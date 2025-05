Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

„Nächstes Jahr in Wien ohne Israel“: Österreichischer Eurovision-Gewinner fordert Ausschluss Israels vom Wettbewerb ab 2026

Der österreichische Eurovision-Gewinner JJ schließt sich den wachsenden Forderungen nach einer Überprüfung der Abstimmungsregeln an, die laut mehreren Ländern Israel begünstigen, und hofft, dass das Land vom Wettbewerb im nächsten Jahr in Wien ausgeschlossen wird: „Es ist sehr enttäuschend, dass Israel weiterhin teilnimmt.“

Johannes Pietsch am Flughafen Wien nach seinem Eurovision-Sieg. Bildnachweis: Elisabeth Mandl/Reuters

Shay Ringel

22. Mai 2025, 12:07 Uhr IDT

Der frisch gekürte Eurovision-Gewinner aus Österreich, Johannes Pietsch – bekannt unter seinem Künstlernamen JJ – sagte, er hoffe, dass Israel nicht zur Teilnahme am Wettbewerb im nächsten Jahr zugelassen werde.

In einem Interview mit mehreren Medien nach seinem Sieg sagte Pietsch laut El País: „Es ist sehr enttäuschend, dass Israel weiterhin an dem Wettbewerb teilnimmt. Ich würde mir wünschen, dass die Eurovision nächstes Jahr in Wien stattfindet – und zwar ohne Israel.“

Er fügte hinzu: „Die Entscheidung liegt in den Händen der Europäischen Rundfunkunion. Wir Künstler können nur unsere Stimme erheben.“

Pietsch sagte auch, er hoffe, dass das öffentliche Abstimmungssystem reformiert werde, nachdem mehrere Länder behauptet hatten, es begünstige Israel. „Es muss mehr Transparenz beim Abstimmungsprozess der Zuschauer geben. Dieses Jahr war alles sehr seltsam“, sagte er.

Seine Äußerungen kommen inmitten wachsender Forderungen mehrerer teilnehmender Länder, die Abstimmungsregeln zu überarbeiten. Der spanische öffentlich-rechtliche Sender RTVE sandte einen Brief an die Europäische Rundfunkunion, in dem er eine Untersuchung der Ergebnisse und eine breitere Diskussion über das System forderte, das derzeit jedem Zuschauer erlaubt, bis zu 20 Mal für dasselbe Land abzustimmen.

Der israelische Sänger Yuval Raphael, der Israel mit dem Song „New Day Will Rise“ vertritt, bei der Flaggenzeremonie vor dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2025 in der St. Jakobshalle in Basel am 17. Mai 2025. Bildnachweis: Fabrice COFFRINI / AFP

Der finnische öffentlich-rechtliche Sender Yle erklärte in einer Stellungnahme: „Wir werden die EBU auf jeden Fall fragen, ob es an der Zeit ist, diese Regeln zu aktualisieren oder zumindest zu prüfen, ob die aktuellen Regeln Missbrauch ermöglichen.“

Der irische Sender RTÉ forderte eine vollständige Aufschlüsselung der Stimmen, ähnliche Bedenken wurden in den Niederlanden und Island geäußert. Der Exekutiv-Supervisor des Eurovision Song Contests, Martin Österdahl, sagte, die Beschwerden würden „ernst genommen“.

Der belgische öffentlich-rechtliche Sender ging noch weiter und kündigte an, einen Rückzug aus dem Wettbewerb im nächsten Jahr zu erwägen, sollte das Abstimmungssystem nicht reformiert werden.

Pro-palästinensische Demonstranten halten während einer Protestaktion am Tag des Finales des Eurovision Song Contest 2025 in Basel, Schweiz, am Samstag Flaggen hoch. Bildnachweis: Christian Hartmann/Reuters

Belgische Medien berichteten von einem starken Anstieg der abgegebenen Stimmen im Land in den letzten Jahren, von 1,3 Millionen im Jahr 2023 auf zwei Millionen im Jahr 2024 und 2,2 Millionen in diesem Jahr. Dennoch waren die Zuschauerzahlen für das Finale 2025 nur halb so hoch wie 2023, da Belgien sich nicht für das Finale qualifizieren konnte. Belgische Rundfunkanstalten argumentieren, dass die Zahlen auf eine eingebaute Voreingenommenheit zugunsten Israels hindeuten, die wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass Einzelpersonen die maximal 20 Stimmen abgegeben haben.

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez forderte diese Woche ebenfalls die Entfernung Israels aus dem Eurovision Song Contest und verglich die Situation mit dem Ausschluss Russlands von internationalen Veranstaltungen. „Niemand hat schockiert reagiert, als Russland von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen wurde“, sagte er zwei Tage nach dem Finale bei einer Zeremonie in Madrid. „Daher sollte auch Israel von solchen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Wir können uns keine Doppelmoral leisten, auch nicht in der Kultur.“ Weiterlesen in haaretz.com

