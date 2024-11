McBride spricht aus dem Gefängnis bei der Verleihung des australischen Top-Pressepreises

McBride spricht aus dem Gefängnis bei Australiens wichtigster Pressepreisverleihung Der inhaftierte Whistleblower David McBride sprach bei der Verleihung der Walkley Awards, Australiens Pulitzer-Preis, in einer im ganzen Land ausgestrahlten Rede, die eine Herausforderung an die Behörden war, die ihn inhaftiert hatten. Consortium News war dort. David McBride, ein ehemaliger Militäranwalt, der in Afghanistan eingesetzt war, ist in pr

19. November 2024

Der inhaftierte Whistleblower David McBride sprach bei der Verleihung der Walkley Awards, den australischen Pulitzers, in einer landesweit ausgestrahlten Rede, die eine Herausforderung für die Behörden darstellte, die ihn inhaftiert hatten. Consortium News war dabei.

Der inhaftierte Whistleblower David McBride spricht aus dem Gefängnis zur Walkley-Preisverleihung am Dienstag. (Cathy Vogan, Standbild vom Walkley-Feed)

David McBride, ein ehemaliger Militäranwalt, der in Afghanistan eingesetzt war, sitzt im Gefängnis, weil er dort australische Kriegsverbrechen gegenüber der Australian Broadcasting Corporation (ABC) aufgedeckt hat, die gestern Abend die Verleihung der Walkley Awards for Excellence in Journalism übertragen hat. Hier ist unser Videobericht (17 Minuten) von CN Live! Produzentin Cathy Vogan, die für Consortium News an der Veranstaltung in Sydney teilgenommen hat .

Der australische Whistleblower Richard Boyle sprach ebenfalls. Die Vorsitzende der Walkley-Stiftung , Adele Ferguson, erkannte an, dass das Leiden dieser Männer hinter dem großartigen Journalismus steht, und die Vorsitzende des Preisgerichts, Sally Neighbour, forderte den australischen Generalstaatsanwalt Mark Dreyfus auf, den versprochenen Schutz von Whistleblowern zu gewährleisten.

Der Journalist Andrew Fowler, ein häufiger Gast bei CN Live, erhielt einen Walkley für sein neues Buch Nuked: The Submarine Fiasco that Sank Australia’s Sovereignty, über den umstrittenen australischen U-Boot-Deal mit den USA und Großbritannien.

Auf der Veranstaltung feierte Karen Percy, Bundesvorsitzende der Mediensektion der Media Entertainment and Arts Alliance (MEAA), der australischen Journalistengewerkschaft, die Freilassung des WikiLeaks-Herausgebers Julian Assange aus dem Gefängnis in diesem Sommer und sagte vor mehreren hundert Journalisten, es sei an der Zeit, sich gemeinsam gegen tyrannische Kräfte zu wehren, die den Journalismus definieren und unterdrücken wollten. (Video 4 Min.)

Bei einer Veranstaltung für McBride Anfang des Monats in Brisbane kritisierte John Shipton, Assanges Vater, die US-Politik in Afghanistan und lobte McBride für die Aufdeckung australischer Kriegsverbrechen.

Cathy Vogan war ebenfalls vor Ort und hat diesen (25-minütigen) Videobericht erstellt:

Cathy Vogan ist Filmemacherin und ausführende Produzentin von CN Live!

