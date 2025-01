https://www.jungewelt.de/artikel/493200.nach-afd-gro%C3%9Fspende-eines-aufsichtsrats-unternehmer-will-geld-zur%C3%BCck.html



Online Extra 29.01.2025, 19:38:04 / Inland

Nach AfD-Großspende eines Aufsichtsrats: Unternehmer will Geld zurück

Michael Kappeler/dpa Rechtsruck, eine willfährige CDU und Großspenden sind Grund zur Freude für die AfD. (Berlin, 29.01.2025)

Jena. Ein Aufsichtsrat eines Thüringer Unternehmens hat der AfD vergangene Woche 999.990 Euro gespendet – nun will der Chef der Firma Geld zurück, das er dem Mann nach eigenen Angaben geschenkt hatte. Er habe dem Spender Horst Jan Winter zwei Millionen Euro aus seinem Privatvermögen geschenkt, teilte Udo Böttcher, Chef der Böttcher AG in Jena, in einer Erklärung mit. Böttcher weiter: »Die Schenkung habe ich in Höhe der an die AfD gezahlten Spende mit Schreiben vom heutigen Tag wegen groben Undanks widerrufen und Herrn Winter zur Rückzahlung der knapp 1 Mio. EUR aufgefordert.« Sollte die Summe nicht binnen einer Woche eingehen, werde er Klage auf Rückzahlung erheben. Er sei über die Spende vorab nicht informiert gewesen.

Winter wurde noch am Mittwoch als Aufsichtsrat der Böttcher AG abberufen, wie das Unternehmen mitteilte. Böttcher sei menschlich und kollegial tief enttäuscht, heißt es in der Erklärung. Er habe Winter zwar keine Vorgaben über die Verwendung des geschenkten Geldes gemacht. Winter habe aber ahnen können, dass er mit einer solchen Parteispende nicht einverstanden gewesen wäre. Weiterlesen in jungewelt.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …