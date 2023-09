Russlands Marinehafen Sewastopol brennt nach massivem Raketenangriff der Ukraine von Tyler Durden

In der Nacht und in den Morgenstunden des Mittwochs (Ortszeit) kam es zu einem Großangriff auf den wichtigen russischen Marinehafen Sewastopol am Schwarzen Meer. In den sozialen Medien tauchten mehrere Videos auf, die massive Brände in der Werft von Sewastopol zeigen, bei denen es möglicherweise Tote und mindestens 24 Verletzte gibt.

Erste Berichte von Reuters und CNN deuten stark auf einen Raketenangriff hin und stützen sich auf Aussagen des Gouverneurs von Sewastopol, Michail Raswoshajew, der sagte: „Unsere Feinde haben Sewastopol angegriffen“ und dass „die Luftabwehr im Einsatz war“.

Der genaue Ort des Großfeuers ist das Gebiet Kilen-Balka in Sewastopol. Reuters berichtet: „Ein ukrainischer Luftangriff löste am frühen Mittwoch einen Brand in der Sewastopoler Werft auf der Krim aus, bei dem mindestens 24 Menschen verletzt wurden, wie der von Russland eingesetzte Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoshajew, über die Nachrichten-App Telegram mitteilte.“

Mindestens vier der Verletzten befinden sich den Angaben zufolge in einem „ernsten Zustand“.

Erste unbestätigte Fotos in den sozialen Medien zeigen, dass es sich offenbar um einen Volltreffer auf ein oder mehrere Militärschiffe handelt, die im Marinehafen angedockt sind.

Die Folgen des Angriffs wurden aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen und scheinen erhebliche Schäden an den Schiffen und der Hafeninfrastruktur zu bestätigen…

Open-Source-Analysten vermuten bereits, dass mindestens ein angedocktes russisches U-Boot bei dem Angriff ausgeschaltet worden sein könnte.

Ein Angriff dieser Größenordnung ist in der Tat wahrscheinlich mehr als nur das Werk von Drohnen; stattdessen hat die Ukraine wahrscheinlich Langstreckenraketen eingesetzt, die von westlichen NATO-Partnern geliefert wurden.

Gegenwärtig bemüht sich die Regierung Biden darum, Kiew entweder mit ATACMS- oder GMLRS-Raketen zu beliefern. Dabei handelt es sich um Langstreckensysteme, die die Regierung bisher aus Angst vor einer direkten Eskalation mit Russland nur zögerlich geliefert hat.

Riesiger anfänglicher Feuerball, der von Anwohnern aufgenommen wurde…

Doch dieser massive Angriff auf Sewastopol scheint ein weiterer Akt der Verzweiflung zu sein. Angesichts der fehlgeschlagenen Gegenoffensive sieht es so aus, als ob Kiew mit seinen Angriffen auf russisches Territorium „aufs Ganze geht“, in der Hoffnung, einen umfassenderen Konflikt auszulösen, der die NATO einbezieht, was die Ukraine wahrscheinlich als ihre einzige Hoffnung betrachtet.

Noch eine weitere, unkommentierte Meldung. An dem Tag, an dem Elon Musks Biografie veröffentlicht wird, kam es inmitten der verzweifelten Berichterstattung der Mainstream-Medien über die Einmischung des SpaceX-Gründers in Starlink in der Ukraine zu einem größeren, weltweiten Ausfall des Satelliten-Internetdienstes…

SpaceX bestätigte den Ausfall von Starlink um 2033 MEZ auf X und schrieb dann um 2139 MEZ auf X, dass „das Netzwerkproblem vollständig behoben wurde".