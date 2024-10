https://www.trtworld.com/middle-east/freedom-of-expression-on-israels-gaza-war-crushed-harshly-un-18222158



Meinungsfreiheit zu Israels Gaza-Krieg brutal unterdrückt: UN

19. Oktober 2024

Der UN-Sonderberichterstatter wies auch darauf hin, dass abweichende Stimmen in der Wissenschaft und in der Kunst zum Schweigen gebracht und ausgegrenzt werden, selbst in einigen der besten akademischen Einrichtungen der Welt.

Die Meinungsfreiheit ist in Gaza stärker bedroht als in jedem anderen Konflikt der letzten Zeit, da Journalisten in dem vom Krieg zerrütteten Gebiet und palästinensische Unterstützer in vielen Ländern ins Visier genommen werden, so ein Experte der Vereinten Nationen.

„Kein Konflikt der letzten Zeit hat die Meinungsfreiheit so weit über seine Grenzen hinaus bedroht wie der Krieg in Gaza“, sagte ein vom UN-Menschenrechtsrat ernannter Experte am Freitag in New York.

Irene Khan, die unabhängige UN-Untersuchungsbeauftragte für das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, wies auf Angriffe auf die Medien und die gezielten Tötungen und willkürlichen Inhaftierungen von Dutzenden von Journalisten in Gaza hin.

Während sie Israel für die Verhängung pauschaler Verbote gegen Medien wie Al Jazeera und Angriffe auf Journalisten kritisierte, sagte sie:

„Diese Maßnahmen scheinen auf eine Strategie der israelischen Behörden hinzudeuten, kritischen Journalismus zum Schweigen zu bringen und die Dokumentation möglicher internationaler Verbrechen zu behindern.“

Khan kritisierte auch scharf die „Diskriminierung und Doppelmoral“, die zur Einschränkung und Unterdrückung pro-palästinensischer Proteste und Reden geführt habe.

Sie verwies auf Verbote in Deutschland und anderen europäischen Ländern, auf Proteste, die auf US-amerikanischen Universitätsgeländen „brutal niedergeschlagen“ wurden, und auf palästinensische Nationalsymbole und Slogans, die in einigen Ländern verboten und sogar kriminalisiert wurden.

„Die öffentliche Zurschaustellung palästinensischer Nationalsymbole wie der Flagge oder des Keffiyeh sowie bestimmter Slogans ist in einigen Ländern ebenfalls verboten und sogar kriminalisiert worden“, sagte sie.

Die UN-Sonderberichterstatterin wies auch auf das ‚Zum-Schweigen-Bringen und Ausgrenzen abweichender Stimmen in Wissenschaft und Kunst‘ hin, wobei einige der besten akademischen Einrichtungen der Welt es versäumten, alle Mitglieder ihrer Gemeinschaft zu schützen.

Während Social-Media-Plattformen eine Lebensader für die Kommunikation von und nach Gaza gewesen seien, so Khan, hätten sie einen Anstieg von Desinformation, Fehlinformation und Hassreden erlebt – wobei Araber, Juden, Israelis und Palästinenser alle online ins Visier genommen wurden.

Sie betonte, dass die Militäraktionen Israels in Gaza und die jahrzehntelange Besetzung palästinensischer Gebiete Angelegenheiten von öffentlichem Interesse, Kontrolle und Kritik seien.

„Champions of the media“

Sie sagte, Angriffe auf die Medien seien „ein Angriff auf das Recht der Menschen auf der ganzen Welt auf Information, die wissen wollen, was dort geschieht.“

Khan sagte, sie habe die UN-Generalversammlung und den Sicherheitsrat aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz von Journalisten als ‚wesentliche zivile Arbeitskräfte‘ zu stärken.

„Journalismus sollte als ebenso wichtig angesehen werden wie humanitäre Arbeit„, sagte sie.

Die Informationsbranche habe sich verändert, so Khan, und auch die Frage des Zugangs internationaler Medienvertreter zu Konfliktsituationen – denen Israel den Zugang zu Gaza verwehrt hat – müsse geklärt werden.

„Es muss klargestellt werden, dass es nicht in Ordnung ist, internationalen Medien einfach den Zugang zu verweigern“, sagte sie.

Ohne Länder beim Namen zu nennen, fragte Khan, warum Nationen, die sich als Verfechter der Medien rühmen, angesichts beispielloser Angriffe auf Journalisten in Gaza und im besetzten Westjordanland geschwiegen haben.

„Meine Hauptbotschaft ist, dass das, was in Gaza geschieht, Signale in die ganze Welt sendet, dass es in Ordnung ist, diese Dinge zu tun, weil es in Gaza geschieht und Israel absolute Straflosigkeit genießt – und andere auf der ganzen Welt werden glauben, dass es auch absolute Straflosigkeit geben wird“, sagte Khan.

