Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während einer Pressekonferenz in der Militärbasis Kirya in Tel Aviv am 28. Oktober 2023. (Foto: ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)

Netanjahu deutet an, die Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde in den Gazastreifen abzulehnen

12. November 2023

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Samstag angedeutet, dass er die Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde an die Spitze des Gazastreifens nicht zulassen werde, wenn der israelische Krieg gegen die Enklave mit der Entmachtung der Hamas endet, berichtet die Agentur Anadolu.

Es kann keine Behörde geben, die die Familien von Mördern auf der Grundlage der Zahl der Ermordeten bezahlt. Es kann keine Behörde geben, deren Führer 30 Tage später immer noch nicht das schreckliche Massaker verurteilt hat.

sagte Netanjahu bei der Beantwortung von Fragen auf einer Pressekonferenz und bezog sich dabei auf die Palästinensische Autonomiebehörde und ihren Führer Mahmoud Abbas.

Er sagte, Israel werde seine Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen beibehalten, „einschließlich der Fähigkeit, jederzeit einzugreifen, um Terroristen zu eliminieren, die wieder auftauchen könnten“.

Netanjahus Haltung steht im Widerspruch zur Position der USA in Bezug auf den Gazastreifen, die der Ansicht sind, dass das Gebiet „eine palästinensische Regierung haben muss, die den Gazastreifen mit dem Westjordanland unter der Palästinensischen Autonomiebehörde vereinigt.“

Die Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 regiert, hat mehrfach erklärt, dass sie die von Tel Aviv und Washington vorgetragenen Pläne für die Verwaltung des Gazastreifens nach dem Ende des israelischen Krieges ablehnt.

Seit einem grenzüberschreitenden Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober hat Israel unablässig Luft- und Bodenangriffe auf den Gazastreifen geflogen, die auch Krankenhäuser, Wohnhäuser und Gotteshäuser betrafen.

Mindestens 11.078 Palästinenser wurden getötet, darunter 4.506 Kinder und 3.027 Frauen.

Die Zahl der israelischen Todesopfer liegt nach offiziellen Angaben bei fast 1.200.

