„Die Familie des Kindes stammte aus Marokko, und sein Leichnam wurde zur Beerdigung dorthin gebracht. Sie haben nicht mit der Presse gesprochen, aber es ist schwer vorstellbar, dass sie mehr Abschiebungen fordern. Merz behauptet, dass er zu Tränen gerührt war, als er an den Tod des Kindes dachte. Doch er hatte keine solche Reaktion auf die Tausenden von Kindern in Gaza, die bei lebendigem Leib verbrannt, enthauptet, erschossen oder in den Trümmern ihrer Häuser in Gaza begraben wurden. Scholz und Merz sind sich vollkommen einig, Waffen nach Israel zu schicken – Kinder können verdammt sein.“

https://www.leftvoice.org/millions-of-people-in-germany-protest-against-the-right-and-the-parties-respond-by-shifting-to-the-right/



Millionen Menschen in Deutschland protestieren gegen die Rechten – und die Parteien reagieren mit einem Rechtsruck

In einer Woche wird in Deutschland gewählt. Millionen Menschen haben sich Demonstrationen gegen den Rechtsruck angeschlossen. Doch alle politischen Parteien ignorieren sie und übertreffen sich gegenseitig darin, wer am rassistischsten sein kann.

Nathaniel Flakin

16. Februar 2025

Am vergangenen Sonntag, zwei Wochen vor den Wahlen in Deutschland, veranstalteten die öffentlich-rechtlichen Sender das Kanzlerduell: eine 90-minütige Debatte zwischen dem amtierenden Kanzler Olaf Scholz von der SPD und seinem Hauptherausforderer Friedrich Merz von der CDU. Zum Glück trug Merz eine Brille, denn sonst war es schwierig, die beiden alten Männer auseinanderzuhalten: Beide hatten Glatzen, trugen dunkle Anzüge und waren von Einwanderern besessen.

Scholz nutzte die nationale Bühne, um sich als rassistischer Hardliner zu präsentieren: „Wir haben die Zahl der Abschiebungen um 70 Prozent erhöht, seit ich Kanzler bin“, sagte er einmal. Scholz‘ Koalition verabschiedete die strengsten Einwanderungsgesetze in der deutschen Geschichte. Dennoch behauptete Merz immer wieder, Scholz tue noch nicht genug.

Der ganze Abend war ein langer Wettstreit darum, wer rassistischer war. US-Lesern wird diese Dynamik bekannt vorkommen: Kamala Harris behauptete, sie sei effektiver beim Bau der Mauer und bei der Umsetzung anderer rassistischer Maßnahmen, anstatt sich gegen Donald Trumps rassistische Panikmache zu wehren. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Scholz einen besseren Beitrag leisten wird als Harris: Die jüngsten Umfragen zeigen, dass die Konservativen von Merz bei oder über 30 Prozent liegen, während die Sozialdemokraten von Scholz bei etwa 15 oder 16 Prozent liegen.

Angstmacherei

Der Wahlkampf wurde von einem Mordfall dominiert, der sich Ende Januar in der bayerischen Stadt Aschaffenburg ereignete. Ein Mann aus Afghanistan, der in Deutschland Asyl beantragt hatte, griff in einem Park eine Gruppe kleiner Kinder an und tötete ein zweijähriges Kind sowie einen Mann, der versuchte, sie zu beschützen. Nach dieser grausamen Tat haben alle politischen Parteien mehr Abschiebungen gefordert – sogar die Grünen werben mit einem Zehn-Punkte-Plan zur Reduzierung der Einwanderung.

Die Familie des Kindes stammte aus Marokko, und sein Leichnam wurde zur Beerdigung dorthin gebracht. Sie haben nicht mit der Presse gesprochen, aber es ist schwer vorstellbar, dass sie mehr Abschiebungen fordern. Merz behauptet, dass er zu Tränen gerührt war, als er an den Tod des Kindes dachte. Doch er hatte keine solche Reaktion auf die Tausenden von Kindern in Gaza, die bei lebendigem Leib verbrannt, enthauptet, erschossen oder in den Trümmern ihrer Häuser in Gaza begraben wurden. Scholz und Merz sind sich vollkommen einig, Waffen nach Israel zu schicken – Kinder können verdammt sein.

Für den letzten Teil der Kampagne versuchte Merz, mit einem großen parlamentarischen Manöver den anderen Parteien in diesem fremdenfeindlichen Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die CDU brachte im Bundestag einen Beschluss und einen Gesetzesentwurf ein, in dem die faktische Abschaffung des Asylrechts (das in der deutschen Verfassung garantiert ist) und die dauerhafte Schließung der deutschen Grenzen (was gegen EU-Recht und das Schengener Abkommen verstößt) gefordert wurden. Diese „Umkehrung der Werte“ sollte den Fokus auf die Einwanderung legen – Merz hoffte, die rechtsextreme AfD bremsen zu können, indem er sich als der rassistische Politiker präsentierte, der Gesetze durchsetzen könnte.

Dies war ein Ultimatum an die Sozialdemokraten – sie würden Merz erlauben, die Führung in der einwanderungsfeindlichen Politik zu übernehmen, oder sein Antrag würde mit Unterstützung der AfD angenommen werden. Die letztere Option würde gegen die „Firewall“-Politik verstoßen, für die Merz selbst noch wenige Monate zuvor eingetreten war, als sich alle Parteien weigerten, im Bundestag mit der AfD zusammenzuarbeiten. Nach tagelangen hektischen Verhandlungen erhielt Merz‘ Entschließungsantrag am 29. Januar mit Unterstützung der AfD eine Mehrheit. Die Rechtsextremen triumphierten.

