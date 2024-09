https://english.almayadeen.net/articles/opinion/why-would-six-israelis-receive-more-attention-than-41-000-mu



Warum sollten sechs Israelis mehr Aufmerksamkeit erhalten als 41.000 ermordete Palästinenser?

Von Jamal Kanj

Quelle: Al Mayadeen Englisch

5. September 2024

Israelische Vordenker, Sayanim, nutzen im Westen ihre Position, um das israelisch-jüdische Leben zu heiligen und das palästinensische zu verteufeln.

Am 1. September 2024 wachten 27 palästinensische Familien auf, um ihre Angehörigen zu betrauern, darunter mindestens 11, die in einer vermeintlich „sicheren“ Unterkunft in der Safad-Schule im Stadtteil al-Zaytoun östlich von Gaza-Stadt getötet worden waren. Am selben Tag barg das israelische Besatzungsmilitär die Leichen von sechs israelischen Gefangenen, die als direkte oder indirekte Folge eines israelischen Überfalls auf einen Tunnel in Rafah getötet worden waren.

Am Ende des Tages waren die lächelnden Gesichter und Namen dieser sechs Israelis in allen digitalen und Printmedien zu sehen, während die ermordeten Palästinenser zu bloßen Statistiken reduziert wurden, namenlos und gesichtslos. Beide Gruppen haben jedoch eine tragische Gemeinsamkeit: Ihr Tod wurde von demselben Mörder verursacht. Wahllose Bombenangriffe sind ein Mord ohne Unterschied.

Obwohl Netanjahu vor dem Risiko gewarnt wurde, die Gefangenen mit Gewalt zurückholen zu wollen, entschied er sich, sie zu opfern, um eine politische Belastung zu beseitigen, die als Hindernis für die Erreichung seiner „Kriegsziele“ angesehen werden könnte. Ihr Verschwinden – durch ein Abkommen oder den Tod – würde Netanjahu freie Hand lassen und den Druck von der Öffentlichkeit nehmen, die ansonsten seinen Völkermordkrieg in Gaza unterstützt.

Es ist unbestreitbar, dass der palästinensische Widerstand ein Interesse daran hat, das Leben der Israelis zu schützen, indem er sie einfach gegen palästinensische Geiseln austauscht, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden. Andererseits hat die Netanjahu-Koalitionsregierung ein politisches Motiv, den Wert der israelischen Gefangenen in den Händen der Palästinenser zu verringern, und ihr Tod könnte eine Option sein.

Die israelische Öffentlichkeit, die heute individuell und kollektiv auf der Straße protestiert, ist dafür verantwortlich, dass Netanjahus unrealistische Kriegsziele genährt werden. Die Ergebnisse einer im März und April letzten Jahres durchgeführten Pew Research-Umfrage ergaben, dass 67 % der Israelis Netanjahus „Kriegsziele“ unterstützen. Tatsächlich waren 86 % der Meinung, dass die Palästinenser in Gaza keine Selbstverwaltung haben sollten, nicht einmal die Palästinensische Autonomiebehörde. Weniger als die Hälfte der Israelis befürwortete einen Gefangenenaustausch, und 60 % sprachen sich gegen eine Unterbrechung des Krieges für einen solchen Austausch aus.

Im Dezember 2023 lag die Unterstützung für Netanjahus Kriegsziele sogar noch höher, nämlich zwischen 76 und 84 %. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Unterstützung für den Krieg unter israelischen Juden diejenige der jüdischen Amerikaner widerspiegelt. In den USA billigten 62 % der amerikanischen Juden „Israels“ Kriegsführung, verglichen mit 38 % der allgemeinen amerikanischen Bevölkerung.

Diese Statistiken spiegeln ein breiteres Problem der tief sitzenden israelisch-jüdischen Dehumanisierung der Palästinenser wider. Eine Bigotterie, die in der politischen zionistischen Kultur entstanden ist, in der sich die meisten Juden in der religiösen und kulturellen Pluralität Israels als gleichberechtigter betrachten als Nicht-Juden. Bevor jemand aus der professionellen Opferschar am 7. Oktober aufschreit: Diese vorherrschende Haltung unter israelischen Juden ist weder eine Anomalie noch ein neues Phänomen.

In einer Umfrage aus dem Jahr 2016 war eine unbestrittene Mehrheit der jüdischen Israelis (79 %) der Meinung, dass Juden ein Recht auf „Vorzugsbehandlung“ gegenüber Nicht-Juden haben. Auf die Frage, ob Palästinenser aus ihren Häusern deportiert werden sollten, stimmte die Mehrheit der Israelis zu.

Man stelle sich den Protest der amerikanisch-jüdischen Führung vor, wenn 40 % (die Hälfte des israelischen Prozentsatzes) der weißen oder christlichen Amerikaner eine Bevorzugung gegenüber den anderen befürworten würden. In der Zwischenzeit können fortschrittliche Amerikaner über ihre Reaktion nachdenken, wenn ein ähnlicher Prozentsatz der Amerikaner die Vertreibung der amerikanischen Ureinwohner aus ihren Häusern befürworten würde.

Die Palästinenser brauchen sich das nicht vorzustellen, denn das ist das, was sie unter der von den Amerikanern finanzierten israelischen Apartheid erleben.

Es ist diese Mentalität der israelischen Öffentlichkeit, die Netanjahu und seine rassistischen Minister dazu veranlasst hat, das Risiko einzugehen, die israelischen Gefangenen gewaltsam zu befreien, da sie damit rechneten, dass ein Erfolg von derselben Öffentlichkeit, die heute protestiert, erhebliche politische Vorteile bringen würde. Im Falle eines Scheiterns würde die Bergung der Leichen den Wert der Gegenleistung für den palästinensischen Widerstand verringern. Mit anderen Worten: Die Netanjahu-Koalition spielt lieber das Opfer als tote Israelis, als palästinensische Geiseln aus israelischen Gefängnissen freizulassen.

Gegenwärtig befinden sich etwa 97 israelische Gefangene im Gazastreifen, von denen 33 nachweislich ums Leben gekommen sind, zumeist durch „Israels“ wahllose Bombardierungen. Außerdem hat Netanjahu in den letzten elf Monaten die Leichen von 37 toten Siedlern „erfolgreich“ geborgen. Trotz dieses Fehlers nutzte Netanjahu die angeborene antipalästinensische israelisch-jüdische Bigotterie, um unter Israelis und amerikanischen Juden eine starke Unterstützung für den Völkermordkrieg in Gaza aufrechtzuerhalten.

Diesmal jedoch versammelte sich dieselbe Öffentlichkeit, die Netanjahus „Kriegsziele“ unterstützt hatte, in den Straßen von Tel Aviv und warf ihm vor, er wolle seine Regierungskoalition auf Kosten der israelischen Gefangenen retten. Selbst US-Präsident Joe Biden brach sein öffentliches Schweigen und warf Netanjahu vor, nicht genug für eine Einigung zu tun.

Bidens jüngste Äußerungen stehen im Widerspruch zu Erklärungen seiner eigenen Regierungsvertreter, die den israelischen Premierminister in Bezug auf die Waffenstillstandsverhandlungen entlastet hatten. Letzte Woche behauptete US-Außenminister Anthony Blinken, Netanjahu habe den so genannten „Überbrückungsvorschlag“ akzeptiert, während der stellvertretende CIA-Direktor David Cohen den palästinensischen Widerstand für das Scheitern der Waffenstillstandsgespräche verantwortlich machte.

Um das Ausmaß des Einflusses der israelischen „Firsters“ innerhalb der Biden-Administration zu verdeutlichen, sollte man die jüngsten Entwicklungen in „Israel“ betrachten. Während der israelischen Kabinettssitzung in der vergangenen Woche stürmte der Kriegsminister hinaus und beschuldigte Netanjahu, das Leben israelischer Gefangener zu gefährden. In der Zwischenzeit füllte die ansonsten für Völkermord eintretende israelische Öffentlichkeit die Straßen und protestierte gegen Netanjahus neue Bedingungen für den amerikanischen Waffenstillstandsplan. Und das, während amerikanische Beamte und israelische Vordenker, Sayanim, darunter Zionisten wie Blinken und Cohen, Netanjahu weiterhin politische Rückendeckung geben, um seine Unnachgiebigkeit zu fördern.

Die Beschwichtigung „Israels“ durch den Westen, die auf dem Irrglauben beruht, dass sie dadurch Einfluss auf die israelische Führung nehmen können, hat ihre Wurzeln in einer korrupten Philosophie, die von israelischen Vordenkern, den Sayanim, gefördert wird. Die israelischen Vordenker im Westen nutzen ihre Position, um das israelisch-jüdische Leben zu heiligen und das palästinensische zu dämonisieren. In den Medien beschönigen die Sayanim die israelischen Gräueltaten gegen die Palästinenser, und als Regierungsvertreter helfen sie „Israel“ dabei, sich der Rechenschaftspflicht zu entziehen und einer weltweiten Kontrolle zu entgehen.

Joe Biden, der von Sayanim umgeben ist, hat sich während seiner gesamten politischen Karriere von israelischen Vordenkern verführen lassen. Dies ist einer der vielen Gründe, warum die „geheiligten“ sechs israelischen Juden mehr zählen als das Leben der 41.000 „entmenschten“ Palästinenser.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Autor von „Kinder der Katastrophe“, „Reise aus einem palästinensischen Flüchtlingslager nach Amerika“ und anderen Büchern.

Übersetzt mit Deepl.com

