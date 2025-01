https://julianmacfarlane.substack.com/p/billionaires-should-not-own-media?utm_source=post-email-title&publication_id=837411&post_id=154487089&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Milliardäre sollten keine Medien besitzen

Bezos als Goebbels

Julian Macfarlane

9. Januar 2025

Mehrere Analysten haben sich zu einem kürzlich erschienenen Leitartikel der Washington Post geäußert . Er ist hinter einer Bezahlschranke, aber Sie können ihn in einem Archiv finden.

Ich weiß wirklich nicht, warum Analysten Zeit für so offensichtlichen Unsinn aufwenden sollten. Oder warum ich am Ende das Gefühl haben sollte, dass ich das muss , da es sich ganz klar um Propaganda handelt.

Russlands groß angelegte Invasion der Ukraine, die sich dem Ende ihres dritten blutigen Jahres nähert, hat einen Wendepunkt erreicht. Die Ukraine verliert Territorium, Truppen und Zeit. In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob die Ukraine weiterhin als souveräner Staat innerhalb ihrer Grenzen vor der Invasion oder in deren Nähe mit vollständigen Sicherheitsgarantien für ihre Bürger existieren kann – oder ob der russische Präsident Wladimir Putin in seinem Krieg der territorialen Expansion belohnt und ermutigt wird.

Das ist nur der erste Absatz, der sofort einen voreingenommenen Kontext mit Phrasen wie „Russlands groß angelegte Invasion“, Putins Krieg der „territorialen Expansion“, der die „Sicherheit“ der ukrainischen Bürger gefährdet, herstellt, wobei damit nur die Bürger im Westen der Ukraine gemeint sind, da die Bürger von Donbas, der Krim und anderen Gebieten im Süden nicht zählen. Wenn man solche Phrasen liest, braucht man nicht weiterzulesen. Aber ich habe es trotzdem getan. Mea culpa.

Auf dem Spiel steht die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten und der NATO, die der Ukraine nach der illegalen und unprovozierten Invasion Russlands sofort zu Hilfe geeilt sind …

Das ist ein sehr schlechter Scherz.

Entschuldigung, es war keine „Invasion“. Sie war nicht „illegal“. Und sie war definitiv nicht „unprovoziert“ – zumindest nicht nach internationalem Recht, das das Recht der DVR und der LVR auf Selbstbestimmung und das Recht Russlands, ihnen zu helfen und einen Völkermord zu verhindern, garantiert.

Wenn Sie Amerikaner sind und das nicht glauben, dann nehmen Sie Charles als Ihren König an.

Die „Glaubwürdigkeit“ der USA und der NATO steht nicht auf dem Spiel. Die haben sie schon seit Jahren nicht mehr. Sie sind auch moralisch bankrott. Das ist ein bisschen so, als würde man über die Jungfräulichkeit von Stormy Daniels sprechen.

Ein Rückzug würde jetzt vermitteln, dass es den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten an Durchhaltevermögen mangelt und ihre Versprechen nur bis zum nächsten Wahltermin gültig sind. Wie könnte China eine solche Botschaft auffassen, wenn sein autokratischer Präsident Xi Jinping darüber nachdenkt, ob er einen militärischen Schritt unternehmen soll, um die selbstverwaltete demokratische Insel Taiwan zu erobern?

Die Versprechen der USA und der NATO sind seit Jahren mit einem „Zeitstempel“ versehen und gelten eindeutig höchstens für einen Wahlzyklus in den USA, wenn überhaupt. In den USA sind Politiker es gewohnt, Versprechen zu machen und sie dann nicht einzuhalten. Das tun sie auch in der Außenpolitik. Eine Gewohnheit, denke ich.

Was China betrifft, so frage ich mich, mit welchem Recht die Washington Post Xi Jinping als „autokratisch“ bezeichnet. Tatsächlich werden seine Befugnisse durch den Nationalen Volkskongress eingeschränkt, der ihn mit einfacher Mehrheit abwählen kann. Er ist kein „Präsident auf Lebenszeit“. Stattdessen wurden die Amtszeitbeschränkungen aufgehoben. Nicht jedes Land hat Amtszeitbeschränkungen. Kanada hat keine, weshalb Trudeau so lange im Amt bleiben konnte.

Xi hat mehrfach klargestellt, dass er Taiwan nicht militärisch „erobern“ will – das wollen die USA –, indem er China zu einem Versuch provoziert. Dann kommen sie und retten den Tag.

Der Artikel geht weiter.

Die Ukrainer haben sich bisher tapfer gegen Putins Versuche gewehrt, das Land in sein neu gestaltetes russisches Reich einzugliedern.

Beim Lesen dieser Zeilen habe ich mich oft gefragt: „Was?“

Was für ein Imperium? Ich würde denken – das Imperium Amerikas!

Was für Ukrainer? Sicherlich nicht die Ukrainer in den vier Oblasten, die für einen Beitritt zu Russland gestimmt haben.

Der Artikel bewegt sich in die reine Fantasie.

Ukrainische Soldaten, die die russische Kursk-Region im August besetzt haben, haben auch etwa 40 Prozent des Landes verloren, das sie in ihrer Überraschungsoffensive erobert haben, und laufen nun Gefahr, eingekesselt zu werden, während russische Truppen, unterstützt von Nordkoreanern, unter schweren Verlusten vorrücken.

