Benannt und beschämend: Alle Frauen in der Biden-Administration, die am israelischen Völkermord in Gaza beteiligt sind

3. Dezember 2024

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Linda Thomas Greenfield, die im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen vier lebensrettende Resolutionen zum Waffenstillstand eingelegt hat, kocht ihren Thanksgiving-Truthahn, während sie sich am israelischen Völkermord in Gaza beteiligt.

Von Ann Wright

Während wir uns in den Vereinigten Staaten zum Thanksgiving-Essen hinsetzen, sind die Palästinenser in Gaza am Tag 419 des israelischen Völkermords an Gaza und der Komplizenschaft der USA bei diesem Völkermord mit Hunger, Wassermangel, Zelten, die von US-Bomben, die von israelischen Kampfflugzeugen abgeworfen wurden, absichtlich zerstört wurden, und Drohnen sowie Regen und Kälte durch die Winterstürme konfrontiert.

Hier in den USA genießen die Familien die von ihren Müttern und Ehefrauen zubereiteten Mahlzeiten. Doch viele Mütter, Ehefrauen und Tanten dieser Familien haben Tagesjobs in der Biden-Administration und sind maßgeblich an der Komplizenschaft der USA mit dem israelischen Völkermord an den 44.000 Palästinensern in Gaza beteiligt, von denen wir wissen, dass sie durch US-Waffen getötet wurden, an den Hunderttausenden, die verletzt wurden, und an den vielleicht 100.000, die noch immer unter den Trümmern begraben sind.

Als Frauen, Ehefrauen, Mütter und Großmütter hätte man gehofft, dass diese Politikerinnen und politischen Entscheidungsträgerinnen versucht hätten, die vollständige und uneingeschränkte Unterstützung der Regierung Biden für den Staat Israel zu stoppen, als die israelische Regierung die Welt mit ihrer extremen Vergeltung und Vergeltung gegen die Hamas und das palästinensische Volk nach den schrecklichen Ereignissen vom 7. Oktober 2023 schockierte.

Wir alle sollten entsetzt und fassungslos sein über die Zahl der hochrangigen Frauen in der Biden-Administration, die an dem Völkermord beteiligt waren. Sie leisten prominente Beiträge in einer Regierung, die sich über internationales und innerstaatliches US-Recht hinwegsetzt, indem sie Israel über 100.000.000 (Millionen) Pfund Waffen liefert, die absichtlich zum Töten von Palästinensern und jetzt auch von libanesischen Bürgern eingesetzt werden.

In diesem Artikel nenne ich mehr als zwanzig Frauen, die in der Biden-Administration an entscheidender Stelle an der Formulierung und Umsetzung der US-Politik beteiligt waren, die das rechtswidrige Vorgehen der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland sowie den Bürgern des Libanon verteidigt. Die Ehefrauen von Regierungsvertretern, die nichts unternommen haben, um die Komplizenschaft der USA beim Völkermord an den Palästinensern in Gaza zu stoppen, wurden ebenfalls namentlich genannt, da sie täglich die Gelegenheit hatten, an ihre Ehepartner zu appellieren, den Wahnsinn des Völkermords zu beenden.

Alle diese Frauen sind sehr gut ausgebildet. Die meisten haben einen Hochschulabschluss in den Bereichen Recht, Menschenrechte, Medizin, Gesundheit und Flüchtlingsfragen. Die meisten haben in früheren Regierungen der Vereinigten Staaten Beiträge geleistet. Alle sind weit gereist und waren in Konflikt- oder Postkonfliktregionen. Ich habe viel über ihre Tätigkeit in der Regierung und in nationalen Denkfabriken berichtet, denn es ist wichtig zu erkennen, dass jeder von ihnen umfangreiche Erfahrungen in der Regierung gesammelt hat und öffentlich vorträgt, wie er der Menschheit geholfen hat – mit Ausnahme von Palästina.

Sie alle kennen die rechtlichen Konsequenzen, die sich aus der Lieferung von Waffen durch die USA an andere Länder ergeben. Sie wissen, was richtig und was falsch ist, und haben sich dennoch dafür entschieden, bei der Regierung Biden und ihrer Mitschuld am Völkermord an den Palästinensern in Gaza zu bleiben. Aber keiner von ihnen hat gefordert, dass die USA ihre Beteiligung am Völkermord an den Palästinensern beenden. Stattdessen hat jeder von ihnen die Regierung Biden dabei unterstützt, weiterhin US-Waffen an Israel zu liefern. Selbst wenn sie jetzt, nur wenige Wochen vor dem Ende der Biden-Regierung, zurücktreten, werden sie alle für den Rest ihrer Karriere und ihres Lebens zu Recht als Frauen abgestempelt, die etwas, irgendetwas, hätten tun müssen, um den Völkermord zu stoppen.

Sie und wir wissen, was die israelische Regierung/das israelische Militär den Palästinensern in Gaza und im Westjordanland antut. Die Schrecken sind in dem von Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eingereichten Schriftsatz „Anwendung der Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes im Gazastreifen (Südafrika gegen Israel)“ dargelegt. Kürzlich, am 28. November 2024, erinnerte uns die Autorin Susan Abulhawa in der Debatte der Oxford Union mit dem Antrag „This House Believes Israel is an apartheid state responsible for genocide“ an die Heuchelei der USA und vieler anderer westlicher Führer, die sich weigern, den israelischen Völkermord zu stoppen.

Abulhawa erinnerte uns daran, wenn die Rollen vertauscht wären:

„Mir ist klar, dass wir nicht hier sind, um darüber zu debattieren, ob Israel ein Apartheid- oder ein Völkermordstaat ist. In dieser Debatte geht es letztlich um den Wert palästinensischer Leben; um den Wert unserer Schulen, Forschungszentren, Bücher, Kunst und Träume; um den Wert der Häuser, für deren Bau wir unser ganzes Leben lang gearbeitet haben und die die Erinnerungen von Generationen enthalten; um den Wert unserer Menschlichkeit und unserer Handlungsfähigkeit; den Wert von Körpern und Ambitionen.“

„Denn wenn die Rollen umgekehrt wären – wenn die Palästinenser die letzten acht Jahrzehnte damit verbracht hätten, jüdische Häuser zu stehlen, sie zu vertreiben, zu unterdrücken, zu inhaftieren, zu vergiften, zu foltern, zu vergewaltigen und zu töten; wenn die Palästinenser in einem Jahr schätzungsweise 300.000 Juden getötet hätten, ihre Journalisten, ihre Denker, ihre Mediziner, ihre Sportler, ihre Künstler ins Visier genommen hätten, jedes israelische Krankenhaus, jede Universität, jede Bibliothek, jedes Museum, jedes Kulturzentrum und jede Synagoge bombardiert hätten und gleichzeitig eine Aussichtsplattform errichtet hätten, von der aus die Menschen wie bei einer Touristenattraktion ihr Gemetzel beobachten konnten; wenn die Palästinenser sie zu Hunderttausenden in fadenscheinige Zelte gepfercht hätten, sie in so genannten sicheren Zonen bombardiert, sie bei lebendigem Leibe verbrannt, ihnen Nahrung, Wasser und Medizin entzogen hätten; wenn die Palästinenser jüdische Kinder mit leeren Töpfen barfuß umherlaufen ließen, sie das Fleisch ihrer Eltern in Plastiktüten sammeln ließen, sie ihre Geschwister, Cousins und Freunde begraben ließen; zwangen sie, sich mitten in der Nacht aus ihren Zelten zu schleichen, um auf den Gräbern ihrer Eltern zu schlafen, zwangen sie, für den Tod zu beten, nur um sich ihren Familien anzuschließen und nicht mehr allein in dieser schrecklichen Welt zu sein, und terrorisierten sie so sehr, dass ihre Kinder ihr Haar, ihr Gedächtnis und ihren Verstand verloren und dass sie im Alter von vier und fünf Jahren an Herzinfarkten starben; wenn wir ihre Säuglinge auf der Neugeborenen-Intensivstation erbarmungslos zum Sterben gezwungen hätten, allein in Krankenhausbetten, schreiend, bis sie nicht mehr schreien konnten, starben und an derselben Stelle verwesten; wenn die Palästinenser Hilfslieferwagen mit Weizenmehl benutzt hätten, um hungernde Juden anzulocken, und dann das Feuer auf sie eröffnet hätten, wenn sie sich versammelten, um ein Tagesbrot zu holen; wenn Palästinenser schließlich eine Lebensmittellieferung in eine Unterkunft mit hungrigen Juden zuließen und dann die gesamte Unterkunft und den Hilfslieferwagen in Brand setzten, bevor irgendjemand das Essen probieren konnte; wenn ein palästinensischer Heckenschütze damit prahlte, an einem Tag 42 jüdische Kniescheiben zu zerschmettern, wie es ein israelischer Soldat im Jahr 2019 tat; wenn ein Palästinenser gegenüber CNN zugeben würde, dass er Hunderte von Juden mit seinem Panzer überfahren hat, wobei ihr zerquetschtes Fleisch in den Reifenprofilen des Panzers zurückblieb; wenn Palästinenser systematisch jüdische Ärzte, Patienten und andere Gefangene mit heißen Metallstangen, gezackten und unter Strom stehenden Stöcken und Feuerlöschern vergewaltigen und manchmal zu Tode vergewaltigen würden, wie es bei Dr. Adnan al-Bursh und andere; wenn jüdische Frauen gezwungen würden, im Dreck zu gebären, Kaiserschnitte oder Beinamputationen ohne Betäubung vorzunehmen; wenn wir ihre Kinder zerstörten und dann unsere Panzer mit ihren Spielsachen schmückten; wenn wir ihre Frauen töteten oder verschleppten und dann mit ihren Dessous posierten … wenn die Welt die live gestreamte systematische Vernichtung von Juden in Echtzeit beobachten würde, gäbe es keine Diskussion darüber, ob das Terrorismus oder Völkermord wäre.“

Dies ist keine Verteidigung der Schrecken des 7. Oktober. Dieser Artikel soll keine Verteidigung des Hamas-Angriffs auf israelische Bürger am 7. Oktober 2023 sein, bei dem 1.200 Menschen getötet wurden, zumeist Israelis, aber auch internationale Mitarbeiter, von denen einige durch die israelische Reaktion auf die Tötung israelischer Bürger getötet wurden, um die Gefangennahme israelischer Soldaten zu verhindern, bekannt als das „Hannibal-Protokoll“. Ich rechtfertige die Ermordung der am 7. Oktober Getöteten nicht, möchte aber daran erinnern, dass die seit 70 Jahren andauernde Besetzung Palästinas, die praktisch vollständige Blockade des Gazastreifens in den letzten 17 Jahren und sechs israelische Angriffe auf den Gazastreifen zweifellos die Grundlage für die gewalttätigen Aktionen der Hamas und anderer militanter Gruppen am 7. Oktober bilden.

Die letzten 16 Jahre der israelischen Angriffe auf Gaza im Vergleich

Laut Statistiken des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten wurden seit dem zweitägigen israelischen Angriff auf den Gazastreifen 2008-2009 bis zum 7. Oktober 2024 7.087 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet (5.313 im Gazastreifen, 1.730 im Westjordanland und 44 in Israel). In denselben 16 Jahren wurden 345 Israelis getötet (53 im Gazastreifen, 162 im Westjordanland und 131 in Israel). 159.831 Palästinenser wurden in diesem Zeitraum verletzt. (62.988 in Gaza, 96.736 im Westjordanland und 97 in Israel). 6534 Israelis wurden verletzt (3996 in Israel, 2432 im Westjordanland und 106 im Gazastreifen). Palästinenser Israelis.

Von der Spitze der Biden-Administration aus haben sich Frauen am Völkermord an den Palästinensern in Gaza beteiligt

Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris

Von der Spitze der Biden-Administration an war die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, Kamala Harris, ein integraler Bestandteil der Komplizenschaft der USA mit dem israelischen Völkermord an den Palästinensern. Sie war an allen wichtigen Diskussionen und Entscheidungsfindungen über die Lieferung riesiger Waffenlieferungen an Israel beteiligt.

Während Harris einen Waffenstillstand forderte, die Zahl der Toten in Gaza beklagte und sagte, sie unterstütze das Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung sowie die Entscheidung von Präsident Joe Biden, eine Lieferung von 2.000 Bomben im Juni zu stoppen, versprach sie vorsichtig, „sicherzustellen, dass Israel sich verteidigen kann“. Harris sagte auch, sie habe nicht die Absicht, Bidens Israel-Politik zu brechen.

Sie und Präsident Biden haben von einem „unverbrüchlichen Band“ mit Israel gesprochen. Bei der Wahl 2024 hat Harris nicht erkannt, wie wichtig es ist, sich von der Komplizenschaft der Biden-Administration mit Israel beim Völkermord in Gaza zu trennen, und viele sind der Meinung, dass sie das die Wahl gekostet hat.

Harris ist die erste Frau, die als Vizepräsidentin, schwarze Amerikanerin und südasiatische Amerikanerin in dieses Amt gewählt wurde. Im Jahr 2017 wurde sie zur US-Senatorin von Kalifornien gewählt, wo sie Beiträge zur Bekämpfung des Hungers und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Müttern leistete, die sie über die Notlage der Frauen und Kinder in Gaza informieren sollten.

Im Jahr 2010 wurde Vizepräsidentin Harris zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien gewählt und leitete das größte Justizministerium des Landes. Sie erreichte einen Vergleich in Höhe von 20 Milliarden Dollar für Kalifornier, deren Häuser zwangsversteigert worden waren, und einen Vergleich in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar für Studenten und Veteranen, die von einem gewinnorientierten Bildungsunternehmen übervorteilt worden waren. Sie verteidigte auch das Affordable Care Act vor Gericht und setzte Umweltgesetze durch. Ihr Einsatz für Studenten, Hausbesitzer und die Gesundheit sollte sich auch auf die Notlage der Palästinenser übertragen, die das israelische Militär erbarmungslos mit US-Bomben und -Waffen bombardiert hat.

Sie ist die Stiefmutter von zwei erwachsenen Kindern und die Tante mehrerer Nichten, Neffen und Großnichten.

Die Ehefrau Jill Biden, Ehefrau von Präsident Joe Biden

Dr. Jill Biden, die Ehefrau von Präsident Biden, hat Präsident Biden vor und nach jeder Entscheidung der Regierung, mehr Waffen an Israel zu liefern, die über 44.000 Palästinenser getötet haben, begleitet. Wir hätten gehofft, dass Dr. Biden ihrem Mann moralische Ratschläge erteilt und ihn daran erinnert hätte, dass führende Vertreter der römisch-katholischen Kirche, einschließlich des Papstes, zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen haben. Gleichzeitig legte Bidens Regierung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ihr Veto gegen jeden Vorschlag für einen Waffenstillstand ein. Jill Biden, Ed.D., ist Lehrerin an einem Community College, Mutter einer Soldatin, Großmutter und Bestsellerautorin. Von 2009 bis 2017 reiste sie als Second Lady der Vereinigten Staaten durch die Welt.

Dr. Biden hat drei Kinder und sieben Enkelkinder.

Hochrangige Mitglieder der Biden-Administration

Linda Thomas-Greenfield, U.S. Botschafterin bei den Vereinten Nationen

Als US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen war Linda Thomas-Greenfield eines der prominentesten Gesichter der US-Komplizenschaft mit dem israelischen Völkermord in Gaza. Vor den Augen der Welt hat sie ihr Veto gegen vier Waffenstillstandsresolutionen des UN-Sicherheitsrates eingelegt und die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs und des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) scharf kritisiert. Als der IStGH schließlich Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Netanjahu und den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister Gallant ausstellte, sagte Thomas-Greenfield: „Wir werden sie nicht verhaften.“ Botschafterin Thomas-Greenfield ist nach 35 Jahren im Auswärtigen Dienst in den Ruhestand getreten. Sie war unter anderem Botschafterin in Liberia (2008-2012) und arbeitete in der Schweiz (bei der Vertretung der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen in Genf), in Pakistan, Kenia, Gambia, Nigeria und Jamaika. In Washington diente sie als stellvertretende Sekretärin des Büros für afrikanische Angelegenheiten (2006-2008).

Was Botschafterin Thomas-Greenfields Veto im UN-Sicherheitsrat unerklärlich macht, ist die Tatsache, dass sie stellvertretende stellvertretende Sekretärin des Büros für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration (2004-2006) war, der US-Behörde, die das UNRWA finanziert, eine Organisation mit einer unersetzlichen Mission, mit der Botschafterin Thomas-Greenfield sehr vertraut sein muss.

Thomas-Greenfield hat zwei erwachsene Kinder: eine Tochter, die im auswärtigen Dienst tätig ist, und einen Sohn, der früher für die US-Behörde für internationale Entwicklung gearbeitet hat.

Sie hat ein Enkelkind, was ihr Veto gegen den Waffenstillstand im Gazastreifen noch unerklärlicher und herzzerreißender macht für die 17.000 Kinder im Gazastreifen, die durch US-Bomben getötet wurden, und vielleicht bis zu 51.000 Kinder, wie das Internationale Rettungskomitee (IRC) schätzt, deren Zahl an verwaisten oder unbegleiteten Kindern zwischen 17.000 und 19.000 liegt. Das IRC erklärte außerdem, dass aufgrund früherer Erfahrungen in anderen Krisen die Zahl der verwaisten Kinder wahrscheinlich bei 51.000 liegt.

Samantha Power, Leiterin der US-Behörde für internationale Entwicklung und ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen

Von allen Personen in der Biden-Harris-Regierung, die sich hätten weigern sollen, in der Regierung zu bleiben, als die USA zum Komplizen des israelischen Völkermords in Gaza wurden, ist es Samantha Power, die Verwalterin von USAID, der weltweit größten Entwicklungsbehörde mit über 11.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern.

Sie trägt die Verantwortung für die Reaktion der USA auf die Massenverhungerung, die den Gazastreifen verschlingt. Doch USAID hat nichts getan, um die Komplizenschaft der USA zu beenden. „Ein Problem aus der Hölle“: Amerika und das Zeitalter des Völkermords Ironischerweise hat Power ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnetes Buch über Völkermord geschrieben: „A Problem from Hell“: Amerika und das Zeitalter des Völkermordes“. In diesem Buch stellt Power die Frage: Warum gelingt es amerikanischen Führern, die schwören „nie wieder“, wiederholt nicht, Völkermord zu verhindern? Diese Frage muss sie sich selbst stellen!

Die Beschreibung ihres Buches „Ein Problem aus der Hölle“, Power „zeigt, wie anständige Amerikaner innerhalb und außerhalb der Regierung sich trotz abschreckender Warnungen weigerten, sich zu engagieren, und erzählt die Geschichten der mutigen Amerikaner, die ihre Karrieren und ihr Leben riskierten, um die Vereinigten Staaten zum Handeln zu bewegen.

Power ist nicht die mutige Person, über die sie in ihrem Buch schreibt. Als erste Verwalterin von USAID, die einen Sitz im Nationalen Sicherheitsrat hat, hat Power ihre Position nicht genutzt, um einen Waffenstillstand und ein Ende der US-Waffenlieferungen an Israel zu fordern. Power saß im Weißen Haus mit am Tisch, als Entscheidungen über die Finanzierung von Waffen an Israel durch die USA und über mangelnden Druck auf Netanjahu wegen der Aushungerung der Palästinenser diskutiert wurden.

Power hat eine lange Erfahrung im Umgang mit internationalen Krisen. Bevor er in die Regierung Biden-Harris eintrat, war Power von 2013 bis 2017 Präsident Obamas 28. ständiger Vertreter der USA bei den Vereinten Nationen.

Darüber hinaus war Power von 2009 bis 2013 im Nationalen Sicherheitsrat als Sonderassistentin des Präsidenten und leitende Direktorin für multilaterale Angelegenheiten und Menschenrechte tätig, wo sie Präsident Obama in Fragen wie der Unterstützung demokratischer Regierungsführung, der Reform der Vereinten Nationen, der Rechte von LGBTQI+ und Frauen, der Verhinderung von Gräueltaten und der Bekämpfung von Menschenhandel und Korruption beriet.

Um noch mehr Gründe zu nennen, warum Power schon zu Beginn des israelischen Völkermordes in Gaza aus der Regierung hätte austreten sollen, war Power die Gründungsdirektorin des Carr Center for Human Rights Policy an der Harvard Kennedy School und von 2017 bis 2021 die Anna Lindh Professor of the Practice of Global Leadership and Public Policy an der Harvard Kennedy School und die William D. Zabel Professor of Practice in Human Rights an der Harvard Law School.

Neben Vizepräsident Harris ist es ausgerechnet Samantha Powe, die in der Biden-Administration die Machtposition innehatte, die wegen der Komplizenschaft der Administration mit dem israelischen Völkermord in Gaza hätte zurücktreten müssen. Doch sie hat es nicht getan, zu ihrer ewigen Schande.

Ironischerweise hat Power zwei Kinder, die ihre Mutter später zweifellos zu ihren Handlungen während des Völkermordes in Gaza befragen werden.

Karine Jean-Pierre, PressesprecherindesWeißen Hauses

Als Pressesprecherin von Präsident Biden im Weißen Haus versucht Karine Jean-Pierre in fast täglichen Pressegesprächen, Fragen der Presse zu den an Israel gelieferten US-Waffen und deren Verwendung durch das israelische Militär zu beantworten.

Ihr pauschales Leugnen jeglichen Missbrauchs von US-Bomben und anderer Munition durch israelische Militäreinheiten und ihre Rechtfertigung der Komplizenschaft der Biden-Administration beim israelischen Völkermord in Gaza sorgen dafür, dass ihre Rolle von der Presse oder der Öffentlichkeit, die die Pressekonferenzen verfolgt, nie vergessen werden wird.

Sie war in leitenden Funktionen im Bereich Kommunikation und Politik in der Biden-Administration, der Biden-Kampagne und dem damaligen Vizepräsidenten Biden in der Obama-Regierung tätig.

Vor ihrer Tätigkeit im Wahlkampf war sie als Chief Public Affairs Officer für MoveOn.org und als politische Analystin für NBC und MSNBC tätig. Jean-Pierre war während der Obama-Biden-Regierung als regionale politische Direktorin für das Büro für politische Angelegenheiten im Weißen Haus tätig und stellvertretende Direktorin für die umkämpften Bundesstaaten bei Präsident Obamas Wiederwahlkampagne 2012. Sie war politische Regionaldirektorin für den Südosten für Präsident Obamas Kampagne 2008, Kampagnenmanagerin für die Reproduktionsfreiheitsinitiative der ACLU und stellvertretende Stabschefin und Direktorin für Gesetzgebungs- und Haushaltsangelegenheiten für zwei Mitglieder des New Yorker Stadtrats.

Sie hat eine adoptierte Tochter.

Zwei weitere Ehepartner und hochrangige Mitglieder der Verwaltung in eigener Sache

Evan Ryan, Ehefrau des Außenministers Antony Blinken und Leiterin des Büros des Kabinettssekretärs im Weißen Haus

Evan Ryan ist nicht nur die Ehefrau von Außenminister Antony Blinken, der neben Präsident Biden den prominentesten Anteil an der Komplizenschaft der USA beim israelischen Völkermord im Gazastreifen hatte, sondern sie ist als Leiterin des Büros des Kabinettsekretärs im Weißen Haus auch eine hochrangige Beamtin.

Ryan war stellvertretende Staatssekretärin für Bildungs- und Kulturangelegenheiten und arbeitete von September 2013 bis Januar 2017 im Obama-Biden-Weißen Haus als Assistentin des Vizepräsidenten und Sonderassistentin des Präsidenten für zwischenstaatliche Angelegenheiten und öffentliches Engagement. Nachdem sie das Weiße Haus im Januar 2017 verlassen hatte, arbeitete sie als Executive Vice President bei Axios, einer von drei ehemaligen Politico-Journalisten gegründeten Nachrichtenwebsite.

Als Mutter von zwei kleinen Kindern hatten wir gehofft, dass sie einen gewissen Einfluss auf die totale Unterstützung Israels durch ihren Ehemann, Außenminister Tony Blinken, gehabt hätte, da über 17.000 palästinensische Kinder durch US-Bomben getötet wurden. Leal Brainard, Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrates (NEC) des Weißen Hauses und Ehefrau des stellvertretenden Außenministers Kurt Campbell Lael Brainard ist die Ehefrau des stellvertretenden Außenministers Kurt Campbell und gleichzeitig Direktorin des Nationalen Wirtschaftsrates (NEC) des Weißen Hauses. Als NEC-Direktorin ist Brainard außerdem Vorsitzende des Wettbewerbsrats des Weißen Hauses. Ihre Ämter als Gouverneurin der Federal Reserve und stellvertretende Vorsitzende legte sie am 18. Februar 2023 nieder.

Als Wirtschaftsexpertin kennt sie die Kosten der gezielten Zerstörung der Infrastruktur des Gazastreifens durch die israelische Regierung und die rechtlichen Folgen der Mitschuld der USA am israelischen Völkermord im Gazastreifen sehr genau, was sie hoffentlich auch ihrem Mann, dem stellvertretenden Außenminister, mitgeteilt hat.

Sie ist die Mutter von drei Töchtern.

Margaret L. Taylor, Leiterin des Büros des Rechtsberaters, US-Außenministerium

Als Chefjuristin des Außenministeriums und davor als Chefsyndikus der US-Behörde für internationale Entwicklung ist Margaret Taylor maßgeblich an der rechtlichen Absicherung der Mitschuld der Regierung Biden am israelischen Völkermord in Gaza beteiligt.

Sie ist die Leiterin des Büros, das das juristische Memorandum verfasst hat, das die Weigerung des Außenministeriums untermauert, zu erklären, dass Israel US-Waffen in einer Weise einsetzt, die gegen US- und internationales Recht verstößt. Sie weigerte sich zu schreiben, dass Israel Kriegsverbrechen begeht und dass Israel eine Bevölkerung aushungert, deren Häuser, Schulen und medizinische Einrichtungen von der israelischen Regierung absichtlich zerstört worden sind.

In ihrer langen juristischen Laufbahn war Taylor Fellow in Governance Studies an der Brookings Institution und Senior Editor bei Lawfare. Bis 2018 war sie Chefsyndikus der Demokraten und stellvertretende Personalleiterin des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats.

Davor war sie als Anwältin im Büro des Rechtsberaters des Außenministeriums tätig und beriet zu den rechtlichen Aspekten von Auslandshilfeprogrammen, internationalen Wirtschaftssanktionen, der Bekämpfung des Menschenhandels in Person und anderen internationalen Strafverfolgungsangelegenheiten.

Außerdem war sie Stipendiatin des Council on Foreign Relations für internationale Angelegenheiten am Center for Strategic International Studies. Taylor erhielt ihren AB von der Princeton University und ihren JD von der Columbia Law School, wo sie als Chefredakteurin der Columbia Law Review tätig war. Sie arbeitete für einen Richter des U.S. Court of Appeals for the Second Circuit.

Mit ihren umfassenden juristischen Kenntnissen ist Margaret Taylor eine der hochrangigen Beamten, die die fadenscheinigen juristischen Rechtfertigungen für die fortgesetzte Lieferung von Waffen an Israel durch die USA geschaffen haben, wodurch die USA zum Komplizen des israelischen Völkermords in Gaza werden.

US-Botschafterin Barbara Leaf, stellvertretende Sekretärin für Nahost-Angelegenheiten, US-Außenministerium

Barbara A. Leaf ist stellvertretende Staatssekretärin für Angelegenheiten des Nahen Ostens und reist mit Außenminister Antony Blinken auf allen seinen Reisen nach Israel und in andere Länder des Nahen Ostens. Ihr Büro im Außenministerium hilft bei der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen, die für die Komplizenschaft der USA mit dem israelischen Völkermord in Gaza entscheidend sind.

Sie hat zwei Töchter.

Assistant Secretary Leaf war zuvor Sonderassistentin von Präsident Biden und leitende Direktorin für den Nahen Osten und Nordafrika im Nationalen Sicherheitsrat (NSC) des Weißen Hauses. Als ehemaliger leitender Beamter des Auswärtigen Dienstes bekleidete Leaf hochrangige Positionen im Außenministerium und im Ausland, unter anderem als stellvertretender stellvertretender Staatssekretär für die Arabische Halbinsel und stellvertretender stellvertretender Staatssekretär für den Irak. Leaf leitete das U.S. Provincial Reconstruction Team in Basra, Irak, und war der erste Direktor des Büros für iranische Angelegenheiten im Außenministerium.

Leaf war Ruth und Sid Lapidus Fellow am Washington Institute for Near Eastern Studies und Direktor des Beth and David Geduld Program on Arab Politics.

Mira K. Resnick Stellvertretende Staatssekretärin für israelische und palästinensische Angelegenheiten im Büro für Nahostfragen

Mira K. Resnick ist die stellvertretende stellvertretende Staatssekretärin für israelische und palästinensische Angelegenheiten. Gleichzeitig ist sie stellvertretende stellvertretende Staatssekretärin für Angelegenheiten der Arabischen Halbinsel.

Vor August 2024 war sie stellvertretende stellvertretende Staatssekretärin für regionale Sicherheit im Büro für politisch-militärische Angelegenheiten. In dieser Funktion beaufsichtigte sie das Büro für regionale Sicherheit und Waffentransfers des Büros, das jährlich über 80 Milliarden Dollar an Transfers von Verteidigungsgütern von Regierung zu Regierung durch ausländische Militärverkäufe, Transfers an Dritte und überschüssige Verteidigungsgüter verwaltet.

Im Jahr 2023 koordinierte Resnicks Büro ausländische Militärverkäufe im Wert von 100 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 55 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, von denen ein Großteil in den israelischen Völkermord in Gaza floss. In seinem Rücktrittsschreiben vom Oktober 2023 führte Josh Paul, der mehr als 11 Jahre lang Direktor für Kongress- und Öffentlichkeitsarbeit im Büro für politisch-militärische Angelegenheiten des Außenministeriums war, an, dass ihn die fehlende Diskussion im Außenministerium, die traditionell geführt wurde, bevor Waffen an bestimmte Einheiten geliefert wurden, die gegen Zivilisten eingesetzt wurden, alarmiert habe. Er sagte, die „blinde Unterstützung einer Seite“ durch die Biden-Administration habe zu „kurzsichtigen, destruktiven, ungerechten und widersprüchlichen politischen Entscheidungen geführt, die “kurzsichtig, destruktiv und im Widerspruch zu den Werten stehen, für die wir öffentlich eintreten.“

Resnick hat viele Verbindungen zum US-Kongress und denjenigen, die für mehr Waffen für Israel stimmen. Sie war als Senior Professional Staff Member für den Stab der Demokraten im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses tätig und konzentrierte sich dabei auf den Nahen Osten und Nordafrika. Sie leistete Beiträge zu verschiedenen Themen, darunter Waffentransfers, Sanktionen, Menschenrechte und Auslandshilfe. Annelle Sheline, die wegen des israelischen Völkermords im Gazastreifen aus dem Außenministerium zurückgetreten ist, sagte, die Ernennung von Resnick „spiegelt die Entschlossenheit der Regierung wider, Israels völkermörderische Kampagne gegen die Zivilbevölkerung und den Gazastreifen weiterhin bedingungslos materiell zu unterstützen.“

Resnick ist Absolvent der Columbia University und des Jüdischen Theologischen Seminars.

Botschafterin Julieta Noyes, ehemalige stellvertretende Sekretärin für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration, US-Außenministerium

Julieta Valls Noyes war vom 31. März 2022 bis zum 4. Oktober 2024 stellvertretende Staatssekretärin für das Büro für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration (PRM). Botschafterin Noyes koordinierte die katastrophale Entscheidung der USA, die Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) einzustellen, das die Infrastruktur für Medizin, Schulbildung und Lebensmittel für palästinensische Flüchtlinge im Gazastreifen, im Libanon und in Jordanien bereitgestellt hat.

Nach mehr als 20 Jahren Beitrag zu humanitären Krisen ist Stacy Gilbert, eine leitende zivil-militärische Beraterin im Büro für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration des Außenministeriums, im Mai 2024 aus Protest zurückgetreten. Sie trat im Mai 2024 aus Protest gegen einen Bericht des Außenministeriums an den Kongress zurück, den hochrangige Beamte stark bearbeitet hatten, um zu zeigen, dass Israel die humanitäre Hilfe im Gazastreifen nicht blockiert, im Gegensatz zu dem, was Hilfsorganisationen und Experten des Flüchtlingsbüros des Außenministeriums und der US-Behörde für internationale Entwicklung seit Monaten berichtet hatten. In einem Artikel für Foreign Policy schrieb sie: „Seit Beginn des Konflikts verfügt das US-Außenministerium über alle Informationen, die es braucht, um festzustellen, ob Israel die humanitäre Hilfe behindert, aber es hat sich entschieden, die bedingungslose Unterstützung Israels über das US-Recht zu stellen.“

Zuvor war Noyes von 2018 bis 2021 stellvertretende Direktorin und amtierende Direktorin des Foreign Service Institute. Von 2015 bis 2017 war sie die US-Botschafterin in Kroatien. Von 2013 bis 2015 war Botschafterin Noyes stellvertretende stellvertretende Sekretärin des Büros für europäische und eurasische Angelegenheiten, wo sie für die Beziehungen zu zwölf westeuropäischen Ländern und der Europäischen Union zuständig war.

Als stellvertretende Exekutivsekretärin des Außenministeriums von 2011-2013 leitete Botschafterin Noyes Reisen und beaufsichtigte die Vorbereitung von Briefing-Materialien für zwei Staatssekretäre.

