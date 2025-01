https://www.middleeastmonitor.com/20250111-musk-calls-for-treating-gaza-like-japan-germany-after-wwii/



Musk fordert, Gaza wie Japan und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu behandeln

11. Januar 2025

Elon Musk, CEO von X (früher bekannt als Twitter), spricht während eines Live-Interviews mit Ben Shapiro auf dem Symposium zur Bekämpfung des Antisemitismus in Krakau, Polen, am 22. Januar 2024 [Stringer – Anadolu Agency]

Der Milliardär Elon Musk forderte, die Hamas zu beseitigen und Gaza dann so zu behandeln, wie die USA Deutschland und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg behandelt haben.

In einem Beitrag auf X teilte Musk am Donnerstag sein virtuelles Gespräch mit Alice Weidel, Co-Vorsitzende der deutschen Partei Alternative für Deutschland (AfD). In dem Gespräch wurden viele Themen besprochen, darunter die Lage in Gaza und Israel.

Laut Musk müssen drei Schritte unternommen werden, um Israel zu schützen.

„Es gibt keine andere Wahl, als diejenigen auszuschalten, die den Staat Israel auslöschen wollen, also im Wesentlichen die Hamas. Der zweite Schritt besteht darin, das Bildungssystem zu reformieren, damit Palästinenser nicht von Kindesbeinen an darauf trainiert werden, zu hassen und den Tod Israels zu wollen. Man muss also das Bildungssystem reformieren“, sagte Musk.

Er fügte hinzu: „Der dritte Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist, ist die Förderung des Wohlstands in den palästinensischen Gebieten. Dieser dritte Schritt ist sehr wichtig und dies ist vielleicht der schwierigste Schritt, aber man muss diesen dritten Schritt machen. Man muss Wohlstand schaffen und beim Wiederaufbau helfen.“

Laut Musk habe er mit vielen Menschen in Israel gesprochen, die fragten, wann dieser Schritt in der Vergangenheit einen Beitrag geleistet habe. Darauf antwortete er: „Nach dem Ersten Weltkrieg war der Vertrag von Versailles äußerst ungerecht gegenüber Deutschland und führte zu massiven Ressentiments.“

„Die Lektion wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt, als Deutschland und Japan besiegt wurden und die USA tatsächlich beim Wiederaufbau Japans halfen und Deutschland finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau Japans und Deutschlands leistete. Heute sind Japan und Deutschland Verbündete“, fuhr er fort und bemerkte, dass es seitdem keinen Krieg mit diesen Ländern gegeben habe und dass dasselbe mit Gaza geschehen sollte.

