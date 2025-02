https://www.commondreams.org/news/biden-war-crimes



Der damalige US-Präsident Joe Biden leitete am 20. September 2024 im Weißen Haus in Washington, D.C., eine Kabinettssitzung, flankiert von Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin.

(Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)

Menschenrechtsgruppe fordert den Internationalen Strafgerichtshof auf, Biden wegen „Beihilfe zu israelischen Verbrechen in Gaza“ zu untersuchen

Jessica Corbett

24. Februar 2025

Ein erfahrener Anwalt für Kriegsverbrechen argumentiert, dass „es solide Gründe gibt, Joe Biden, Antony Blinken und Lloyd Austin wegen Mittäterschaft bei den Verbrechen Israels zu untersuchen“.

Eine Menschenrechtsgruppe gab am Montag bekannt, dass sie am letzten vollen Tag der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden den Internationalen Strafgerichtshof aufgefordert hat, ihn und zwei seiner Kabinettsmitglieder wegen „Beihilfe und Anstiftung“ zu israelischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen zu untersuchen.

Die in den USA ansässige Organisation „Democracy for the Arab World Now“ (DAWN) gab bekannt, dass sie am 19. Januar dem IStGH-Staatsanwalt Karim Khan eine 172 Seiten lange Mitteilung vorgelegt hat, in der sie ausführlich darlegt, warum das Tribunal gegen Biden und seine ehemaligen Verteidigungs- und Außenminister, Lloyd Austin und Anthony Blinken, ermitteln sollte.

Obwohl im vergangenen Monat ein brüchiger Waffenstillstand in Gaza in Kraft trat, reagierte Israel – unterstützt von der Biden-Regierung und dem Kongress – auf den von der Hamas geführten Angriff vom 7. Oktober 2023 mit einer 15-monatigen Blockade und einem Militärangriff, bei dem Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende Palästinenser getötet wurden und das Gebiet in Trümmern zurückblieb.

„Es gibt gute Gründe, Joe Biden, Antony Blinken und Lloyd Austin wegen Mittäterschaft bei den Verbrechen Israels zu untersuchen“, sagte Reed Brody, Vorstandsmitglied von DAWN und erfahrener Anwalt für Kriegsverbrechen, in einer Erklärung am Montag. “Die Bomben, die auf palästinensische Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser abgeworfen wurden, sind amerikanische Bomben, die Mord- und Verfolgungskampagne wurde mit amerikanischer Unterstützung durchgeführt. US-Beamte wussten genau, was Israel tut, und dennoch haben sie die Unterstützung nie eingestellt.“

„Durch die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung von US-Beamten kann der IStGH weitere internationale Unterstützung für israelische Verbrechen in Gaza verhindern und unterbinden und zeigen, dass niemand über dem Gesetz steht.“

Das Dokument von DAWN legt dar, wie die Vereinigten Staaten unter Biden „unerschütterliche direkte militärische und politische Unterstützung für Israel geleistet haben, selbst nachdem sich herausstellte, dass Israel weiterhin schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte beging“. Dazu gehören mindestens 17,9 Milliarden US-Dollar an militärischer Unterstützung, die seit Oktober 2023 aus Steuergeldern finanziert wurden, was einem Anstieg von 381 % gegenüber den rund 3,8 Milliarden US-Dollar im Jahr vor dem Angriff der Hamas entspricht.

„Zusätzlich zu neuen Waffentransfers und Verkaufsgenehmigungen nutzten die USA bereits bestehende Verträge und zusätzliche militärische Nothilfemaßnahmen, um die Lieferung wichtiger Waffen zu beschleunigen“, heißt es in der Eingabe weiter, in der auch ‚der Einsatz von US-amerikanischem Militärgeheimdienst und aktive Militäroperationen gegen Gruppen, die eine Bedrohung für Israel darstellen, an anderen Fronten‘ erwähnt werden.

Israel ist – wie die Vereinigten Staaten – keine Vertragspartei des in Den Haag ansässigen IStGH, Palästina hingegen schon. Das Gericht erließ im November Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant und den Hamas-Führer Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, auch bekannt als Mohammed Deif, der inzwischen verstorben ist.

In der Eingabe von DAWN wird argumentiert, dass „Präsident Biden, Außenminister Blinken und Außenministerin Austin durch die kontinuierliche und bedingungslose politische und militärische

Unterstützung für Israel leisten, obwohl sie sich der spezifischen Verbrechen von Netanyahu, Gallant und ihren Untergebenen voll bewusst sind, haben Präsident Biden, Sekretär Blinken und Sekretär Austin absichtlich zur Begehung dieser Verbrechen beigetragen, da sie zumindest von der Absicht der Gruppe wussten, die israelischen Verbrechen zu begehen, wenn nicht sogar das Ziel verfolgten, solche kriminellen Aktivitäten zu fördern.“

Die Geschäftsführerin der Gruppe, Sarah Leah Whitson, sagte am Montag, dass „Biden, Blinken und Außenminister Austin nicht nur die überwältigenden Beweise für Israels groteske und vorsätzliche Verbrechen ignoriert und gerechtfertigt haben und die Empfehlungen ihrer eigenen Mitarbeiter, die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, übergangen haben, sondern auch noch einen draufgesetzt haben, indem sie Israel bedingungslos militärische und politische Unterstützung gewährten, um sicherzustellen, dass es seine Gräueltaten ausführen kann.“

„Sie haben Israel nicht nur die notwendige militärische, sondern auch die ebenso wichtige politische Unterstützung gewährt, indem sie im UN-Sicherheitsrat gegen mehrere Waffenstillstandsresolutionen ihr Veto eingelegt haben, um sicherzustellen, dass Israel seine Verbrechen fortsetzen kann“, betonte Whitson. Sie argumentierte, dass “der IStGH durch die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung von US-Beamten weitere internationale Unterstützung für israelische Verbrechen in Gaza verhindern und entmutigen und zeigen kann, dass niemand über dem Gesetz steht.“

DAWN empfahl dem IStGH außerdem, ein halbes Dutzend weiterer Biden-Beamter zu untersuchen, darunter Jake Sullivan, nationaler Sicherheitsberater, Gina Raimondo, Handelsministerin, Bonnie Jenkins, Staatssekretärin für Rüstungskontrolle und internationale Sicherheit, Stanley L. Brown, amtierender stellvertretender Sekretär des Büros für politisch-militärische Angelegenheiten, Amanda Dory, amtierende Staatssekretärin für Verteidigungspolitik, und Mike Miller, amtierender Direktor der Agentur für die Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigungssicherheit.

„Es ist wichtig, dass die internationale Gemeinschaft und insbesondere die Palästinenser wissen, dass das amerikanische Volk die Verbrechen, die ihre gewählten Vertreter in Palästina begangen haben, nicht unterstützt und dass amerikanische Organisationen ihren Teil dazu beitragen, diese Vertreter zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Whitson. “Wir haben als amerikanische Zivilgesellschaft nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, unsere Redefreiheit auszuüben, um der Wahrheit zu dienen und Gerechtigkeit zu suchen.“

Bisher waren die Bemühungen, Biden und andere US-Führungskräfte über das US-Gerichtssystem zur Rechenschaft zu ziehen, weil sie den von vielen Experten auf der ganzen Welt als völkermörderisch bezeichneten Angriff Israels auf Gaza ermöglicht haben, erfolglos. Dazu gehört auch eine Klage gegen Blinken im Dezember, die von DAWN unterstützt wurde – einer Organisation, die von dem ermordeten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi gegründet wurde.

„Wir haben alle verfügbaren Wege in den USA beschritten, um die Komplizenschaft unserer Regierung bei den abscheulichen Verbrechen zu stoppen, die wir seit Oktober 2023 in Gaza beobachten“, sagte Raed Jarrar, Advocacy Director von DAWN. “Wenn nationale Institutionen es versäumen, Gesetze, die die militärische Unterstützung bei Kriegsverbrechen verbieten, einzuhalten, haben wir als Amerikaner eine besondere Verantwortung, amerikanische Beamte für ihre Rolle bei diesen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.“

Seit Biden im vergangenen Monat aus dem Amt geschieden ist, hat US-Präsident Donald Trump Netanjahu bereits im Weißen Haus empfangen, auf die Haftbefehle reagiert, indem er den IStGH mit Sanktionen ins Visier nahm, und eine Übernahme des Gazastreifens durch die USA gefördert, die eine ethnische Säuberung des Gebiets von Palästinensern mit sich bringen würde.

„Trump behindert nicht nur die Justiz, er versucht auch, das Gerichtsgebäude niederzubrennen, um zu verhindern, dass israelische Kriminelle zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Jarrar. “Sein Plan, alle Palästinenser aus Gaza gewaltsam zu vertreiben, sollte ebenfalls eine Untersuchung durch den IStGH rechtfertigen – nicht nur wegen Beihilfe zu israelischen Verbrechen, sondern auch wegen der Anordnung einer gewaltsamen Vertreibung, was nach dem Römischen Statut ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.“

Übersetzt mit Deepl.com

