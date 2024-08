Mazin Qumsiyeh: Die Scharade ist vorbei und die Welt weiß, dass diese Massaker in Gaza Teil Teil eines 76 Jahre andauernden „Kreuzzuges“ sind, um die einheimischen Palästinenser zu vernichten

https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-wfp-pauses-aid-deliveries-through-us-pier



Hunderte von faschistischen Kolonialisten stürmen das Gelände der Al-Aqsa-Moschee unter Führung von

Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir und sein Kollege Yitzhak

Wasserlauf, und der Mob verrichtete „Gebete“ auf dem Gelände der Moschee in der

Gebete“ in der Moschee ab, was eine eklatante Verletzung dieser drittheiligsten Stätte der Muslime (nach Mekkaund Medina).

Israeli crowds storm Al-Aqsa Mosque, West Bank villages on Jewish holiday Far-right government minister joins march on Al-Aqsa in occupied East Jerusalem on Jewish mourning day Tisha B’Av.



Und die israelische Zeitung Haaretz berichtete über den weit verbreiteten Einsatz von

palästinensischen Zivilisten als menschliche Schutzschilde.

Die Überzeugungen, die diesem chauvinistischen Kolonialsystem zugrunde liegen, lassen sich veranschaulichen

hier zwei Beispiele

348K views · 1.8K reactions | Only Facts Palestine Israel on Reels | Only Facts Palestine Israel · Original audio Only Facts Palestine Israel · Original audio



https://fb.watch/tVTs4fW7-W/

Aber die vom Westen eingesetzten muslimischen Marionettenführer unterstützen Israel immer nochverdeckt und offen.

Schande über sie.

Zehn Monate nach dem groß angelegten Krieg gegen die Bevölkerung von Gaza greift das Apartheid

Apartheid-Kolonialregime Krankenhäuser, Schulen, Journalisten,

Wohnhäuser und sogar Menschen beim Gebet. Über 8% der 2,3

Millionen Zivilisten in Gaza wurden getötet oder verletzt. Die Massaker gehen

täglich weiter. Die israelischen Verbrecher bleiben ungestraft, während sie sogar damit prahlen:





(über Folter) https://youtu.be/hav2lJNL82w

und ihre völkermordende Regierung lügt, um zu behaupten, dass die Massaker an

Zivilisten seien, um Hamas-Kämpfer zu töten, die sich „unter Zivilisten verstecken“. Aber

Hamas versteckt sich tatsächlich nicht unter Zivilisten und führt einen sehr

sehr effektiven Guerillakrieg gegen israelische Soldaten (die israelische Armee

(die israelische Armee, wie ihr eigenes Video zeigt, benutzt andererseits Zivilisten als

Schutzschilde). Beispiele aus Hunderten von Videos von echten Kämpfen, bei denen

viele israelische Soldaten töten und viele Panzer und APCs zerstören):













– YouTube Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.







Die Scharade ist vorbei und die Welt weiß, dass diese Massaker in Gaza Teil

Teil eines 76 Jahre andauernden „Kreuzzuges“ sind, um die einheimischen Palästinenser zu vernichten

(uns von der Landkarte zu tilgen) und ein europäisches rassistisches Apartheid-Regime zu schaffen.

Siehe Die Dahiya-Doktrin & Israels Einsatz von unverhältnismäßiger Gewalt

Explainer: The Dahiya Doctrine & Israel’s Use of Disproportionate Force The Institute for Middle East Understanding (IMEU) is a non-profit organization that offers journalists facts, analysis, experts, and digital resources about Palestine and Palestinians.

Und es gibt auch einen laufenden Ökozid

Forgotten Victims of the Gaza War: Environment and Climate CODEPINK is a feminist grassroots organization working to end U.S. wars and militarism, support peace and human rights initiatives, and redirect our tax dollars into healthcare, education, green jobs and other life-affirming programs.







Gute Nachrichten 1: Amerikanische Vereinigung der Universitätsprofessoren zieht ihren

Opposition zum Boykott israelischer Universitäten unter Berufung auf die Redefreiheit zurück

New AAUP Statement on Academic Boycotts The AAUP has released a new Statement on Academic Boycotts, which reconsiders the AAUP’s prior categorical opposition to academic boycotts set forth in the 2006 report On Academic Boycotts. The AAUP’s revised policy maintains that academic boycotts are not in themselves violations of academic freedom and can instead be legitimate tactical responses to conditions that are fundamentally incompatible with the mission of higher education.

[Seit über 30Jahren engagiere ich mich für diesen Boykott und habe die erste große Petition

von US-Akademikern in den 1990er Jahren organisiert, die zum Boykott aufriefen, analog zu dem, was wirmit dem Apartheid-Südafrika]

Gute Nachrichten 2: Großbritanniens größter privater Pensionsfonds entledigt sich israelischer Vermögenswerte in Höhe von 80 Millionen Pfund

UK’s biggest private pension fund dumps £80mn of Israeli assets USS has ‚materially‘ reduced exposure to Israeli stocks and debt following pressure from members



Gute Aktion 3: Aktivismus in Oslo, Norwegen



Gute Aktion 4: Revolutionärer Optimismus und Studentenproteste: von Vietnam

nach Palästina! https://youtu.be/p4LzPS-fVM8

Gute Aktion 5: Rev. Munther Isaac https://youtu.be/jx8J3ICiPYQ

Gute Aktion 6: Rev. Allan Boesak https://youtu.be/RIQodoTj9eY

Gute Aktion 7: Das Sprechen über die Realität des laufenden Völkermords ist jetzt Mainstream.

Siehe Wikepdias Seite über den Völkermord

Gaza genocide – Wikipedia Israel has been accused by experts, governments, United Nations agencies and non-governmental organisations of carrying out a genocide against the Palestinian people during its invasion and bombing of the Gaza Strip as part of the ongoing Israel-Hamas war.



Gute Aktion 8: Es gibt eine Bewegung zur Schließung der Democratic National

21. August in Chicago zu schließen, weil die US-Regierung unter Biden/Haris

immer noch Munition und Deckung für den Völkermord liefert (daher Partner

Verbrechen).

.

Es gibt eine Abwärtsspirale für das zionistische Projekt. Selbstverstümmelung/Selbstmord? Ist

Gibt es einen Preis, der zu hoch ist, um einen ethnozentrischen, chauvinistischen Staat aufrechtzuerhalten (in Form von Leben, wirtschaftlicher Zerstörung, Völkermord,

Ökozid), um einen ethnozentrischen, chauvinistischen Staat aufrechtzuerhalten. Es wurde eine Logik geschaffengeschaffen, in der das Böse das Böse in einer Todesspirale nährt. Die Frage ist, wie

viel mehr Gemetzel und Elend Israel auf dem Weg nach unten verbreiten kann.‘

Israel is in a death spiral. Who will it take down with it? Israel’s zealots are ignoring the pleas of the top brass. They want to widen the circle of war, whatever the consequences

Die Antworten liegen in unserer Hand. Ja, Sie und ich

Bleibt menschlich/menschlich und haltet Palästina am Leben

Mazin Qumsiyeh

Übersetzt mit deepl.com

