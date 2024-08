https://www.nachdenkseiten.de/?p=120263



Medien und Cyber-Angriff gegen Wagenknecht: „Auf sie mit Gebrüll!“ Ein Artikel von: Tobias Riegel



Der potenzielle Erfolg des „Bündnisses Sahra Wagenknecht“ (BSW) macht viele Akteure nervös – entsprechend wird in der Medienkampagne gegen die neue Partei vor den Landtagswahlen nochmals nachgelegt. Ausgewogenheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Komplette Fehlanzeige! Nun wird auch noch über einen Cyber-Angriff auf das BSW berichtet – in dem Zusammenhang taucht laut BSW auch schon wieder „Correctiv“ auf. Ein Kommentar von Tobias Riegel.



In einem kürzlich von uns übernommenen Artikel von Norbert Häring über eine „Kampfschrift“ der ARD gegen das BSW wurde treffend angekündigt:

„Mit der Kampfschrift signalisiert die ARD allen Journalisten des Senders und darüber hinaus des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Das Themenfeld Russland-Ukraine-Nato und die Haltung des BSW dazu haben höchste Priorität. Ab jetzt gilt: auf sie mit Gebrüll.“Weiterlesen auf den nachdenkseiten.de

