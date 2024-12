https://www.palestinechronicle.com/netanyahu-directly-responsible-for-death-of-six-israelis-hamas/

Netanjahu „direkt verantwortlich“ für den Tod von sechs Israelis – Hamas

5. Dezember 2024

Die Leichen von sechs Gefangenen wurden in Gaza geborgen. (Entwurf: Palestina Chronicle)

Netanjahu ist direkt verantwortlich für den Tod von Dutzenden von Gefangenen, weil er es nicht geschafft hat, eine Einigung zu erzielen“, so die Hamas in einer Erklärung.

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas erklärte am Donnerstag in einer Erklärung, der Tod von sechs israelischen Gefangenen während eines Luftangriffs in der Nähe des Ortes, an dem sie festgehalten wurden, zeige das Versagen der israelischen Armee, ihre Gefangenen mit Gewalt zu befreien.

Viele israelische Gefangene sind in der Gefangenschaft des palästinensischen Widerstands im Gazastreifen getötet worden, die meisten von ihnen vermutlich durch die israelische Armee.

Gelegentlich hat das israelische Militär zugegeben, direkt zur Tötung seiner eigenen Gefangenen beigetragen zu haben, obwohl der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu darauf bestand, dass Krieg der einzige Weg sei, um sie zu befreien.

Die israelische Armee behauptete am Mittwoch, dass die sechs Geiseln, deren Leichen im Sommer im Gazastreifen gefunden wurden, wahrscheinlich im Februar von ihren Geiselnehmern erschossen wurden – etwa zur gleichen Zeit, als ein israelischer Luftangriff in der Nähe ihres Gefangenenlagers in der südlichen Stadt Khan Yunis stattfand.

Die Hamas erklärte, die israelischen Behauptungen entsprächen nicht der Wahrheit.

„Der Tod weiterer Gefangener durch ihre Armee bestätigt das Scheitern von Netanjahus Theorie, die Gefangenen mit Gewalt zu befreien, und dass militärischer Druck seine Geiseln nicht befreit, sondern sie tötet“, so die Hamas in einer Erklärung.

„Netanjahu ist direkt verantwortlich für den Tod von Dutzenden von Gefangenen, weil er (Netanjahu) es nicht geschafft hat, eine Einigung zu erzielen“, sagte die Gruppe.

„Es gibt keine Alternative zur Beendigung der Aggression, zum Rückzug der Besatzungstruppen und zum Abschluss eines Austauschabkommens“, heißt es in der Erklärung weiter.

Israel, das nach Angaben von Gefangenengruppen weit über 10.000 Palästinenser in seinen Gefängnissen gefangen hält (diese Zahl schließt die Gefangenen im Gazastreifen aus – PC), schätzt, dass sich 101 israelische Gefangene im Gazastreifen befinden.

Die Hamas hatte kürzlich erklärt, dass 33 israelische Gefangene bei willkürlichen israelischen Luftangriffen im gesamten Gazastreifen getötet worden seien.

Vermittlungsbemühungen unter der Leitung der USA, Ägyptens und Katars, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen und einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas zu erreichen, sind an Netanjahus Weigerung, den Krieg zu beenden, gescheitert.

Anhaltender Völkermord

Unter Missachtung einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird, sieht sich Israel inmitten seiner anhaltenden brutalen Offensive auf den Gazastreifen internationaler Verurteilung ausgesetzt.

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern verhandelt wird.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober 2023 andauernden israelischen Völkermord in Gaza 44.580 Palästinenser getötet und 105.739 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – in einer Situation, die sich zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 entwickelt hat.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, Anadolu)

