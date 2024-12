https://strategic-culture.su/news/2024/12/03/dark-side-of-band-aid-and-ethiopian-famine-40-years-on/



Die dunkle Seite von Band Aid und die Hungersnot in Äthiopien 40 Jahre später

Von Martin Jay

3. Dezember 2024

Bob Geldof und seine Wohltätigkeitsorganisation haben all die Jahre großartige Arbeit geleistet, um den Armen in Afrika zu helfen. Nicht ganz. Sie haben sogar noch bessere Arbeit geleistet, indem sie verschleiert haben, wer wirklich für die Hungersnot in Äthiopien verantwortlich ist.

Band Aid 40 war ein Jahrestag, der kam und ging, ohne dass ihn jemand bemerkte. Die ursprüngliche „Live Aid“-Veranstaltung im Sommer 1985, die von Bog Geldof und Midge Ure ins Leben gerufen wurde, war dagegen für die Generation 50 plus unvergesslich, denn es gab nichts Vergleichbares, und viele fühlten sich gut dabei, an einem Popkonzert teilzunehmen, das Geld für die hungernden Äthiopier sammelte.

Doch die Wahrheit sowohl über Live Aid als auch über die nachfolgenden Konzerte, die jedes Jahrzehnt stattfinden, und über die wohltätigen Beiträge, die damit geleistet werden, ist bestenfalls zweifelhaft und schlimmstenfalls ein abstoßendes Beispiel für westliche Dekadenz in ihrer hässlichsten Form. Die Anzahl der Dinge, die an der gesamten Veranstaltung und ihren Ablegern falsch sind, überwiegt allmählich die positiven Aspekte – selbst die, die in gutem Willen gemacht wurden.

1985 betrat das Staraufgebot die Bühne und eroberte unsere Herzen. Geldofs Wohltätigkeitsorganisation brachte den Erlös aus der Single „Do they know it’s Christmas“ (rund 24 Mio. USD) nach Äthiopien, wo hungernde Flüchtlinge im Süden des Landes Lebensmittel, Decken und Medikamente benötigten. Der Skandal war jedoch nicht, dass die damalige Thatcher-Regierung die Mehrwertsteuer auf die Plattenverkäufe erheben wollte, sondern etwas viel Unheilvolleres.

Live Aid hat nicht wirklich einen Beitrag geleistet. Zumindest nicht die Aktion in Äthiopien. In einem verrückten Rausch des Wahnsinns auf einer anderen Ebene gab es keine Initiative von Geldofs Wohltätigkeitsorganisation, ein wenig zu recherchieren und herauszufinden, wer dort die Guten und wer die Bösen waren. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Die meisten der Lastwagen, die Geldof in Äthiopien kaufte, waren Schrott, die mit einem neuen Anstrich versehen wurden, um sie an naive Westler zu verkaufen, die zu viel Geld hatten, um es zu verbrennen, und so schafften die meisten nicht einmal die lange Reise in den Süden, wo die Flüchtlinge waren. Ein großer Teil des Geldes wurde auch von korrupten Beamten aufgesaugt, die einen offensichtlichen Vorteil darin sahen, dass verschiedene Genehmigungen erforderlich waren, und natürlich musste der Konvoi mit militärischen Straßensperren fertig werden, deren leitende Offiziere im Voraus gewarnt worden waren. Die ganze Sache war von Anfang an ein Scherbenhaufen, was vor allem an den politisch korrekten Trotteln lag, die Geldof angestellt hatte und die wirklich nichts über das Land, den Kontinent oder einfach darüber wussten, wie die Dinge in armen Ländern ablaufen. Die Menschen müssen bestochen werden, selbst für Lebensmittel, um zu den Hungernden durchzudringen. Und das manchmal recht großzügig.

Kürzlich hat eine britische Zeitung einen Artikel über Geldof veröffentlicht, der den Leser zu der Frage veranlasst, ob sich der Hass nicht eher auf Geldof selbst bezieht, der sich in seiner Zeit mehr als nur ein paar Feinde gemacht hat.

„Doch die Kritik an Do They Know It’s Christmas? beschränkt sich nicht auf moderne „aufgeweckte Weltverbesserer“ (so die Worte des Veranstalters Harvey Goldsmith am Montag), sondern ist fast so konstant wie Phil Collins‘ Trommelwirbel auf dem Originalsong“, heißt es. „Zu den Einwänden gehört, dass der Text herablassend ist, dass er musikalisch minderwertig ist und dass ein Teil des gesammelten Geldes missbraucht wurde und nicht den beabsichtigten Empfängern zugute kam“.

Zu den Musikern, die sich weigern, bei den neueren Versionen von Band Aid mitzuwirken, gehören Morrissey, Adele und Ed Sheeran. Für sie ist es die mit dem Finger an der Kehle betriebene Weltverbesserung, die in der heutigen Sprache als paternalistisches Geschwätz übersetzt wird, das die Afrikaner entmenschlicht und eine überholte koloniale Denkweise rechtfertigt.

Die Welt hat sich seit 1985 verändert. Die Menschen sind wach geworden, aber seltsamerweise auch zynisch. Heutzutage gibt es immer mehr Künstler, die keine Gratiskonzerte mit Bildern von hungernden Kindern geben, weil die Naivität der Massen von Mitte der achtziger Jahre nicht mehr vorherrscht und es nach hinten losgeht. Schlechtes Geschäft.

Doch inmitten des Gewirrs von Heuchlern und Opportunisten ist die wahre Geschichte von Live Aid im Jahr 1985 und auch heute noch dunkler und beschämender.

Die Wahrheit ist, dass die Hungersnot selbst, die Live Aid und Band Aid scheinbar vor einer tödlichen Hungersnot gerettet haben, vollständig von westlichen elitären Possenreißern geschaffen wurde. Die UNO, eine Organisation, die weitgehend den hegemonialen Bestrebungen des Westens dient, hat im großen Stil versagt. Ihre Weigerung, einheimische Experten zu engagieren und stattdessen überbezahlte westliche Fachleute zu beauftragen, wie Graham Hancock in seinem Buch „Lords of Poverty“ (Herren der Armut) sehr detailliert darlegt, hat dazu geführt, dass die meisten Flüchtlingslager in der gesamten Region in einer einzigen Zone liegen, die nur über eine einzige Hauptstraße von der Hauptstadt aus erreichbar ist. Dieser gewaltige Fehler gab dem damaligen Regime die Möglichkeit, den Hunger als Kriegsmittel einzusetzen. Dies geschah in einem „biblischen“ Ausmaß und verursachte die Hungersnot. Noch schlimmer war jedoch die Leugnung durch die westlichen Regierungen.

Das Außergewöhnlichste an Live Aid und den Band Aid-Singles ist, dass sie vor allem an die armen Menschen im Vereinigten Königreich und in den USA appellieren, ihre letzten Münzen von ihren Sozialleistungen oder ihrem Mindestlohn abzugeben. Während Geldof den Kritikern entgegenhält, dass er dem Hungerprojekt in Äthiopien seit 1985 über 140 Mio. GBP zur Verfügung gestellt hat (ein paar Pfennige im Vergleich zu dem, was das UNDP als Nahrungsmittelhilfe bereitstellt), fragen sich einige von uns vielleicht, ob die Hälfte davon an unfähige weiße Entwicklungshelfer aus Irland und korrupte Beamte geht. Aber Band Aid schien auch eine politische Agenda zu verfolgen. Im Scheinwerferlicht der Medien hätten sie einige ziemlich skandalöse Anschuldigungen erheben können – Anschuldigungen, die einer Gruppe von Pop-Idolen und ihrer „selbstgerechtesten Plattform in der Geschichte der modernen Musik“ die Schau stehlen könnten.

„Es ging darum, diese Menschen in Äthiopien zu retten, aber wen haben sie gebeten, sie zu retten? Ein 13-jähriges Mädchen in Wigan! Leute wie [Margaret] Thatcher und die Royals könnten das äthiopische Problem innerhalb von 10 Sekunden lösen“, argumentiert Morrissey. „Aber Band Aid scheute sich, das zu sagen – um Himmels willen, es richtete sich fast direkt an Arbeitslose.“

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT, DW sowie als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medien gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

