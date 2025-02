https://www.aljazeera.com/news/2025/2/13/several-injured-after-car-drives-into-crowd-in-germanys-munich



Mindestens 28 Verletzte nach Auto-Angriff auf Menschenmenge in München

Der in Gewahrsam befindliche Mann ist ein afghanischer Asylbewerber, der der Polizei bereits wegen Drogendelikten bekannt war.

Die Polizei macht Fotos von einem Auto, das am 13. Februar 2025 in München in eine Menschenmenge fuhr und mehrere Menschen verletzte [Wolfgang Rattay/Reuters]

Veröffentlicht am 13. Februar 2025

Mindestens 28 Menschen, darunter auch Kinder, wurden verletzt, einige von ihnen schwer, nachdem ein Auto in eine Gruppe von Menschen in der deutschen Stadt München gefahren war, teilten die Behörden mit.

Die Behörden machten keine Angaben zu dem Vorfall in der Nähe der Münchner Innenstadt, der sich am Donnerstag gegen 10:30 Uhr (09:30 GMT) ereignete, auch nicht dazu, ob die Opfer absichtlich angefahren wurden.

Die Polizei gab auf der sozialen Plattform X bekannt, dass der Fahrer am Tatort „gesichert“ sei und keine Gefahr mehr darstelle. Am Tatort war ein beschädigter Mini Cooper zu sehen.

Die Feuerwehr gab an, dass mindestens 28 Menschen verletzt wurden, einige davon schwer, wie die deutsche Nachrichtenagentur DPA berichtete.

Dominic Kane von Al Jazeera, der aus Wetzlar berichtet, sagte, dass es sich bei dem Fahrer des Wagens um einen afghanischen Asylbewerber handelt, der der Polizei bereits wegen Drogendelikten bekannt war.

Kane zitierte auch den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit den Worten, dass es sich um einen „wahrscheinlichen Angriff der betreffenden Person“ handele.

Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte, er sei „zutiefst schockiert“ über den Vorfall. Er sagte, dass sich unter den Verletzten auch Kinder befänden.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand eine Demonstration der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di statt. Es war nicht sofort klar, ob sich unter den Verletzten auch Demonstranten befanden.

Der Vorfall ereignete sich einen Tag vor Beginn der dreitägigen Münchner Sicherheitskonferenz, einem jährlichen Treffen internationaler Außen- und Sicherheitspolitiker, das am Freitag eröffnet wird.

Polizeibeamte gehen an einem Auto vorbei, das in München in eine Menschenmenge gefahren ist [Wolfgang Rattay/Reuters]

