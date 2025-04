https://consortiumnews.com/2025/04/25/after-ben-givr-visit-yale-bans-pro-palestine-group/?eType=EmailBlastContent&eId=1312f75e-7d7c-4f45-af74-159f7ad11f31



Nach Besuch von Ben-Gvir verbietet Yale pro-palästinensische Gruppe

25. April 2025

Teilen

Die Vergeltungsmaßnahme der Universität gegen Yalies4Palestine folgte auf Campus-Proteste gegen den Besuch des extremistischen israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir in New Haven, berichtet Sharon Zhang.

Itamar Ben-Gvir im Juni 2021. (Wikimedia Commons/CC0)

Von Sharon Zhang

Truthout

Die Yale-Universität hat am Mittwoch die Registrierung einer pro-palästinensischen Studentengruppe widerrufen, nachdem Hunderte von Studenten gegen die Rede des israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, in dieser Woche protestiert hatten, obwohl die Gruppe erklärte, nicht für die Organisation der Demonstration verantwortlich zu sein.

Studierende der Yale University errichteten erneut ihr Solidaritätscamp für Gaza, um gegen die Rede von Ben-Gvir am Mittwoch zu protestieren. Rund 200 Demonstranten hatten sich am Dienstagabend versammelt, kurz bevor die Organisatoren das Camp aufgrund von Drohungen der Universität auflösten.

Die Universität behauptete in einer Erklärung, sie habe die Registrierung von Yalies4Palestine widerrufen, nachdem studentische Demonstranten gegen die „Zeit-, Ort- und Verhaltensregeln“ der Universität verstoßen hätten. Die Verwaltung untersuche den Protest und die mutmaßlichen Verstöße gegen diese Regeln würden „mit Strafverfolgung und Disziplinarmaßnahmen, einschließlich Verweis, Bewährung, Suspendierung oder Ausschluss, geahndet“.

[Ben-Givr war von Shabtai, einer jüdischen intellektuellen Diskussionsgruppe, die nicht offiziell Teil der Yale University ist, aber von Personen mit Verbindungen zur Universität mitbegründet wurde, darunter der heutige US-Senator Cory Booker und Rabbi Shmully Hecht, als Redner eingeladen worden. An Ben-Givrs inoffizieller Rede in der Anderson Mansion in der Nähe des Campus nahmen Studenten und Fakultätsmitglieder der Yale University teil.]

Die Suspendierung von Yalies4Palestine erfolgt nur zwei Tage, nachdem die Yale-Universität eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet hat, in der sie sich verpflichtet, ihren Studenten und Mitarbeitern zu erlauben, ihre Meinung „ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen, Zensur oder Ausweisung“ zu äußern, angesichts der Repressionen durch die Trump-Regierung, die zum großen Teil durch die Welle von Campus-Protesten im vergangenen Frühjahr gegen den Völkermord Israels ausgelöst wurden.

Yalies4Palestine, die Yale-Sektion der Students for Justice in Palestine, erklärte laut der Zeitung Yale Daily News, dass sie nicht für die Organisation der Proteste verantwortlich sei, sondern lediglich Beiträge in den sozialen Medien geteilt habe, um auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen. Beiträge von pro-palästinensischen Gruppen aus Yale in den sozialen Medien besagten, dass das Zeltlager von einer autonomen Gruppe errichtet worden sei.

Yalies4Palestine versprach, den Kampf fortzusetzen. Eine große Gruppe von Aktivisten protestierte tatsächlich am Mittwoch zur Zeit der Veranstaltung weiter gegen Ben-Gvir, wobei die Polizei mindestens einen Aktivisten während der Demonstrationen festnahm.

„Yalies4Palestine ist nicht nur eine Studentenorganisation“, schrieb die Gruppe in den sozialen Medien. “Yalies4Palestine ist eine Bewegung. Gaza ist unser Kern. Wir werden nicht aufhören. Wir werden nicht ruhen.“

Skyline der Yale University in New Haven, Connecticut. (Ali Eminov/Flickr/ CC BY-NC 2.0)

Ben-Gvir ist selbst nach den Maßstäben der aktuellen israelischen Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu extremistisch, die bereits als eine der rechtsextremsten und anti-palästinensischsten Regierungen in der Geschichte Israels gilt.

Der Polizeiminister wird in Israel regelmäßig wegen seiner extremistischen politischen Vorschläge protestiert und wurde Anfang dieser Woche bei seiner Landung in Florida von israelischen Aktivisten protestiert.

Als Chef der israelischen Polizei hilft Ben-Gvir dabei, die Annexion des besetzten Westjordanlands voranzutreiben, und hat offen dazu aufgerufen, den Gazastreifen neu zu besiedeln.

Seine rechtsextremen und anti-palästinensischen Ansichten galten in seiner Jugend als so extrem, dass er vom Militärdienst in der israelischen Armee ausgeschlossen wurde – selbst während der wahllosen Massaker und Zwangsvertreibungen von Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland in den 1970er und 1980er Jahren.

Kurz vor seinem Besuch in Yale am Mittwoch prahlte Ben-Gvir mit einem Treffen mit führenden Republikanern, bei dem sie sich darauf einigten, dass „Lebensmittel- und Hilfsdepots [im Gazastreifen] bombardiert werden sollten, um militärischen und politischen Druck auszuüben“ – obwohl die UNO gewarnt hat, dass die humanitäre Katastrophe in Israel nach 50 Tagen vollständiger Blockade der Hilfslieferungen einen neuen Tiefpunkt erreicht hat.

Sharon Zhang ist Nachrichtenredakteurin bei Truthout und berichtet über Politik, Klima und Arbeit. Bevor sie zu Truthout kam, schrieb Sharon für Pacific Standard, The New Republic und andere. Sie hat einen Master-Abschluss in Umweltwissenschaften. Sie ist auf Twitter und Bluesky zu finden.

Dieser Artikel stammt von Truthout.

Tags: Itamar Ben-Gvir Sharon Zhang Studentenaktivismus Studentenlager Students for Justice in Palestine (SJP) Yale University Yalies4Palestine

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …