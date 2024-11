Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, so wie ich es getan habe unbedingt Haaretz, als eine der wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Nach dem Libanon konzentriert sich Israel wieder auf den Süden – nicht um die Geiseln zu retten, sondern um den Gazastreifen neu zu besiedeln

Es besteht die Chance, dass die aufkommende Ruhe im Libanon und der Erfolg Israels, die Hisbollah zu zwingen, sich von den Ereignissen im Gazastreifen zu distanzieren, auch im Gazastreifen eine neue Dynamik auslösen wird. Das hängt vor allem mit dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus zusammen und mit den Behauptungen des neuen Präsidenten, er wolle Kriege beenden und keine neuen beginnen.

Premierminister Benjamin Netanjahu, Anfang des Monats.Credit: Olivier Fitoussi

Von Amos Harel

Nov 29, 2024

Anfang dieser Woche, noch vor Abschluss des Waffenstillstandsabkommens mit dem Libanon, gab die Hamas eine Erklärung aus dem Gazastreifen ab. Die Organisation behauptete, dass eine der Geiseln, die sie gefangen hält, vor kurzem durch israelische Bomben getötet worden sei. Das Schicksal einer anderen Geisel, die bei ihr gewesen sei, sei unklar, hieß es in der Erklärung. Die Organisation veröffentlichte ein unscharfes Foto, das angeblich eine Leiche zeigt. Anhand des Fotos konnte die Geisel zwar identifiziert werden, aber nicht bestätigt werden, dass sie gestorben ist.

Das Militär informierte die Familie der Geisel, die es vorzog, die Frage im Unklaren zu lassen. Das Verteidigungsministerium hat keine Beweise für den Wahrheitsgehalt der Behauptung der Hamas, die bereits in der Vergangenheit beim Lügen ertappt wurde. Daher wird davon ausgegangen, dass die Geisel am Leben ist. In Ermangelung eines endgültigen Ergebnisses verloren die Medien das Interesse an der Geschichte, und sie verschwand so schnell aus den Schlagzeilen, wie sie erschienen war. Weiterlesen in haaretz.com

