Moderne Bücherverbrennung in Deutschland – Dutzende Schiitische Bücher verboten!  von Yavuz Özoguz

Moderne Bücherverbrennung in Deutschland – Dutzende Schiitische Bücher verboten!

Niemals hätte ich mir das vorstellen können, dass nach dem Zweiten Weltkrieg jemals wieder in Deutschland die Bücher einen ganzen Religionsgemeinde verboten werden können. Doch genau das ist jetzt eingetreten. Die Dreistigkeit, mit der die Verbietenden öffentlich auftreten und behaupten, die Religion selbst wäre aber nicht verboten, ist so perfide, dass eines Tages Deutschland vor der ganzen Welt wird erklären müssen, wie die wertvollsten Werke einer ganzen Konfession verboten werden konnten, und warum Deutschland das einzige Land ist, in dem sie verboten sind.

Aber der Reihe nach: Am 24.7.24 ist das größte und bedeutendste schiitische Zentrum Europas, das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und damit zusammenhängend sowohl ein schiitischer Herausgeber von Büchern in Hamburg als auch in Frankfurt, verboten worden. In der Verbotsverfügung, die am 26.7.24 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist [1], wird darauf verwiesen, dass sämtliches Eigentum des Vereins und seiner Unterorganisationen und damit der beiden genannten Verlage eingezogen worden sind. Dazu gehört auch das Copyright für die herausgebrachten Bücher sowie die Bücher selbst. Zudem wird darauf verwiesen, dass jegliche weitere Verwendung oder Verbreitung verboten sei. Im Bundeanzeiger heißt es wortwörtlich: „Es ist verboten, Kennzeichen des Vereins „Islamisches Zentrum Hamburg e.V.“ einschließlich der Teilorganisationen … in einer Versammlung oder in einem Inhalt (§ 11 Absatz 3 des Strafgesetzbuches), der verbreitet wird oder zur Verbreitung bestimmt ist, zu verwenden.“ [1] In § 11 Absatz 3 des Strafgesetzbuches heißt es dazu: „Inhalte im Sinne der Vorschriften, die auf diesen Absatz verweisen, sind solche, die in Schriften, auf Ton- oder Bildträgern, in Datenspeichern, Abbildungen oder anderen Verkörperungen enthalten sind oder auch unabhängig von einer Speicherung mittels Informations- oder Kommunikationstechnik übertragen werden.“ [2]

Zusammengefasst bedeutet es, dass alle Bücher der IZH und ihrer eigenen Verlage verboten worden sind. Es gibt aktuell mehr als 200 schiitische Bücher in deutscher Sprache. Davon sind gut ein Viertel damit verboten. Die restlichen drei Viertel werden zum größten Teil von einem Privatverlag herausgebracht, der Teil des Familienunternehmens ist, das ich mitleiten darf. Auch diese sind zukünftig vom Verbot bedroht! Aber konzentrieren wir uns in diesem Artikel auf die bereits amtlich verbotenen Bücher. Ich werde im folgenden versuchen, aus dem Gedächtnis heraus eine Teilliste zu erstellen, damit jeder Deutsche weiß, welche Bücher in Deutschland ab sofort verboten sind:

Al-Mizan von Allama Tabatabai [3]: Es handelt sich um das weltweit mit Abstand größte und berühmteste Quran-Auslegungswerk (Exegese) der Schiiten. Es besteht aus 20 Bänden und wurde im Jahr 1973 in Beirut veröffentlicht. Es gibt Übersetzungen in zahlreiche Sprachen, darunter in Englisch, die frei im Internet zugänglich ist [4]. Ins Deutsche wurde der Erste Band erst in diesem Jahr von IZH herausgebracht. Die Auflage wurde konfisziert und die Verbreitung durch andere ist verboten!

Das Gebet, von Hudschat-ul-Islam Mudschtahid-Schabastari in der Reihe Islamisches Echo in Europa: Es wurde im Jahr 1977 vom Islamischen Zentrum Hamburg herausgebracht und seither mehrere tausende Male verbreitet. Es handelt sich um eine kompakte Zusammenfassung des rituellen Gebets der Muslime, um es zu erlernen. Wer ab sofort sein Exemplar jemand ausleiht, macht sich strafbar!

Der Islam im Dialog – Aufsätze, von Prof. Abdoldjavad Falaturi: Prof. Falaturi gilt auch nach seinem Ableben als einer der bedeutendsten Islamwissenschaftler Deutschlands. Sein Buch wurde zuletzt 1992 herausgegeben von der inzwischen ebenfalls verbotenen islamischen Akademie und ist eine transkribierte Version von Tonbandaufnahmen, von Vorträgen und Diskussionen, die zumeist an deutschen Universitäten erfolgt sind. Es ist jetzt verboten.

Das Paradies der Ehe, von Imam Sayyid Ali Khamenei : Über die wunderbare Ehe im Islam. Es wurde 2015 veröffentlicht und ist jetzt verboten.

Die Rechte der Minderheiten im Islam, von Abbas Ali Amid Zangani: Ein Buch über den Nachweis darüber, dass der Islam keinen Menschen wegen seiner Abstammung, ethnischer Zugehörigkeit o.ä. diskriminiert, 1999 herausgegeben vom Islamischen Zentrum Hamburg.



Die Schia im Islam von Allama Tabatabai: Ein umfassender Überblick über die Weltanschauung und historischen Aspekte der Schia, erschienen 1996.

Grundsätze des Islam von Ayatollah Sayyed Mohammad Hosseini Beheschti: Ayatollah Beheschti [5] gilt als einer der größten Autoren der Neuzeit des Islam und war in den 1960er Jahren einer der ersten Leiter des IZH. Seither ist das Buch über zehntausendmal in vielen Neuauflagen verbreitet worden. Ab sofort ist es verboten.

Stellung der Frau im Islam von Ayatollah Morteza Motahhari: Ayatollah Motahhari [6] ist wohl der berühmteste Autor der Neuzeit der Schia und sein Büch über die Stellung der Frau, das erstmals in den 1980er Jahren erschienen ist, dürfte auch einige tausendmal verbreitet worden sein. Ab sofort ist es verboten.

Antworten auf Rechtsfragen in zwei Bänden von Imam Khamenei: Es handelt sich um den mit Abstand größte schiitischen Katechismus (Risala [7]) in deutscher Sprache, welches das IZH zuletzt in überarbeiteter Neuauflage 2012 herausgebracht hat. Es handelt sich um die Fatwas [8] einer der höchsten schiitischen Autoritäten der ganzen Welt. In der Fatwa Nr. 279 im Band zwei weist er ausdrücklich darauf hin, dass die Vorschriften und Gesetze des Landes, in dem man lebt einzuhalten sind, also nicht nur als gesetzliche Verpflichtung, sondern zusätzlich als religiöse Verpflichtung! Ab sofort ist es nicht mehr erlaubt das Buch in Deutschland zu verbreiten, in dem Imam Chamenei zur Rechtstreue in Deutschland aufruft! Was für eine Ironie der Geschichte?!

Darüber hinaus gibt es zahlreiche andere sehr wertvolle Werke. Rund ein Dutzend farbige Kinderbücher mit Prophetengeschichten gehören genau so dazu wie wertvolle uralte historische Werke, die ins Deutsche übertragen worden sind. Die meisten der Werke sind in vielen Sprachen erschienen. Die deutschen Übersetzungen sind in Deutschland verboten. Allerdings sind sie nur in Deutschland verboten! In allen anderen Ländern der Welt sind sie auch weiterhin erlaubt. Es gibt keinen anderen nichtmuslimischen Staat, der mit seinen eigenen Schiiten so umgeht, wie Deutschland, nicht einmal die USA oder England, die als besonders schiitenfeindlich gelten. Weder sind dort Bücher verboten worden, noch Gebäude konfisziert.

Der Begriff „Verbreitung“ der Bücher kann sehr weitreichende Folgen haben. Praktisch muss ab sofort jede Bibliothek, ob staatlich, vereinsrechtlich oder privat, die Bücher aus dem Bestand nehmen. Jedes Antiquariat darf die Bücher genau so wenig „verbreiten“ wie Internetseiten. Die Enzyklopädie des Islam hat bereits angefangen, alle Bücher, deren Inhalt vor vielen Jahren vom IZH zur Veröffentlichung frei gegeben wurden, nach und nach aus dem Netz zu nehmen, wie es z.B. bei dem Buch „das Gebet“ bereits erfolgt ist [9]. Der Grund, warum das nicht so schnell geschieht, liegt in der Tatsache begründet, dass staatliche Behörden uns unserer Mittel diesbezüglich beraubt haben. Wir müssen zwar das Recht einhalten, staatliche Behörden aber dürfen offensichtlich das Recht brechen. Obwohl im Durchsuchungsbeschluss zum Unternehmen der Enzyklopädie des Islam ausdrücklich festgelegt ist, dass Datenträger nicht beschlagnahmt und lediglich zum Zweck der Spiegelung kurzzeitig ausgeliehen werden dürfen, wurden fast alle wesentlichen Rechner entwendet, nach Berlin verfrachtet und eine Aussicht auf Rückgabe ist nicht einmal in Sicht.

Es ist sehr lange her, dass in Deutschland die Bücher einer Religionsgemeinde verbrannt worden sind. Umso irritierender ist, dass ausgerechnet die offiziellen Vertretungen der Juden in Deutschland den neuen Bücherverboten laut zujubeln! Der berühmte deutsche Dichter Heinrich Heine hat einstmals ausgerechnet in einer Tragödie über Muslime geschrieben: „Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ [10] Er beschrieb eine Verbrennung des Heiligen Quran nach der Eroberung des spanischen Granada. In Anlehnung an seine Worte könnte man heute schreiben: „Dort wo man Bücher verbietet, verbietet man auch am Ende Menschen.“ Das heutige Verbieten von Menschen bedeutet Kontenkündigungen, Jobverlust, Verfolgung durch der Verfassungsschutz bis hin in Ehrenämter und vieles andere mehr.

Bliebe abschließend die Frage, warum der Hass der Herrschenden so ausgeprägt gegen den Islam, die Schia und insbesondere die Befreiungstheologie ausgehend von der Islamischen Republik Iran ausgeübt wird. Hat der Islam und insbesondere die Schia etwas gegen Deutsche oder gegen Christen (falls es sie in diesem Land noch gibt)? Will der Iran das deutsche System unterwandern und umstürzen? Planen Muslime alle Deutschen zwangszukonvertieren oder Ähnliches? Nichts dergleichen ist der Fall! Das Problem mit dem Islam und insbesondere mit der Anhängerschaft von Imam Hussain (und das sind entgegen anderer Meinung auch Sunniten und sogar einige Christen) besteht darin, dass Imam Hussain sein Leben und das seiner gesamten Familie einschließlich Baby für Gerechtigkeit eingesetzt und geopfert hat. Gerechtigkeit aber fürchtet die Bundesregierung mehr als der Teufel das Weihwasser. Gerechtigkeit bedeutet, dass alle Unterstützer des israelischen Apartheidsstaates und des aktuellen Massenmordes an Palästinensern zur Verantwortung gezogen werden. Gerechtigkeit bedeutet Frieden zu schließen mit Russland und sich vom größten Verbrechersystem unserer Zeit, den USA, zu distanzieren, die uns Deutsche sogar nötigen, die von uns geächteten Streubomben zu lagern [11]. Gerechtigkeit bedeutet, dass deutsche Politiker die Interessen von USA und Israel nicht höher werten als die Interessen des deutschen Volkes und vieles andere mehr. Solch eine Gerechtigkeit wollen die Machthaber im Land nicht und dürfen sie auch nicht wollen, wenn sie an der Macht bleiben wollen!

Das Land, das in seinem Grundgesetz sowohl die Meinungsfreiheit als auch die Religionsfreiheit verankert hat, ist dabei, sämtliche deutschsprachigen Publikationen einer Religionskonfession zu verbieten! Dem haben sämtliche Parteien im Hamburger Senat von rechts bis links und fast alle Abgeordneten im deutschen Bundestag von rechts bis links zugejubelt! Sie alle sind mitverantwortlich an der modernen Bücherverbrennung einer Religion.

Normalerweise bitte ich niemals explizit darum, dass ein Artikel meiner Wenigkeit weiterverbreitet wird und bin dankbar für diejenigen, die es von sich aus tun. Doch in diesem Fall bitte ich ausdrücklich darum, diesen Artikel zu verbreiten! Zwar erhoffe ich mir dadurch keine Änderung in der – einmal mehr – zunehmend in den Faschismus abdriftenden deutschen Weg. Aber dieses Mal soll kein Deutscher die Ausrede haben dürfen, er hätte von den modernen Bücherverbrennungen nichts gehört, er hätte das alles nicht gewusst. Die Mitschuld der Bevölkerung soll gewährleistet sein.

Ich beende diesen Artikel im Bewusstsein, dass auch alle jene Menschen, die nach dem Lesen dieses Artikels und Prüfung dessen Inhalts dennoch zu ängstlich sind, dagegen aufzubegehren, nichtsdestotrotz Träger Geistes Gottes im Herzen sind! Und ich bete für sie, dass Gott ihnen vergeben möge, obwohl sie wissen, was sie tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass Liebe stärker ist als Hass, was in Aschura [12] für alle Zeiten manifestiert worden ist. Das genau ist der Geist des Islams, der in Deutschland verboten werden soll.

