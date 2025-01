https://www.middleeasteye.net/opinion/amid-fragile-ceasefire-gaza-tribunal-more-crucial-than-ever



Inmitten eines fragilen Waffenstillstands wird uns das Völkermordtribunal in Gaza der Gerechtigkeit näher bringen

Richard Falk

29. Januar 2025

Die zivilgesellschaftliche Initiative fordert sofortige Maßnahmen und Gerechtigkeit für die Palästinenser und macht Israel und mitschuldige Regierungen dafür verantwortlich

Demonstranten halten eine Flagge während einer Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza nach einem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas am 18. Januar 2025 in London (Isabel Infantes/Reuters)

Am 1. November 2024 rief eine Koalition besorgter Einzelpersonen und Organisationen das Gaza Tribunal (GT) in London ins Leben, als Reaktion auf das Versagen der internationalen Gemeinschaft, den Völkermord in Gaza zu stoppen.

Nach mehr als einem Jahr des Blutvergießens riefen die Initiatoren diese zivilgesellschaftliche Initiative mit einer dringenden Mission ins Leben: das Morden in Gaza zu beenden und einen dauerhaften, verlässlichen Waffenstillstand zu erreichen – etwas, das die Vereinten Nationen und andere beteiligte Parteien nicht geschafft haben.

Das Leitmotiv des Tribunals war es, die Völker der Welt in ihrem Bestreben zu vertreten, dieses schreckliche Spektakel der täglichen Gräueltaten in Gaza zu überwinden und der Versuchung zu widerstehen, unsere kollektive Hilflosigkeit angesichts einer solch totalen Verwüstung zu akzeptieren.

Das Tribunal soll auch Israel – zusammen mit den mitschuldigen Regierungen, internationalen Institutionen und Unternehmen – für ihre Rolle bei der Gewalt zur Rechenschaft ziehen.

Im Einklang mit dieser Mission hat das GT einen Beitrag zur Gewährleistung der politischen Unabhängigkeit von Regierungen und aktiven Politikern geleistet und sich geweigert, staatliche oder kompromittierte Finanzmittel anzunehmen.

Da das dreiphasige Waffenstillstandsabkommen nun umgesetzt wird, ist das Tribunal wichtiger und relevanter denn je.

Ergänzende Rolle

Von Anfang an war eine der Schlüsselfragen, mit denen das Tribunal konfrontiert war, welche besondere Rolle es spielen würde, da sowohl der Internationale Gerichtshof (IGH) als auch der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) bereits strafrechtliche Anklagen gegen Israel untersuchten.

Wie könnte ein zivilgesellschaftliches Tribunal einen Beitrag zu diesem angesehenen juristischen Prozess leisten, einem Organ der Vereinten Nationen, das einen herausragenden Status genießt, wenn es darum geht, Rechtsstreitigkeiten zwischen Regierungen beizulegen?

Das Tribunal will nicht mit dem Internationalen Gerichtshof konkurrieren, sondern eine ergänzende Rolle spielen, die die Beiträge des Internationalen Gerichtshofs würdigt und gleichzeitig seine eigene, unverwechselbare Wirkung entfaltet

Was könnte unser Mehrwert sein? Für wen zum Teufel halten wir uns?

Als Reaktion auf die Wahrnehmung der Bedeutungslosigkeit sieht das Tribunal seine Funktion als von diesen internationalen Gremien getrennt an.

Durch seine Tätigkeit wird das Tribunal viel schneller zu Schlussfolgerungen über die zentrale Frage des Völkermords und damit zusammenhängender Straftaten gelangen als der IGH, der voraussichtlich mehrere Jahre für ein endgültiges Urteil benötigen wird.

Ein entscheidender Grund für diese Art von Tribunal ist seine Freiheit von legalistischen Regeln, die den Umfang der Untersuchung einschränken, sodass es die zugrunde liegenden Fragen der Gerechtigkeit direkt ansprechen kann.

Darüber hinaus wird das GT zugängliche und lesbare Texte erstellen, die auf dem Völkerrecht basieren, aber nicht durch dessen technische Details belastet sind, wodurch sie für die Öffentlichkeit über Medien und politische Versammlungen weitaus zugänglicher werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tribunal nicht mit dem Internationalen Gerichtshof konkurrieren will, sondern vielmehr eine ergänzende Rolle spielen möchte, die die Beiträge des Internationalen Gerichtshofs würdigt und gleichzeitig seine eigene, unverwechselbare Wirkung entfaltet, indem es einige der Einschränkungen eines streng juristischen Ansatzes, wie maßgeblich er auch sein mag, anspricht.

Anhaltende Relevanz

Ein weiteres Anliegen, das in eine ähnliche Richtung geht, ergibt sich aus dem Waffenstillstandsprozess, der, wenn er eingehalten wird, von vielen als das Ende der humanitären Katastrophe in Gaza angesehen wird, von den Organisatoren des Tribunals jedoch als der Beginn einer fragilen und ungewissen Zukunft.

Die Fragen, die angesichts des Waffenstillstands weiterhin relevant sind, sind unterschiedlich und lassen sich wie folgt zusammenfassen: Fragen der Rechenschaftspflicht, der Mittäterschaft und der Erfüllung der Grundrechte des Volkes der Palästinenser fallen nicht in den Geltungsbereich des Waffenstillstands.

Die Waffenruhe selbst ist fragil, und der rechte Flügel des israelischen Kabinetts scheint zuversichtlich, dass der völkermörderische Krieg nach der Rückkehr der ersten Geiseln wieder aufgenommen wird, ohne sich um die weitere versprochene Freilassung palästinensischer Gefangener zu kümmern.

Wie bei der Diplomatie von Oslo in den 1990er Jahren hält sich Israel oft an die erste Phase des vielversprechenden Friedensprozesses, der seinen Interessen dient – nur um dann den Rest zu verwerfen, der eine Einigung auf irgendeine Form der Koexistenz erfordern würde.

Es gibt bereits Anzeichen für die Nichteinhaltung durch Israel, die durch die tödlichen <A href=„https://www.youtube.com/watch?v=A23wbAtMw3Min“ allowfullscreen></iframe>“>Schüsse auf Palästinenser in Rafah und tödliche Razzien in Jenin im besetzten Westjordanland deutlich werden.

Darüber hinaus haben sowohl US-Präsident Donald Trump als auch sein Nahost-Beauftragter Steve Witkoff Vorschläge für ethnische Säuberungen gemacht und vorgeschlagen, die Rückkehr der Geiseln mit der Überstellung eines Teils der überlebenden palästinensischen Bevölkerung in Gaza in Nachbarländer und andere muslimische Staaten, darunter Indonesien, zu verbinden.

Wie bei früheren Tribunalen der Zivilgesellschaft, die sich mit gewaltsamen Konflikten befasst haben, werden zivilgesellschaftliche Bemühungen zur Einrichtung eines solchen Tribunals nur dann unternommen, wenn die formellen Autoritätsstrukturen in den internationalen Beziehungen die Gewalt und die damit verbundenen kriminellen Handlungen nicht stoppen können.

Ansatz der Zivilgesellschaft

Der vielleicht wichtigste – und doch am wenigsten verstandene – Aspekt der Gaza-Tribunal-Initiative ist ihr bewusst politischer Charakter, sowohl in den Verfahren als auch in den verfolgten Zielen.

Dieser zivilgesellschaftlich motivierte Ansatz für den Rechtsrahmen unterscheidet sich erheblich von den analogen Rahmenbedingungen, die in zwischenstaatlichen oder nationalen Gerichten zu finden sind.

Das Tribunal geht von der Prämisse aus, dass die Politik, die Praktiken und die Politiker des angeklagten Staates schwere Verfehlungen begangen haben – ethisch, rechtlich und in einem tieferen Sinne auch spirituell.

Im Gegensatz zu von Regierungen eingerichteten Gerichten gewährt dieses Tribunal weder Regierungen noch Einzelpersonen, die wegen krimineller Handlungen angeklagt sind, ein ordnungsgemäßes Verfahren oder die Unschuldsvermutung.

Dies steht im Gegensatz zu herkömmlichen Gerichtsverfahren, die im Allgemeinen als unfair oder ungültig angesehen werden, es sei denn, den Angeklagten wird eine aufrichtige und angemessene Gelegenheit geboten, ihre Handlungen zu verteidigen.

In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Ansatz des Gaza-Tribunals deutlich von den Nürnberger Prozessen, bei denen überlebenden Nazipolitikern und Militärbefehlshabern nach dem Zweiten Weltkrieg Verfahrensrechte gewährt wurden.

Obwohl diese Prozesse Gerechtigkeit schaffen sollten, wurden sie als „Siegerjustiz“ kritisiert, da die Verbrechen der Sieger weder untersucht noch strafrechtlich verfolgt wurden.

Das GT geht von einer Schuldvermutung aus, die auf verfügbaren Beweisen und Wahrnehmungen beruht.

Es verfolgt zwei Hauptziele: kriminelles Fehlverhalten so verbindlich wie möglich zu dokumentieren und, was vielleicht noch wichtiger ist, Einzelpersonen und Gruppen weltweit zu mobilisieren. Diese Mobilisierung stützt sich auf moralische und kulturelle Autoritätspersonen – wie den UN-Generalsekretär, den Papst und Friedensnobelpreisträger – sowie auf religiöse Gruppen, Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen.

„Volksmacht“

Das Tribunal kann als eine Form der ethischen oder anwaltschaftlichen Rechtsprechung angesehen werden, eine Art der Gesetzgebung, die selbst an den renommiertesten juristischen Fakultäten in den demokratischsten Gesellschaften der Welt nicht gelehrt wird.

Dennoch bleibt es ein unverzichtbares Instrument, um dem ungebremsten Bösen zu widerstehen, von dem der Völkermord weithin als das „Verbrechen der Verbrechen“ angesehen wird.

Im Gegensatz zum Internationalen Gerichtshof oder dem Internationalen Strafgerichtshof fördert das Gaza-Tribunal die Durchsetzung durch Bürgeraktivismus in verschiedenen Formen, ohne sich auf Regierungen zu verlassen, die Durchsetzungskapazitäten bereitstellen, was bisher noch nicht geschehen ist.

Zur Klarstellung: Das Hauptziel des Tribunals ist Handeln, nicht Urteilen, und dies gilt auch nach einem Waffenstillstand.

Sein Schwerpunkt liegt auf der „Macht des Volkes“, nicht auf der institutionellen Autorität.

Sein Erfolg wird an seiner gesellschaftlichen Wirkung gemessen, insbesondere an der Intensität und Qualität der Solidaritätsbewegungen auf der ganzen Welt, ähnlich wie bei der Kampagne Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) im Zusammenhang mit dem Kampf der Palästinenser.

Ähnliche gewaltfreie Solidaritätsbewegungen spielten eine Schlüsselrolle beim Abbau der Apartheid in Südafrika und trugen dazu bei, das Land von einem rassistischen Regime in eine konstitutionelle Demokratie mit gleichen Rechten für alle Bürger zu verwandeln.

Eine Generation zuvor demonstrierte die Anti-Vietnamkrieg-Bewegung ebenfalls die Macht einer mobilisierten Weltbürgerschaft – insbesondere in den USA und Frankreich –, um die Interventionspolitik der mächtigsten Nation der Welt zu beenden.

Diese Bemühungen führten zur Einrichtung des ersten zivilgesellschaftlichen Tribunals, das von der Bertrand Russell Peace Foundation im Vereinigten Königreich gesponsert und vom großen Philosophen Bertrand Russell geleitet wurde und an dem führende Intellektuelle der damaligen Zeit wie Jean-Paul Sartre teilnahmen.

„Krieg um Legitimität“

Die öffentliche Meinung wird heute weitgehend vom modernen Staat geprägt, der indirekten Einfluss auf die korporatisierten Mainstream-Medien ausübt.

Im Gegenzug sorgen mächtige Sonderinteressen und ihre gut finanzierten Denkfabriken dafür, dass Regierungsinstitutionen weiterhin auf ihre Agenden ausgerichtet bleiben.

Das Tribunal kann als ein symbolisches Schlachtfeld im Legitimitätskrieg angesehen werden, der seit mehr als einem Jahrhundert zwischen Israel und Palästina andauert

Diese Dynamik hat den irreführenden Glauben aufrechterhalten, dass militärische Macht nach dem Zweiten Weltkrieg der entscheidende Faktor in globalen Konflikten bleibt.

Historische Aufzeichnungen widersprechen jedoch dieser Annahme: Jeder bedeutende Konflikt seit dem Zweiten Weltkrieg, einschließlich der antikolonialen Kriege, wurde von der militärisch schwächeren Seite gewonnen.

Israel scheint eine Ausnahme von diesem Trend zu sein, aber seine Kriege sollten als Teil eines anhaltenden und ungelösten Kampfes um die Souveränität und Kontrolle über das historische Palästina verstanden werden.

Der Ausgang des Konflikts in Palästina ist noch immer ungewiss, und trotz der schrecklichen Gewalt in Gaza verliert Israel den überaus wichtigen „legitimen Krieg“ – einen symbolischen Kampf um die Kontrolle über Recht, Moral und öffentliche Meinung.

Außer in seltenen Fällen – wie in der Westsahara, in Kaschmir und Tibet – bestimmt der Gewinner eines legitimen Krieges letztendlich das politische Ergebnis.

Allerdings kann selbst die siegreiche Seite durch die langwierigen Kämpfe, die erforderlich sind, um diesen Sieg zu erringen, erhebliche Verluste erleiden.

Das Gaza-Tribunal kann als ein solches symbolisches Schlachtfeld in dem seit mehr als einem Jahrhundert andauernden Legitimitätskrieg zwischen Israel und Palästina angesehen werden.

Maßstab für Erfolg

Wenn das Tribunal erfolgreich ist, wird es sowohl den Erfolg als auch das Scheitern des Waffenstillstands bewerten und gleichzeitig ein umfassendes Archiv erstellen, das die Verbrechen Israels dokumentiert.

Darüber hinaus wird es die weltweite Solidarität fördern und den globalen Einsatz für Gerechtigkeit unterstützen.

Das Tribunal trägt auch zur Legitimierung eines alternativen Paradigmas des Völkerrechts bei, das seine Autorität von den Menschen und ihrem Gerechtigkeitssinn ableitet, anstatt sich ausschließlich auf Regierungen und ihre Institutionen zu verlassen.

Die Qualen in Gaza sollten das Gewissen der Menschen weltweit wecken und sie empfänglicher für zivilgesellschaftliche Initiativen wie das Tribunal machen.

Auf diese Weise wird die ergänzende Rolle der Zivilgesellschaft bei der Aufklärung und Mobilisierung der Bürger anerkannt, damit diese die Ansicht annehmen, dass die Zukunft des Völkerrechts und der Justiz oft von ihrem direkten Engagement in aktuellen politischen Auseinandersetzungen abhängt.

Auf diese Weise hat dieser populistische Rückhalt des moralisch und rechtlich motivierten Aktivismus das Potenzial, der Menschheit dabei zu helfen, die wachsenden globalen Herausforderungen effektiv und fair zu bewältigen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für Völkerrecht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. 2008 wurde er von den Vereinten Nationen für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die Menschenrechte der Palästinenser ernannt.

