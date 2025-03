Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

„Mein Sohn weint die ganze Nacht vor Hunger, und ich habe nichts, was ich ihm geben könnte“: Die Menschen in Gaza litten bereits vor der Wiederaufnahme der israelischen Bombardierungen unter Lebensmittelknappheit.

Aufgrund der Hilfsblockade und der erneuten Bombardierungen durch die israelische Armee sind die Lebensmittelpreise in die Höhe geschossen und die Gefahr des Hungers steigt. Die Bewohner haben nur begrenzten Zugang zu sauberem Wasser, Abwasser überschwemmt die Straßen und es bahnt sich eine erhebliche sanitäre Krise an

Vertriebene Kinder in Gaza stehen diesen Monat für Lebensmittel für das Iftar-Mahl an. Nur jeder zehnte Mensch hat Zugang zu sauberem Trinkwasser. Bildnachweis: Omar Al-Qattaa/AFP

Nir Hasson

Rawan Suleiman

19. März 2025, 16:28 Uhr IST

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden die israelischen Luftangriffe auf Gaza wieder aufgenommen, drei Wochen nachdem Israel die Einfuhr von Hilfsgütern und Waren in das Gebiet, in dem sich die humanitäre Lage rapide verschlechtert, vollständig eingestellt hatte. Am 2. März schloss Israel alle Übergänge nach Gaza; seitdem sind keine Lebensmittel oder Hilfsgüter mehr eingetroffen.

Während der Waffenruhe konnten Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen große Mengen an Lebensmitteln in das Gebiet bringen. In den letzten Tagen gab es jedoch zahlreiche Berichte über Versorgungsengpässe, insbesondere bei frischen Produkten, Fleisch und Milch.

„Die Lebensmittel sind aufgebraucht. Trinkwasser, Windeln und Reinigungsmittel – was wir haben, reicht gerade mal für zwei oder drei Tage. Was wird danach aus uns?“, fragt Riam, eine Anwohnerin, in einem gefilmten Interview mit OCHA (dem UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten). “Mein Sohn weint die ganze Nacht, weil er Hunger hat – und ich habe nichts zu essen, was ich ihm geben könnte.“

Auch Kochgas und Benzin sind knapp. Am 9. März unterbrach Israel die einzige Stromleitung nach Gaza, über die die Wasserentsalzungsanlage mit Strom versorgt wurde.

Die Anlage, die normalerweise täglich 18.000 Kubikmeter Wasser produziert, ist auf Dieselkraftstoff umgestiegen und produziert jetzt nur noch 2.500 Kubikmeter pro Tag. Laut einem OCHA-Bericht hat nur einer von zehn Menschen in Gaza Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Letzte Woche mussten sechs der 25 vom Welternährungsprogramm betriebenen Bäckereien wegen des Mangels an Kochgas schließen. Andere Bäckereien sind auf Holzöfen umgestiegen, aber auch Holz ist knapp, und die Beschaffung von Feuerholz kann gefährlich sein, wie die Menschen in Gaza berichten. Weiterlesen in haaretz.com