Massenproteste

Zwei Tage später jedoch konnte die CDU keine Mehrheit für ihr Gesetzesvorhaben erzielen. Mehrere Dutzend Abgeordnete aus Merz‘ eigener Partei boykottierten die zweite Abstimmung. Was war passiert? Einige führten dies auf eine seltene öffentliche Erklärung von Angela Merkel zurück, der ehemaligen Kanzlerin und Vorgängerin von Merz als CDU-Vorsitzende, die sagte, sie hätte nie mit der AfD gestimmt. Merkel, die von den Rechten dafür verachtet wird, dass sie 2015 Flüchtlinge aufgenommen hat, ist seit Jahrzehnten Merz‘ erbitterte Rivalin. Doch ihr Eingreifen war nebensächlich.

Was am 29. Januar geschah, war eine Reihe spontaner Massenmobilisierungen gegen die Zusammenarbeit der CDU mit der AfD. Menschen besetzten CDU-Büros. Am 2. Februar demonstrierten eine Viertelmillion Menschen in Berlin unter dem Motto: „Wir sind die Firewall!“ Eine Woche später gingen in München eine weitere Viertelmillion Menschen auf die Straße (eine größere Demonstration, da es sich um eine viel kleinere Stadt handelt). In Städten im ganzen Land protestierten Zehntausende.

Während diese Proteste oft als „Verteidigung der Demokratie“ dargestellt werden, sind die Forderungen der Organisatoren äußerst begrenzt. Die Einwände beziehen sich auf die Zusammenarbeit mit der AfD bei Abstimmungen – nicht auf die Unterstützung der einwanderungsfeindlichen Vorschläge der AfD durch die CDU (und andere Parteien). Sowohl Scholz als auch seine Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen forderten Merz auf, gemeinsam mit den „demokratischen Parteien“ Gesetze gegen die Einwanderung zu verabschieden.

Bei dem Streit geht es nicht wirklich um Demokratie versus Autoritarismus – beide Seiten wollen die Polizeibefugnisse erweitern und mehr Menschen abschieben. Die verschiedenen Flügel der herrschenden Klasse in Deutschland streiten darüber, wie sich neue rassistische Maßnahmen am besten umsetzen lassen. Scholz und Baerbock wollen innerhalb der EU-Institutionen einen Beitrag zur Schaffung eines restriktiven Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) leisten. Merz hingegen will die EU vor vollendete Tatsachen stellen. Eine weitere Parallele zur US-Politik: Merz befürwortet eine „Germany First“-Politik, während seine Gegner Institutionalisten sind.

Eine unabhängige Politik

Nur noch eine Woche bis zur Wahl, und Millionen von Menschen sind entsetzt über den Rechtsruck, den Rechtsruck. Der von bürgerlichen Zeitungen und Politikern propagierte „gesunde Menschenverstand“ besagt, dass sie alle „taktisch wählen“ müssen. Doch das bedeutet für verschiedene Menschen verschiedene Dinge: Einige sagen, dass die Wahl des Grünen-Kandidaten Robert Habeck verhindern kann, dass Merz Kanzler wird. Andere fordern stattdessen die Wahl der reformistischen Partei Die Linke. Beide Parteien haben Tausende neuer Mitglieder gewonnen.

Die Ironie dabei ist, dass keine dieser Parteien grundsätzlich gegen die Pläne von Merz ist: Die Grünen setzen sich für mehr Abschiebungen ein; Die Linke vermeidet das Thema generell und ist derzeit in zwei Landesregierungen vertreten, die täglich Menschen abschieben. Viele dieser neuen Mitglieder erkennen diesen Widerspruch, haben aber das Gefühl, dass sie „etwas tun“ müssen.

Doch die letzten Wochen haben sehr direkt gezeigt, was Menschen tun können: Die Massen konnten durch Proteste die parlamentarischen Kräfteverhältnisse verändern, ohne dass dafür ein Gang zur Wahlurne nötig war. In den letzten 15 Jahren hat Die Linke bewiesen, dass man mit der Wahl einer reformistischen Partei Abschiebungen (oder Zwangsräumungen, Privatisierungen, Polizeibrutalität oder sonst etwas) nicht stoppen kann. Wenn Die Linke besonders gute Ergebnisse erzielt hat, ist sie immer Regierungskoalitionen beigetreten und hat selbst rassistische, neoliberale Politik betrieben.

Die Arbeiterklasse braucht eine unabhängige Politik. Deshalb kandidieren Inés Heider, Sozialarbeiterin aus Berlin, und Leonie Lieb, Hebamme im Krankenhaus aus München, beide von Klasse Gegen Klasse, sowie Franziska Thomas aus Berlin von der RSO für den Bundestag. Sie treten mit einem stolz antikapitalistischen Programm an, das sich gegen alle Abschiebungen ausspricht und gleiche Rechte fordert. Sie versprechen nicht, ihre Politik im Parlament umzusetzen – stattdessen nutzen sie die Kampagne, um Streiks, Demonstrationen, Blockaden und andere Methoden der Arbeiterklasse zu unterstützen, um unsere Interessen voranzutreiben.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …