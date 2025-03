https://english.almayadeen.net/news/politics/netanyahu-backs-military-pressure–ethnic-cleansing–despite



Netanjahu befürwortet militärischen Druck und ethnische Säuberung trotz Kritik

Von Al Mayadeen English

Quelle: Al Mayadeen English + israelische Medien

30.März 2025

Der israelische Premierminister versuchte, die Aggression gegen Gaza, den Libanon und den Jemen zu rechtfertigen, indem er behauptete, sie diene der „Sicherheit Israels“, obwohl immer mehr Stimmen laut wurden, die Angriffe einzustellen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verteidigte die Vorgehensweise seiner Regierung im Umgang mit der Frage der israelischen Gefangenen in Gaza und behauptete, dass „militärischer und politischer Druck der einzige Weg“ sei, um ihre Rückkehr zu sichern.

Zu Beginn seiner Kabinettssitzung am Sonntag erklärte Netanjahu, dass „die Kombination aus militärischem und politischem Druck das einzige Mittel ist, um die Gefangenen zu ihren Familien zurückzubringen“.

Er bestand darauf, dass diese Strategie am effektivsten sei, trotz zunehmender Forderungen nach einem Verzicht auf militärischen Druck, und kritisierte diejenigen, die sich selbst als Experten in dieser Angelegenheit betrachteten.

Netanjahu erklärte, dass „Israel“ einen von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Plan umsetzen wolle, der die Umsiedlung von Bewohnern des Gazastreifens in andere Länder vorsieht, mit anderen Worten eine ethnische Säuberung des Gazastreifens.

Der Premierminister erklärte, dass „Israel“ nach dem Krieg umfassende Sicherheit in Gaza garantieren und die Umsetzung des Trump-Plans erleichtern werde, der ursprünglich die Massenvertreibung aller 2,4 Millionen Einwohner des palästinensischen Gebiets vorsah, und bezeichnete ihn als „Plan für freiwillige Migration“.

Trump schlug vor, die Bewohner des Gazastreifens aus dem Gebiet zu vertreiben, das zu US-Territorium werden und saniert werden sollte, und den Palästinensern jegliches Rückkehrrecht zu verweigern.

Es ist erwähnenswert, dass die Familien der Gefangenen sowie ehemalige Gefangene konsequent gegen die Wiederaufnahme des Krieges gegen Gaza demonstriert haben und behaupten, dass „militärischer Druck Geiseln tötet“, wie bereits bewiesen wurde.

40 ehemalige israelische Gefangene in Gaza und 250 Angehörige von Gefangenen, die in der palästinensischen Enklave festgehalten werden, haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu auffordern, die erneute Aggression zu stoppen und die Verhandlungen mit der Hamas wieder aufzunehmen, um die Freilassung der verbleibenden 59 Gefangenen zu erreichen.

„Militärischer Druck tötet Geiseln und lässt Leichen verschwinden. Das ist kein Slogan, das ist Realität“, betonte er und erinnerte daran, dass 41 Gefangene in Gaza getötet wurden.

Zum Krieg in Gaza

Zum andauernden Krieg in Gaza behauptete Netanjahu, dass „seine Armee sowohl die militärischen als auch die administrativen Fähigkeiten der Hamas ins Visier nimmt“. Er versicherte, dass „diese Operationen darauf abzielen, optimale Bedingungen für die Befreiung der Gefangenen und den Sieg über die Hamas zu schaffen“, und bezog sich dabei auf eine Sitzung des Sicherheitskabinetts am Samstag.

Netanyahu wies auch das zurück, was er als „drei falsche Behauptungen“ bezeichnete, darunter den Vorwurf, seine Regierung verhandle nicht. Er erklärte, dass „Israel unter Beschuss verhandelt, was die Gespräche effektiver macht“, und dass seine Regierung bereit sei, die letzte Phase der Krise mit Gaza zu besprechen, und wies die Behauptungen zurück, sie habe sich geweigert, dies zu tun.

Er behauptete außerdem: „Wir sind verhandlungsbereit, aber die Hamas muss ihre Waffen niederlegen und ihren Anführern erlauben, Gaza zu verlassen. Wir werden die allgemeine Sicherheit im Gazastreifen gewährleisten und den von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Plan für eine freiwillige Migration umsetzen.“

Trotz anhaltender Kritik bestand Netanjahu darauf, dass er das Thema der israelischen Gefangenen nicht ignoriert habe, und sagte, er habe sich mit den Familien der Gefangenen getroffen und letzte Woche mit vier weiteren Familien gesprochen. Er behauptete, dass „die Hamas Propaganda verbreitet, die besagt, dass sich die Regierung nicht um die Familien der Gefangenen kümmert, um die israelische Gesellschaft zu destabilisieren.“

Lesen Sie mehr: Al-Qassam-Brigaden veröffentlichen neue Videoansprache eines israelischen Gefangenen

Zum Libanon und Jemen

In seiner Ansprache an die Hisbollah sagte Netanjahu: „Im Libanon setzen wir strenge Maßnahmen ohne Nachsicht durch. Dies sind die Befehle, die ich, der Verteidigungsminister und das Sicherheitskabinett der Armee erteilt haben, und sie werden auf die bestmögliche Weise ausgeführt.“ Er betonte, dass es „keine Zugeständnisse, keine Verringerung der Abschreckung und keine besonderen Überlegungen“ geben werde.

Er betonte, dass „Israel“ sicherstellen müsse, dass keine Angriffe aus dem Libanon gegen das Land gestartet werden.

In der Zwischenzeit lobte Netanjahu in Bezug auf den Jemen die US-Aggression gegen Sanaa und erklärte, dass „unser Verbündeter Washington dort mit Nachdruck zuschlägt und seine Beteiligung an den Angriffen gegen den Jemen eine bedeutende Entwicklung darstellt“.

„Wir schätzen unsere Bündnisse immer. Wir haben ein Bündnis mit der größten Macht der Welt, und sie steht in dieser und anderen Bereichen ohne zu zögern hinter uns, mit voller Anerkennung durch die Bürger und die Regierung Israels“, schloss er.