Was für Nordkoreaner? Bisher gibt es keinerlei Beweise für die Anwesenheit von Nordkoreanern. Ein Märchen. Allerdings hat die Ukraine tatsächlich schwere Verluste erlitten.

Seit Beginn der Feindseligkeiten in der Region Kursk hat die ukrainische Armee mehr als 50.000 Soldaten, 294 Kampfpanzer, 217 Schützenpanzer, 160 gepanzerte Mannschaftstransportwagen, 1.515 gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.430 Kraftfahrzeuge, 347 Artilleriegeschütze, 44 Mehrfachraketenwerfersysteme (MLRS), darunter 13 HIMARS-Werfer, 16 Flugabwehrraketenwerfer und Dutzende anderer Arten von Ausrüstung. SouthFront (Southfront-Voiceover heute aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht)

Zelensky behauptet, es sei ein großer Sieg für die Ukraine!

Wie kommt die Washington Post zu diesem Schluss?

Die Ukraine kann ein weiteres Jahr dieses verheerenden Krieges kaum überleben. Aber die Eile, eine Verhandlungslösung zu finden, könnte zu einer schlechten Lösung führen, die Herrn Putin für seine Landnahme belohnen und ihm einen neuen Angriff auf weitere Gebiete garantieren würde, sobald er die Möglichkeit hat, sein erschöpftes Arsenal wieder aufzubauen. Eine schlechte Lösung würde auch die Ukrainer verbittern lassen, nachdem sie mit ansehen mussten, wie ihre Häuser, Schulen und Fabriken zerstört und Freunde und Familienmitglieder getötet wurden. Ein Großteil ihrer Wut würde sich gegen die westlichen Unterstützer richten, die sie verraten haben. Dies ist ein Kampf, den Amerika und die Ukraine nicht verlieren dürfen, insbesondere nicht durch einen schlechten Deal.

Für Putin war dies nie eine „Landnahme“ – obwohl es eine Landnahme für westliche Unternehmen sein sollte . Und Russlands „Arsenal“ wird von Tag zu Tag größer, vielfältiger und effektiver, während das der USA und der NATO schrumpft. Eine kleine „Projektion“ hier? Wie Hitler betonte , ist „Projektion“ ein Schlüsselbegriff der Propaganda.

Die Ukrainer sollten verbittert und wütend auf den Westen sein. Es waren nicht die Russen, die Häuser, Schulen und Fabriken, die zerstört wurden, und die Freunde und Familienmitglieder getötet haben – es waren die USA, Großbritannien und die NATO.

OK. Also ist WaPo Propaganda – ein Flickenteppich aus Lügen und Unwahrheiten, für den es keine Entschuldigung gibt. Es ist vorsätzliche Täuschung. Schande über Sie, Jeff Bezos!

Milliardäre sollten keine Social-Media-Plattformen besitzen.

Milliardäre sollten nicht unsere Zeitungen leiten.

Milliardäre sollten nicht unsere Politik kontrollieren.

Freie Medien sind demokratische Medien – ein öffentliches Gut, das uns allen gehört und von uns allen geführt wird. Jeremy Corbyn

Letztendlich richtet sich der WaPo-Leitartikel nicht gegen Russland, sondern gegen die amerikanische Öffentlichkeit und die politische Klasse, um das von demokratischen und republikanischen Neokonservativen begangene Unheil zu rechtfertigen, in der Hoffnung, Trump zu untergraben, der andere Ziele verfolgt.

Es ist eine bewusste Anstrengung, die Öffentlichkeit zu täuschen, indem man ihr falsche Wahrnehmungen und Informationen präsentiert.

Es ist jedoch nicht „anarchisch“ gemeint, wie einige vermuten. Es ist auch nicht „nihilistisch“, auch wenn es für andere so aussehen mag.

Sie ist konsistent, geschickt ausgearbeitet und verfolgt Ziele wie Hitlers Propaganda. Alle faschistischen politischen Systeme, auch das der USA, leisten einen Beitrag auf der Grundlage einer erfundenen Meta-Erzählung, um menschliche Werte zu verzerren, zu missbrauchen und zu nutzen – nicht, um sie zu zerstören, sondern um sie umzuwidmen. Das Ziel ist das Imperium – eine erdrückende Ordnung.

Ein wenig anders als im Philippinischen Krieg, aber mit der gleichen Idee.

Was mich stört, ist, dass viele Analysten das Argument der WaPo ernst nehmen – als „Argument“, etwas, das man rational widerlegen kann – etwas, dessen Logik einer Debatte würdig ist – anstatt einfach auf die Lügen hinzuweisen und die Leute davor zu warnen, dieses Schmierblatt zu lesen.

Chappys Reise.

Ich habe viel über Chappy zu schreiben. Er ist immer noch in der Probezeit im Tierheim – vielleicht noch ein oder zwei Monate. Man kann eine verwilderte Katze nicht „einpassen“. Sie müssen sich entscheiden.

Chappy ist in vielerlei Hinsicht eine ungewöhnliche Katze. Sehr süß, sehr schüchtern. Spricht viel – und fängt gerade erst an, sich an mich und Ichi zu gewöhnen. Mehr darüber nächstes Mal!

Ein spezieller Artikel folgt in Kürze. Vielen Dank an alle, die in letzter Zeit Kaffee gespendet haben, und für Ihre Kommentare und Nachrichten. Ich werde Ihnen allen antworten.

Wie immer bitte ich Sie, Kaffee zu spenden, damit wir weitermachen können.

