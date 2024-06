https://www.aljazeera.com/news/2024/6/23/human-shielding-in-action-israeli-forces-strap-palestinian-man-to-jeep





Israel-Palästina-Konflikt

Menschliche Schutzschilde in Aktion“: Israelische Streitkräfte binden palästinensischen Mann an Jeep



23 Juni 2024

Israelische Streitkräfte binden einen verwundeten Palästinenser an einen Militärjeep. Ein UN-Experte bezeichnete diesen Vorfall als „menschlichen Schutzschild“.

Israelische Streitkräfte im besetzten Westjordanland haben einen verwundeten Palästinenser während einer Razzia in der Stadt Dschenin auf der Motorhaube eines Militärfahrzeugs festgebunden und ihn offenbar als menschliches Schutzschild benutzt.

Ein am Samstag im Internet veröffentlichtes und von Al Jazeera bestätigtes Video zeigt Mujahed Azmi, einen palästinensischen Einwohner von Dschenin, der an einen Militärjeep gefesselt ist, der an zwei Krankenwagen vorbeifährt.

Die Familie von Azmi teilte der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass die israelischen Streitkräfte eine Razzia in Dschenin durchführten, bei der er verwundet wurde.

Als die Familie um einen Krankenwagen bat, nahmen die Militärs Azmi mit, schnallten ihn auf die Motorhaube ihres Jeeps und fuhren davon.

Abdulraouf Mustafa, ein palästinensischer Krankenwagenfahrer, sagte, die israelischen Soldaten hätten sich geweigert, Azmi an sie auszuhändigen.

„Der Jeep fuhr vorbei und der Verwundete lag auf der Motorhaube“, so Mustafa gegenüber Al Jazeera. „Ein Arm war an die Windschutzscheibe gefesselt und der andere Arm lag auf seinem Bauch. Sie fuhren an uns vorbei. Sie weigerten sich, uns den Patienten zu übergeben.“

In einer Erklärung des israelischen Militärs hieß es, die israelischen Streitkräfte seien beschossen worden und hätten sich einen Schusswechsel geliefert, bei dem ein Verdächtiger verwundet und festgenommen worden sei.

Die Soldaten hätten dann das militärische Protokoll verletzt, hieß es in der Erklärung. „Der Verdächtige wurde von den Streitkräften gefesselt auf dem Dach eines Fahrzeugs gefangen genommen“, hieß es.

Das Militär erklärte, dass das Verhalten der Soldaten in dem Video des Vorfalls nicht mit den Werten des israelischen Militärs übereinstimmt und dass der Vorfall untersucht und geahndet werden wird.

Die israelischen Soldaten ließen Azmi später wieder frei, so dass Sanitäter ihn in ein Krankenhaus bringen konnten, wo er nach Angaben des medizinischen Personals in den Operationssaal gebracht wurde.

Der Vorfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, an dem die Gewalt im besetzten Westjordanland, die bereits vor Israels Krieg gegen den Gazastreifen zugenommen hatte, weiter eskaliert. Dazu gehören häufige Razzien des israelischen Militärs in Städten und Dörfern des Westjordanlandes, Ausschreitungen jüdischer Siedler in palästinensischen Dörfern sowie Angriffe von Palästinensern.

Der offensichtliche Vorfall mit dem menschlichen Schutzschild löste weit verbreitete Empörung aus.

Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, bezeichnete den Vorfall als „human shielding in action“.

„Es ist verblüffend, wie ein Staat, der vor 76 Jahren geboren wurde, es geschafft hat, das internationale Recht buchstäblich auf den Kopf zu stellen“, schrieb sie in einem Beitrag auf X. „Dies könnte das Ende des Multilateralismus sein, der für einige einflussreiche Mitgliedsstaaten keinen relevanten Zweck mehr erfüllt.“

Der Council on American-Islamic Relations (CAIR), die größte muslimische Bürgerrechts- und Interessenvertretung in den Vereinigten Staaten, verurteilte den Vorfall ebenso wie die israelische Tötung von rund 43 Menschen bei Angriffen auf das Flüchtlingslager Shati und das Viertel Tuffah im nördlichen Gazastreifen.

„Diese israelisch-amerikanischen Massaker und Kriegsverbrechen müssen gestoppt werden. Amerikanische Steuergelder sollten nicht dazu verwendet werden, unschuldige Zivilisten zu töten, zu verstümmeln und auszuhungern“, sagte Ibrahim Hooper, der nationale Kommunikationsdirektor von CAIR. „Die Regierung Biden muss ihre Mitschuld an diesem Völkermord beenden und die Menschlichkeit des palästinensischen Volkes anerkennen“.

David Des Roches, Professor an der National Defense University in den USA, sagte unterdessen, wenn das israelische Militär die in den Vorfall verwickelten Soldaten nicht diszipliniere, könnten andere ihre Handlungen als Freibrief für ähnliche Taten betrachten.

„Das ist nicht die übliche Praxis. Ich hoffe, dass die Untersuchung herausfinden wird, wer das getan hat, und ich hoffe, dass es eine exemplarische Bestrafung geben wird. Andernfalls kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sich dies zu einer Politik entwickelt“, so Des Roches gegenüber Al Jazeera.

„Die Reaktion des israelischen Militärs darauf wird sehr aufschlussreich sein, und wenn die Soldaten, die dies getan haben, nicht angemessen bestraft werden, kann man argumentieren, dass dies als Freibrief für andere Leute angesehen wird, dies zu tun“, fügte er hinzu. „Aber letzten Endes ist es schwer zu erkennen, dass dies einen taktischen Vorteil bringt, und Israel hat dadurch einen schweren strategischen Schaden erlitten.

Der Vorfall war nicht das erste Mal, dass sich das israelische Militär gezwungen sah, das Fehlverhalten von Truppen anzusprechen.

Im Mai letzten Jahres warfen palästinensische Menschenrechtsgruppen den israelischen Truppen vor, fünf Kinder als menschliche Schutzschilde benutzt zu haben, unter anderem bei einer Razzia in der Nähe von Jericho im besetzten Westjordanland.

Im selben Monat leitete das israelische Militär eine Untersuchung ein, nachdem ein Video aufgetaucht war, in dem ein Soldat offenbar einen Koran verbrannte.

Auch der Bombenanschlag auf das Hauptquartier des Roten Halbmonds im südlichen Gazastreifen im Januar dieses Jahres wird derzeit untersucht. Bei dem Angriff auf die Einrichtung, in der rund 1.400 Menschen untergebracht sind, wurden fünf Menschen getötet.

Ebenfalls im Januar sprengten israelische Soldaten im Gazastreifen Anfang des Jahres das Hauptgebäude einer Universität in die Luft, nachdem sie es mehrere Wochen lang als Militärbasis genutzt hatten. Das Militär erklärte, seine Truppen hätten keine Genehmigung für die Zerstörung des Gebäudes erhalten.

Im darauffolgenden Monat warnte Israels oberster Militärjurist die Truppen vor Verstößen und erklärte, die Aktionen der Soldaten würden dem Land letztlich strategischen Schaden zufügen

