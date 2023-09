NATO bereitet sich auf die größte Militärübung seit dem Kalten Krieg vor – und das in unmittelbarer Nähe zu Russland von Tyler Durden

Die bevorstehenden NATO-Kriegsübungen Steadfast Defender, die für Anfang 2024 angesetzt sind, werden voraussichtlich die größten Militärübungen in Europa seit dem Ende des Kalten Krieges sein, berichtet die Financial Times am Montag.

Zu einem Zeitpunkt, an dem der Krieg in der Ukraine immer unvorhersehbarer wird, da weder Russland noch der Westen Anzeichen für einen Rückzug gezeigt haben, schreibt die FT, dass „die Nato ihre größte gemeinsame Kommandoübung seit dem Kalten Krieg im nächsten Jahr vorbereitet und mehr als 40.000 Soldaten versammelt, um zu üben, wie das Bündnis versuchen würde, eine russische Aggression gegen eines seiner Mitglieder abzuwehren“.

natoannual.jpeg

Bildquelle: © NATO

Wie bei den laufenden, kleineren Kriegsspielen „Northern Coasts“, die derzeit von der NATO in den baltischen Gewässern durchgeführt werden, soll bei den Steadfast Defender 24-Übungen simuliert werden, wie das Militärbündnis angesichts einer hypothetischen russischen Invasion reagieren würde.

NATO-Vertreter wurden in der FT mit den Worten zitiert, die geplanten Übungen seien ein wichtiger Bestandteil, um Moskau zu zeigen, dass das Bündnis bereit ist, zu kämpfen“.

Steadfast Defender“ soll im Februar und März stattfinden und wird von Moskau wahrscheinlich als Provokation aufgefasst, da die Übungen an verschiedenen Orten in Deutschland, Polen und den baltischen Staaten – letztere grenzen an Russland – stattfinden werden. In einem FT-Bericht über das bevorstehende gigantische Kriegsspiel heißt es weiter:

„Es wird im Frühjahr nächsten Jahres beginnen und voraussichtlich zwischen 500 und 700 Luftkampfeinsätze, mehr als 50 Schiffe und etwa 41.000 Soldaten umfassen, so Nato-Beamte.“

„Es soll mögliche Manöver gegen einen Feind simulieren, der einer von Russland angeführten Koalition nachempfunden ist, die für die Zwecke der Übung Occasus genannt wird.“

Die Ostseeküste, an der die NATO mit immer mehr Übungen ihre militärische Macht demonstriert, ist für Russland sehr wichtig, da die strategisch wichtige Exklave Kaliningrad zwischen zwei NATO-Mitgliedern, Polen und Litauen, liegt. Die letztjährigen Defender-Übungen waren die bisher größten, und sie werden von Jahr zu Jahr weiter ausgebaut.

In einem Politico-Bericht vom Juli heißt es: „Die NATO hat ihre Kontrolle über die Ostsee – ein wichtiges maritimes Einfallstor für die russische Flotte, die über Stützpunkte in der Nähe von St. Petersburg und in der stark militarisierten Exklave Kaliningrad verfügt – stetig ausgebaut.

In der Veröffentlichung heißt es weiter: „Während des Kalten Krieges gehörten nur Dänemark und Deutschland am äußersten westlichen Rand der Ostsee dem Bündnis an. Mit dem Beitritt Polens zur NATO im Jahr 1999 und der drei baltischen Republiken im Jahr 2004 wurde der größte Teil der Südküste des Meeres unter die Kontrolle der Allianz gestellt.“

Russland hat diese Spiele inzwischen zeitweise mit Großübungen im Schwarzen Meer „beantwortet“. Aber im Moment befindet sich die westliche Schwarzmeerregion in einem gefährlichen Kriegszustand, da russische Kriegsschiffe von dort aus Raketen gegen die Ukraine abfeuern.