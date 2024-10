Was für ein Befehlsempfänger, soviel zur Eigenständigkeit eines UN-Generalsekretärs…..

Nach Kritik aus Israel Guterres verurteilt ausdrücklich Angriff des Iran

Stand: 02.10.2024 19:56 Uhr

Aus Sicht Israels war die Aussage von UN-Generalsekretär Guterres zum Raketenangriff des Iran nicht scharf genug – die Regierung erklärte ihn sogar zur unerwünschten Person. Heute – im Sicherheitsrat – fand Guterres deutliche Worte zum iranischen Angriff.

UN-Generalsekretär António Guterres hat nach heftiger Kritik aus Israel den iranischen Raketenangriff vom Dienstag ausdrücklich verurteilt. „Wie es gestern im Zusammenhang mit der von mir geäußerten Verurteilung hätte klar sein müssen, verurteile ich den gestrigen massiven Raketenangriff Irans auf Israel erneut auf das Schärfste“, sagte er während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Weiterlesen in tagesschau.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …