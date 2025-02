Nach Merz-Vorstoß: Frankreich „bereit“, Atomwaffen nach Deutschland zu verlegen Einem britischen Medienbericht zufolge bietet Frankreich an, im Rahmen eines Schutzschirms für Europa nuklearfähige Kampfjets nach Deutschland zu entsenden.

US-Präsident Donald Trump (r) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schütteln sich nach einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus die Hände. Ludovic Marin/AFP

Frankreich ist bereit, Kampfjets mit Atomwaffen in Deutschland zu stationieren, um seine nukleare Abschreckung zum Schutz Europas einzusetzen. Dies berichtete die britische Zeitung Telegraph am Montagabend vor dem Hintergrund von Befürchtungen, Donald Trump könnte die US-Streitkräfte vom Kontinent abziehen.

Ein französischer Beamter sagte der konservativen Tageszeitung, dass ein solcher Schritt als Botschaft an Wladimir Putin dienen würde. Diplomaten in Berlin äußerten auch die Hoffnung, dass die Stationierung französischer Flugzeuge in Deutschland Druck auf den britischen Premierminister Keir Starmer ausüben würde, dem Beispiel zu folgen und ebenfalls nuklearfähige Kampfjets hierzulande zu stationieren. „Die Stationierung einiger französischer Nuklearkampfjets in Deutschland dürfte nicht schwierig sein und würde ein deutliches Zeichen setzen“, wird die Quelle zitiert. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

