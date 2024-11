https://www.middleeastmonitor.com/20241122-netanyahu-slams-pope-francis-after-calling-for-international-probe-into-israels-genocide-in-gaza/



Netanjahu beschimpft Papst Franziskus, nachdem er eine internationale Untersuchung von Israels Völkermord in Gaza gefordert hat

22. November 2024

Papst Franziskus bei seiner wöchentlichen Generalaudienz in der Halle Paul VI. im Vatikan, am 07. August 2024. (Riccardo De Luca – Anadolu Agency)

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Papst Franziskus kritisiert, nachdem dieser gefordert hatte, den von der israelischen Armee begangenen Völkermord im Gazastreifen zu untersuchen.

In einer Rede vor dem Außen- und Verteidigungsausschuss der Knesset bezeichnete Netanjahu die Äußerungen von Papst Franziskus als „schändlich“.

Letzte Woche schlug Papst Franziskus vor, die Weltgemeinschaft solle untersuchen, ob Israels Militärkampagne im Gazastreifen einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung darstelle, und übte damit seine bisher deutlichste Kritik am Verhalten Israels in seinem einjährigen Krieg.

In einem neuen Buch mit dem Titel „Die Hoffnung enttäuscht nie. Pilger auf dem Weg zu einer besseren Welt„ sagte das katholische Oberhaupt, dass das, was in Gaza geschieht, nach Ansicht einiger Experten die Merkmale eines Völkermords aufweist“, schrieb er in Auszügen, die am Sonntag in der italienischen Tageszeitung La Stampa veröffentlicht wurden.

Das Buch soll am kommenden Dienstag erscheinen, noch vor dem Papstjubiläum im Jahr 2025.

Bereits im September hatte der Papst erklärt, Israels Angriffe im Gazastreifen und im Libanon seien unmoralisch und unverhältnismäßig“ und die israelische Armee habe die Regeln des Krieges überschritten.

Die Aggression der israelischen Besatzungsarmee gegen den belagerten Gazastreifen hat etwa 148.000 palästinensische Märtyrer und Verwundete hinterlassen, die meisten von ihnen Kinder und Frauen, und mehr als 10.000 Vermisste, inmitten massiver Zerstörung und Hungersnot, die Dutzende von Kindern und älteren Menschen tötete, in einer der schlimmsten humanitären Katastrophen der Welt.

