Babys sterben, Patienten werden erschossen, weil Israel Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens belagert

Babies die, patients shot as Israel besieges hospitals in Gaza’s north Red Cross „shocked and appalled“ by attacks on al-Shifa hospital.

Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

11 November 2023

Israel belagert seit Donnerstag die Krankenhäuser in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens.

Die medizinischen Einrichtungen seien in den vergangenen 24 Stunden „unter unerbittlichem Beschuss“ gestanden, teilte Ärzte ohne Grenzen am Samstag mit.

Die Hilfsorganisation fügte hinzu, dass sich ihre Teams und Patienten immer noch im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt befänden, der größten medizinischen Einrichtung in dem Gebiet, in dem seit dem 7. Oktober mehr als 11.000 Menschen getötet wurden (Stand: Freitag).

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza war am Samstag nicht in der Lage, aktualisierte Opferzahlen zu veröffentlichen, „da die israelischen Streitkräfte die Krankenhäuser belagern und die Telekommunikation unterbrechen“, so Defense for Children International-Palestine.

Ärzte ohne Grenzen berichtete, dass al-Shifa am Freitag den Strom verloren hat und dass „Krankenwagen nicht mehr fahren können, um die Verletzten abzuholen, und dass der ununterbrochene Beschuss Patienten und Personal an der Evakuierung hindert“.

Nach Angaben der Hilfsorganisation wurde das Personal Zeuge, wie auf Menschen geschossen wurde, als sie versuchten, aus dem Krankenhaus zu fliehen.

Mohammed Obeid, Chirurg bei Ärzte ohne Grenzen im al-Shifa-Krankenhaus, sagte, dass vier Patienten in der Einrichtung von Scharfschützen beschossen wurden, wobei ein Tetraplegiker in den Nacken und ein weiterer Patient in den Bauch getroffen wurde:

Zwei Neugeborene seien gestorben, weil die Inkubatoren wegen Strommangels nicht funktionierten, und ein erwachsener Patient sei gestorben, nachdem sein Beatmungsgerät ausgefallen war.

Obeid forderte eine Garantie dafür, dass die 600 stationären Patienten von al-Shifa sicher evakuiert werden können.

Krankenhauspersonal „angeschossen und verwundet“

Die britische Wohltätigkeitsorganisation Medical Aid for Palestinians teilte am Samstag mit, dass die Intensivstation von al-Shifa bombardiert und beschädigt worden sei und dass „Personal, das sich zwischen den Gebäuden bewegte, beschossen und schwer verwundet wurde“.

Die Gruppe fügte hinzu, dass Menschen, die beim Versuch zu fliehen verletzt wurden, „tot oder verwundet auf der Straße liegen, da eine Rettung unmöglich ist“.

„Da die Leichenhalle geschlossen ist, stapeln sich hundert Leichen, die nicht begraben werden können“, so Medical Aid for Palestinians.

Die Ärzte mussten schwerkranke Patienten von Hand beatmen, da die Notstromaggregate der Einrichtung ausgefallen waren.

Israel hat die Stromversorgung des Gebiets vor einem Monat als völkerrechtlich verbotene kollektive Bestrafung unterbrochen und verweigert die Lieferung von dringend benötigtem Treibstoff nach Gaza.

Medizinische Hilfe für Palästinenser erklärte, dass weitere Neugeborene „bald sterben werden, wenn die Stromversorgung nicht wiederhergestellt wird“.

Die Hilfsorganisation fügte hinzu, dass sie seit Wochen vor den „katastrophalen Folgen warnt, wenn die führenden Politiker der Welt die Gesundheitsversorgung in Gaza nicht schützen“.

„Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr“, sagte die Gruppe.

„Keine Rechtfertigung“

Der UN-Chef für humanitäre Hilfe, Martin Griffiths, sagte am Samstag, es gebe „keine Rechtfertigung für Kriegshandlungen in Gesundheitseinrichtungen, die ohne Strom, Nahrung oder Wasser sind und auf Patienten und Zivilisten schießen, die zu fliehen versuchen“, nannte aber in seiner Erklärung nicht ausdrücklich Israel.

„Dies ist skrupellos, verwerflich und muss aufhören“, fügte Griffiths hinzu.

Robert Mardini, der Direktor des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, drückte sich am Samstag ungewohnt deutlich aus.

Er sagte, die humanitäre Organisation sei „schockiert und entsetzt über die Bilder und Berichte, die aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza kommen“.

„Krankenhäuser, Patienten, Personal und Gesundheitsversorgung müssen geschützt werden“, fügte Mardini hinzu.

Sowohl die USA als auch die UNO haben dazu beigetragen, dass Israel grünes Licht für seine Angriffe auf Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens gegeben hat.

Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, bestätigte Anfang der Woche, dass die Biden-Regierung Israel in seinem angeblichen Krieg gegen die Hamas, der Tausende palästinensische Zivilisten getötet hat, keine roten Linien gezogen hat:

Das Biden-Außenministerium weigert sich auch zu bestätigen, ob die USA anerkennen, dass die Vierte Genfer Konvention auf den Gazastreifen und das Westjordanland anwendbar ist, und will nicht sagen, welchen rechtlichen Rahmen sie für anwendbar hält.

Während einer Pressekonferenz am 9. November sagte der Reporter Sam Husseini: „Es ist eine Zone des freien Feuers, wenn man sich nicht an die Vierte Genfer Konvention hält.

In der Zwischenzeit hat António Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, die Propaganda der israelischen Regierung nachgeplappert, indem er „das Ende der Verwendung von Zivilisten als menschliche Schutzschilde“ forderte.

Guterres lieferte Israel einen Vorwand, um gezielt Zivilisten und zivile Objekte anzugreifen, indem er die Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Zielen verwischte. Damit gefährdete der UN-Chef das Leben von Patienten, ihren Familienangehörigen, medizinischem Personal und Vertriebenen.

Israel hat wiederholt behauptet, ohne glaubwürdige Beweise vorzulegen, dass die Hamas das Al-Shifa-Krankenhaus als Kommandozentrale nutzt. Die Hamas bestreitet diesen Vorwurf vehement und hat Guterres eingeladen, eine internationale Delegation zu bilden, die Krankenhäuser in Gaza besuchen und die israelischen „Lügen und eklatanten Erfindungen“ widerlegen soll, mit denen die Angriffe auf Zivilisten gerechtfertigt werden sollen.

„Ein kollektives Todesurteil“

„Fühlen Sie mit uns, wir sind auch Menschen“, flehte Muhammad Rayhan, ein verletzter Mann, der im Al-Shifa-Krankenhaus behandelt wird, in den von Al Jazeera English am Samstag veröffentlichten Aufnahmen.

Hanan Fayyad, eine Frau im Krankenhaus, sagte, dass ihre Tochter bei einem israelischen Angriff gelähmt worden sei, während sie in einer Schlange wartete, um Brot zu kaufen.

Muhammad Abu Salamiya, der Direktor von al-Shifa, sagte, das medizinische Personal könne nicht evakuiert werden, „da sich mehr als 60 Patienten auf der Intensivstation, mehr als 50 Kinder in der Neugeborenen- und Kinderabteilung und mehr als 500 Patienten in der Dialyseabteilung befinden.“

Physicians for Human Rights-Israel erklärte, ohne Strom, Wasser und Sauerstoff und mit verletzten Patienten, die im Al-Shifa-Krankenhaus zurückgelassen werden, „ohne Behandlung oder Fluchtmöglichkeit“, sei die Situation nicht länger eine „humanitäre Katastrophe – es ist ein kollektives Todesurteil“.

Am späten Freitag erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, dass Hunderttausende von Palästinensern in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens „ums Überleben kämpfen“, da sowohl sauberes Trinkwasser als auch Nahrungsmittel knapp sind.

Das al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt ist die einzige halbwegs funktionierende Einrichtung, die die Menschen im Norden des Gazastreifens medizinisch versorgen kann, sagte der britisch-palästinensische Chirurg Ghassan Abu Sitta am Samstag.

Abu Sitta sagte, dass Israel Schulen in der Nähe von al-Ahli beschießt, wo das Krankenhausgelände in ein behelfsmäßiges Feldlazarett umgewandelt wurde, während in der Nähe Schießereien, Panzerfeuer, Kleinwaffen und Maschinengewehrfeuer stattfanden.

Abu Sitta sagte am Freitag, die Ärzte hätten „zahlreiche Fälle von akuter Unterernährung und Dehydrierung bei kleinen Kindern“ festgestellt.

Er fügte hinzu, dass durch den Zusammenbruch aller vier Kinderkrankenhäuser in Gaza „Kinder mit chronischen Krankheiten keinen Zugang zu medizinischer Spezialversorgung haben“.

„Wir hatten Kinder mit Diabetes, Asthma und Autoimmunerkrankungen, die in der Notaufnahme des al-Ahli-Krankenhauses behandelt werden mussten“, sagte Abu Sitta.

Krankenwagen haben keinen Treibstoff mehr

Der Palästinensische Rote Halbmond berichtete am Samstag, dass israelische Panzer 20 Meter vom Al-Quds-Krankenhaus in Gaza-Stadt entfernt seien. Es wurde direkt auf das Krankenhaus geschossen, was zu extremer Panik und Angst unter den 14.000 Vertriebenen führte“, so der PRCS.

Die humanitäre Gruppe fügte hinzu, dass nur sieben ihrer 18 Krankenwagen in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens derzeit einsatzbereit sind und in den kommenden Stunden ausfallen werden, wenn ihnen der Treibstoff ausgeht.

„Unsere Teams sehen zahlreiche Tote und Verwundete, haben jedoch Schwierigkeiten, sie zu erreichen, da das israelische Militär Krankenwagen, die sich den betroffenen Gebieten nähern, ins Visier nimmt“, so das PRCS.

Mohammed Abu Mughaisib, stellvertretender medizinischer Koordinator von Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen, berichtete der Washington Post, dass das medizinische Personal durch den Beschuss gezwungen war, das Kinderkrankenhaus al-Nasr zu verlassen, wobei fünf Säuglinge in Brutkästen zurückblieben.

Der Direktor des al-Nasr-Krankenhauses sagte der Washington Post, das israelische Militär habe dem Direktor des al-Rantisi-Krankenhauses, einer weiteren Kinderklinik, eine Karte mit einer Evakuierungsroute für Krankenhäuser geschickt und den Krankenhausmitarbeitern eine Vorwarnung von fünf Minuten gegeben, bevor die Armee mit der Umzingelung der Einrichtungen beginnen würde.

Ein am Freitag in den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie Menschen mit weißen Fahnen unter Beschuss geraten, als sie versuchen, das al-Nasr-Krankenhaus zu verlassen.

Am späten Freitag waren nach Angaben der Vereinten Nationen 20 der 36 Krankenhäuser in Gaza nicht mehr funktionsfähig.

Der Leiter einer Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz im Gazastreifen erklärte am Freitag, dass die Zerstörung der Krankenhäuser im Gazastreifen unerträglich geworden sei und ein Ende haben müsse. Das Leben von Tausenden von Zivilisten, Patienten und medizinischem Personal ist in Gefahr“.

Übersetzt mit Deepl.com

