Nein zu Krieg und Hochrüstung! Ja zu Frieden und internationaler Solidarität.

Die Situation in Europa und Nahost entwickelt sich gefährlich in Richtung Großkrieg. Statt sich für Frieden einzusetzen, liefert der Westen – einschließlich der Bundesregierung – immer mehr Waffen und beschleunigt die Eskalation durch die Erlaubnis, diese auch gegen russisches Gebiet einzusetzen. Atomwaffen werden wieder einsatzfähig gemacht. Die deutsche Regierung rüstet auf wie nie zuvor. Wir alle sollen kriegstüchtig gemacht werden. Eine „neue“ Wehrpflicht droht. Das Geld für die Hochrüstung fehlt bei Krankenhäusern und Pflege, Rente und Sozialleistungen, Bildung und Kitas, Bahn und Nahverkehr. Globale Herausforderungen, die weltweit nur gemeinsam gelöst werden können, um den Generationen, die uns folgen, eine lebenswerte Welt zu erhalten, werden nicht in Angriff genommen.Den Frieden gewinnen – jetzt oder nie!

Deshalb:

Verhandlungen zur sofortigen Beendigung des Krieges in der Ukraine und in Gaza!

– Keine Waffenlieferungen an die Ukraine, Israel und in alle Welt!

Atomwaffen raus aus Deutschland und Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen!

– Keine Modernisierung der Atomwaffen und keine atomare Teilhabe!

Keine Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland!

Friedenserziehung an Schulen und Aufrechterhaltung der Zivilklausel an Universitäten und Hochschulen!

– Keine Bundeswehr an Schulen und keine „neue“ Wehrpflicht!

Recht auf Kriegsdienstverweigerung überall!

– Keine Zwangsrekrutierung!

Abrüstung! Geld in Bildung, Gesundheitswesen, Klimaschutz und Infrastruktur investieren, Sozialstaat ausbauen!

– Keine Milliarden in die Rüstung!

Demokratischen Meinungsaustausch fördern, sachliche Berichterstattung ermöglichen!

– Keine Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit!

Frieden und Sicherheit gehen nur gemeinsam. Es ist kurz vor 12! Widerstand und Protest – jetzt! Geht auf die Straße, bildet Initiativen, wehrt euch, seid kreativ, wehret den Anfängen, die schon längst keine mehr sind!

Kommt alle zur bundesweiten Friedensdemonstration am 3. Oktober nach Berlin!

Beginn der Auftaktkundgebungen um 12:30 Uhr.

Es liegt an uns!

Initiative „Nie wieder Krieg – Die Waffen nieder“

Yusuf As, Reiner Braun, Wiebke Diehl, Andreas Grünwald, Rita-Sybille Heinrich, Jutta Kausch-Henken, Ralf Krämer, Willi van Ooyen, Christof Ostheimer, Peter Wahl

Unterstützer der Demonstration

Mit Stand vom 23.09.2024 haben bisher 2587 Gruppen und Einzelpersonen erklärt, dass Sie die Friedensdemonstration am 3. Oktober in Berlin aktiv unterstützen werden.

Dazu zählen beispielsweise:

Dr. Dietmar Bartsch (MdB), Prof. Heinz Bierbaum (Vors. der RLS), Prof. Peter Brandt, Prof. Michael Brie, Prof. Christoph Butterwegge, Sevim Dagdelen (MdB), Özlem Demirel (MdEP), Prof. Frank Deppe, Eugen Drewermann, Ulrike Eifler (Gewerkschaftssekretärin), Tino Eisbrenner (Musik statt Krieg e.V.), Sefariye Eksi (DIDF-Bundesvorsitzende), Dr. Petra Erler, Kathrin Flach Gomez (Die Linke Bayern, Landesvorsitzende), Martin Gross, Olaf Harms (Landesvorsitzender ver.di-Hamburg), Lühr Henken (Co-Sprecher Bundesausschuss Friedensratschlag), Matthias Jochheim (IPPNW), Patrik Köbele (DKP), Christian Leye (MdB), Gesine Lötzsch (MdB), Prof. Birgit Mahnkopf, Amira Mohamed Ali (BSW-Co-Vorsitzende), Michael Müller, Zaklin Nastic (MdB), Sören Pellmann (MdB), Mehmet Perişan (Vorsitzender IG BAU Köln / Bonn), Victor Perli (MdB), Anne Rieger (Co-Sprecherin Bundesausschuss Friedensratschlag), Silvia Rölle (Landessprecherin VVN-BdA NRW), Prof. Werner Ruf, Helga und Reinhard Schwitzer, Werner Siebler (DGB-Vorsitzender Freiburg), Andreas Springer-Kieß (ver.di Landesbezirksvorstand Ba-Wü), Prof. Wolfgang Streeck, Jessica Tatti (MdB), Ceyda Tutan (Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland e.V.), Günter Verheugen, Dr. Michael von der Schulenburg (MdEP), Sahra Wagenknecht, Ayhan Zeytin (BR ArceloMittal, IG Metall), Norbert Zirnsak (IG Metall Würzburg Erster Bevollmächtigter) …

Über den folgenden Link (Liste aller Unterstützenden) kannst Du alle weiteren Unterstützerinnen und Unterstützer einsehen:

Liste aller Unterstützenden

Auftaktkundgebungen

Ablauf // Rednerinnen und Redner

Die Auftaktkundgebungen des Sternmarsches beginnen um 12:30 Uhr. Bereits zuvor läuft auf den Auftaktkundgebungen ab 12 Uhr ein durch Künstlerinnen und Künstler unterstütztes Vorprogramm. Folgende Orte sind vorgesehen:

Breitscheidplatz / Gedächtniskirche – Rednerinnen und Redner dort sind: Christiane Reymann (Frieden Links), Michael Müller (NaturFreunde, MdB a.D.) und Ingrid Pfanzelt (Macht Frieden). Moderiert wird diese Demonstrationssäule von Andreas Grünwald . Musikalische Unterstützung kommt von Claus Vaith und von der Musikgruppe The Invisible Swans .

– Rednerinnen und Redner dort sind: (Frieden Links), (NaturFreunde, MdB a.D.) und (Macht Frieden). Moderiert wird diese Demonstrationssäule von . Musikalische Unterstützung kommt von und von der Musikgruppe . Alt-Moabit / Rathenower Str. – Rednerinnen und Redner dort sind: Alev Bahadir (DIDF) und Olaf Harms (ver.di Hamburg). Moderiert wird diese Demonstrationssäule von Yusuf As . Musikalische Unterstützung kommt von S. Castro .

– Rednerinnen und Redner dort sind: (DIDF) und (ver.di Hamburg). Moderiert wird diese Demonstrationssäule von . Musikalische Unterstützung kommt von . Gleisdreieck / Schöneberger Ufer – Rednerinnen dort sind Angelika Claussen (IPPNW) und Andrea Hornung (Jugendbündnis „Nein zur Wehrpflicht“). Moderiert wird diese Demonstrationssäule von Rita-Sybille Heinrich. Musikalische Unterstützung kommt von der Sängerin Gizem.

Hinweis: Teilnehmende, die mit Bussen kommen, werden gebeten an der Auftaktkundgebung am Breitscheidplatz / Gedächtniskirche teilzunehmen.

Weitere Informationen zum Ablauf, zu den Anfahrmöglichkeiten und den Parkplätzen für Busse findest Du hier:

Weitere Infos zu den Auftaktkundgebungen, zur Anfahrt und zu den Parkplätzen für Busse

Schlusskundgebung

Ablauf // Rednerinnen und Redner

Die Schlusskundgebung beginnt um 14:30 Uhr am Großen Stern. Wir bitten alle Teilnehmenden sich zuvor an den Demonstrationen des Sternmarsches zu beteiligen! Rednerinnen und Redner auf der Schlusskundgebung sind u.a. : Reiner Braun (für die Veranstalter), Ralf Stegner (MdB, SPD), Sahra Wagenknecht (MdB, BSW), Peter Gauweiler (CSU), Gesine Lötzsch (MdB, Die Linke) sowie zum Thema Jugend gegen Militarismus und Wehrpflicht Joshua Müller (IG Metall Jugend). Mit einer Video-Botschaft wird sich Salah Abdel-Shafi (Ständiger Beobachter des Staates Palästina bei der UNO) zuschalten. Anschließend sprechen Iris Hefets (Gründungsmitglied und Mitglied im Vorstand der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost) und Nadija Samour (deutsch-palästinensische Rechtsanwältin). Moderiert wird die Abschlusskundgebung durch Wiebke Diehl und Jutta Kausch. Musikalische Mitwirkung: Tino Eisbrenner, Pablo Miró und S. Castro.

Weitere Informationen zum Ablauf findest Du hier:

Weitere Infos zur Schlusskundgebung

Erklärung der Verantwortlichen der Demonstration

Hier findest Du eine Erklärung der Verantwortlichen der Demonstration am 3. Oktober in Berlin gegen Rassismus, Antisemitismus und Faschismus.

Wir bitten um Spenden:

Spenden bitte auf das Konto der Friedens- und Zukunftswerkstatt bei der Frankfurter Sparkasse, IBAN DE20 5005 0201 0200 0813 90.

Büroteam:

Du kannst dich in allen Fragen auch an unser Büroteam wenden. Montag: 11-16 Uhr | Dienstag: 16-21 Uhr | Mittwoch: 11-16 Uhr | Donnerstag: 10-15 Uhr. In diesen Zeiten erreichst du unter der Rufnummer 030 20654857 unseren Friedensfreund Bastian Krauß. Oder per E-Mail: demo_info@nie-wieder-krieg.org.

Weitere Infos:

Örtliche Bus- und Bahnverbindungen | zeitlicher Ablauf in Berlin