran haben noch mehr Gründe, Vergeltungsmaßnahmen gegen Israel einzuleiten, die sich schnell zu einem totalen Krieg ausweiten könnten.

Dies wäre Ende letzten Monats beinahe geschehen, als es zu einem heftigen Schusswechsel an der libanesischen Grenze kam. Israelische Kampfflugzeuge bombardierten mehr als 40 Einrichtungen im Libanon, während die Hisbollah mehr als 300 Raketen und Drohnen auf militärische Einrichtungen in Israel abfeuerte.

An Israels Nordgrenze brodelt es schon seit Monaten.

Führende israelische Politiker haben lautstark gefordert, dass das israelische Militär den Südlibanon zerstören und wieder besetzen soll. Im Juni soll Israel einen Plan für einen Krieg im Libanon gebilligt haben. Der US-Gesandte im Libanon soll der Hisbollah gesagt haben, dass Washington „nicht in der Lage sein wird, Israel zurückzuhalten“.

Die New York Times berichtet über die zunehmende Rekrutierung von Palästinensern im Libanon durch die dortigen bewaffneten Hamas-Brigaden, was ein weiteres unberechenbares Element in die Sache bringt.

Und in einer für Israel nützlichen Rückkopplungsschleife gilt: Je mehr es den Iran provozieren kann, desto größer ist der Vorwand, den Völkermord im Gazastreifen im Westjordanland zu wiederholen, dessen Städte zu bombardieren und die Bevölkerung zu vertreiben.

Außenminister Katz hat genau diese These in englischsprachigen Beiträgen für das westliche Publikum dargelegt und behauptet, dass der Iran Waffen über Jordanien ins Westjordanland schmuggelt.

Er behauptet, Teheran arbeite daran, „eine östliche Terrorfront gegen Israel zu errichten, und zwar durch Spezialeinheiten des IRGC [Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran], die am Waffenschmuggel, der Finanzierung und der Leitung von Terrororganisationen beteiligt sind“.

Westliche Politiker und Medien werden niemals zugeben, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord verübt. In dem Moment, in dem sie dies zugeben, würde der Schleier der Illusionen, der jahrzehntelang über Israel aufgebaut wurde, um die Mitschuld des Westens an den israelischen Verbrechen zu verbergen, zerreißen.

Wenn ein Staat einen Völkermord begeht, überschreitet er eine Schwelle. Er kann nicht mit Waffen zur Mäßigung gebracht werden. Man kann ihn auch nicht zum Friedensschluss überreden. Er muss aggressiv isoliert und sanktioniert werden.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die westlichen Institutionen bereit sind, dies zu tun, und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Sie können es sich nicht leisten, dies zu tun.

Also werden sie die Kriegsmaschinerie weiter füttern, bis wir sie entweder stoppen oder ihre tödlichen Spiele uns allen um die Ohren fliegen.

Wenn Ihnen meine Artikel gefallen, denken Sie bitte daran, eine Spende zu tätigen (links für Paypal, rechts für GoCardless):

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …