Die Schmerzen für ältere Menschen in Gaza werden schlimmer

Von Tasneem Elholy

Die elektronische Intifada

23. Juni 2024

Die Situation für ältere Menschen in Gaza ist erschreckend. Omar Ashtawy APA images

Samira war gerade 10 Jahre alt, als das israelische Militär im Mai 1948 in ihr Dorf Zarnouqa einmarschierte und die Bewohner vertrieb.

Sie kann sich noch gut daran erinnern, wie die Menschen während der Nakba, der ethnischen Säuberung Palästinas, auf die Märkte eilten, um Gerste und Weizen zu kaufen“. Die Gerste war für Esel bestimmt, der Weizen für den menschlichen Verzehr.

Zunächst zog ihre Familie nach Majdal, einem anderen Gebiet im historischen Palästina. Es wurde im November 1948 von Israel eingenommen.

Danach zog die Familie in das südliche Gaza-Gebiet von Khan Younis.

Sie bekamen ein Zelt und blieben einige Monate in Khan Younis, bevor sie nach Maghazi im Zentrum des Gazastreifens zogen.

Dort lebte die Familie eine Zeit lang in einer Lehmhütte. Als diese aufgrund starker Regenfälle zusammenbrach, fanden sie eine vorübergehende Unterkunft, bevor Samiras Vater ein Haus für sie baute.

„Um das Haus herum gab es eine große Fläche, auf der wir Rosen und Bäume gepflanzt haben“, erzählt sie. „Wir saßen dort und tranken Tee.“

Im Jahr 1957 heiratete Samira ihren Cousin, einen Obst- und Gemüsehändler.

Um sein karges Einkommen aufzubessern, verrichtete Samira manchmal Näharbeiten.

Zwei von Samiras Kindern, Ruqaya und Amal, starben, als sie noch sehr jung waren. Neun andere – sechs Jungen und drei Mädchen – überlebten.

Grausam

Die Familie litt sehr unter der israelischen Besetzung des Gazastreifens, die im Juni 1967 begann.

Im Jahr 1985 wurde Samiras Sohn Fadi am Auge verletzt, als israelische Streitkräfte das Feuer auf eine Moschee eröffneten, in der er und viele andere beteten. Fadi musste sich einem Eingriff unterziehen, der in Gaza nicht möglich war.

Es dauerte einen Monat, bis er eine Reisegenehmigung erhielt und nach Jordanien reisen konnte. Die Ärzte dort waren nicht in der Lage, das Sehvermögen seines rechten Auges wiederherzustellen.

Bei einer anderen Gelegenheit stürmte das israelische Militär das Haus der Familie, während sie zu Mittag aßen, und verhaftete Hamza, Samiras ältesten Sohn. Hamza wurde beschuldigt, Steine auf die Israelis geworfen zu haben, und wurde einige Wochen lang inhaftiert.

Die Familie tat ihr Bestes, um sich gegenseitig zu helfen. Ataf, Samiras älteste Tochter, arbeitete einige Jahre lang als Lehrerin in Saudi-Arabien.

Das Gehalt, das Ataf erhielt, erwies sich als wertvoll für den Unterhalt der Familie.

Samiras Ehemann starb 1993 an einem Herzinfarkt. Trotz der vielen Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert war, ermutigte Samira ihre Kinder immer, eine gute Ausbildung zu erhalten.

Die heute 87-jährige Samira hat während des derzeitigen völkermörderischen Krieges im Gazastreifen stark an Gewicht verloren.

Sie wurde wiederholt vertrieben und war gezwungen, in einem Zelt zu leben.

Für eine Frau in ihrem Alter, die an Diabetes leidet, ist die Situation besonders grausam.

Ein Symptom von Diabetes ist häufiger Harndrang. Samira hat keine Toilette in der Nähe ihres Zeltes.

Mit einer Krücke geht sie in Begleitung ihrer Kinder zu einer Toilette, die weit entfernt ist. Der Lärm der israelischen Gewalt ist auf diesen Wegen unvermeidlich.

Samira hatte vor Kriegsbeginn eine Wohnung gemietet. Israel hat diese Wohnung nun zerstört.

Der Schmerz ist eine ständige Präsenz in ihrem Leben.

Wenn Samira isst, spürt sie Schmerzen. Wenn sie hungrig ist, hat sie Schmerzen.

Früher ging Samira regelmäßig zur Kontrolle zum Arzt. Da das Gesundheitssystem in Gaza direkt angegriffen und auf das Schlimmste belastet wurde, konnte Samira keine angemessene medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Und so werden ihre Schmerzen immer schlimmer.

Tasneem Elholy ist Zahnärztin und lebt in Gaza.

Übersetzt mit deepl.com