Avril Haines, Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes

Avril Haines wurde am 21. Januar 2021 als Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste vereidigt. Sie ist die siebte vom Senat bestätigte DNI und die erste Frau an der Spitze der US-Geheimdienstgemeinschaft.

Seit den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober 2023 haben die Vereinigten Staaten die nachrichtendienstliche Erfassung von Informationen über den Gazastreifen verstärkt und teilen mit Israel eine außerordentliche Menge an Drohnenaufnahmen, Satellitenbildern, abgefangenen Kommunikationen und Datenanalysen unter Verwendung fortschrittlicher Software, von denen einige durch künstliche Intelligenz angetrieben werden, was alles Teil der Komplizenschaft der USA mit dem israelischen Völkermord an den Palästinensern in Gaza ist. Offenbar gibt es kein Leahy-Gesetz, das den Austausch von Geheimdienstinformationen, die zum Völkermord an einem Volk verwendet werden, unterbindet.

Haines hat keine Kinder.

Während der Obama-Regierung war sie von 2015 bis 2017 stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin und leitete den Ausschuss der Abgeordneten des Nationalen Sicherheitsrats. Von 2013 bis 2015 war Haines stellvertretende Direktorin der Central Intelligence Agency. Sie war die erste Frau, die beide Positionen innehatte, und Gina Haspel war die erste weibliche Direktorin der CIA.

Von 2003 bis 2006 war sie im Büro des Rechtsberaters des Außenministeriums tätig, zunächst im Büro für Vertragsangelegenheiten und dann im Büro für politisch-militärische Angelegenheiten. Von 2007 bis 2008 arbeitete sie für den Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats als stellvertretende Chefsyndikus für die Mehrheitsdemokraten im Senat unter dem Vorsitzenden Joe Biden.

Lisa Monaco – Stellvertretende Generalstaatsanwältin der Vereinigten Staaten

Lisa Monaco ist die 39. stellvertretende Generalstaatsanwältin der Vereinigten Staaten und die erste Frau, die diese Position innehat. Als stellvertretende Generalstaatsanwältin ist sie die zweithöchste Beamtin des Ministeriums und für die Aufsicht über das gesamte Ministerium zuständig.

Die stellvertretende Generalstaatsanwältin fungiert als Chief Operating Officer, und die prozessführenden und politischen Abteilungen des Ministeriums, die Strafverfolgungsbehörden und 93 US-Staatsanwälte sind ihr unterstellt. Als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im Juli 2024 Washington, D.C., besuchte, forderte das Center for Constitutional Rights (CCR), dass das US-Justizministerium eine strafrechtliche Untersuchung gegen ihn und andere israelische Beamte wegen der Genehmigung von Völkermord, Kriegsverbrechen und Folter gegen Palästinenser im Gazastreifen einleitet.

In einem 23-seitigen Schreiben an die Abteilung für Menschenrechte und Sonderklagen (HRSP) der Strafabteilung des Justizministeriums erklärte CCR: In Anbetracht der häufigen Reisen israelischer Beamter und Bürger in die Vereinigten Staaten, die dazu führen, dass sie sich innerhalb der US-Gerichtsbarkeit aufhalten, und unter Hinweis darauf, dass die HRSP Teil einer koordinierten, behördenübergreifenden Anstrengung ist, Menschenrechtsverletzern in den Vereinigten Staaten einen sicheren Zufluchtsort zu verweigern, " heißt es in dem Schreiben, dass das Justizministerium dringend gegen die Verantwortlichen für Kriegsverbrechen und andere schwere Verbrechen, die im besetzten Gazastreifen in großem Umfang begangen werden, ermitteln und sie zur Rechenschaft ziehen muss, einschließlich potenzieller US-amerikanischer und US-amerikanischer Bürger.

Das Justizministerium ignorierte diese Forderung.

Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Monaco ist eine Veteranin des Justizministeriums und hat eine Karriere als Staatsanwältin auf Bundesebene und in verschiedenen Führungspositionen innerhalb des Ministeriums hinter sich. Sie begann ihre Laufbahn im Justizministerium als Beraterin von Generalstaatsanwältin Janet Reno und war anschließend stellvertretende Bundesstaatsanwältin für den District of Columbia.

Sie war die erste Frau, die die Position der Stabschefin des Federal Bureau of Investigation des damaligen Direktors Robert S. Mueller, III, des stellvertretenden Generalstaatsanwalts und des stellvertretenden Generalstaatsanwalts für nationale Sicherheit innehatte.

Von 2013 bis 2017 war die stellvertretende Generalstaatsanwältin Monaco Beraterin von Präsident Obama für Heimatschutz und Terrorismusbekämpfung. In dieser Funktion koordinierte sie die Politik der Exekutive und die Reaktion auf ein breites Spektrum von Sicherheitsfragen – einschließlich der Reaktion auf internationale und inländische terroristische Vorfälle, Cyberbedrohungen und Naturkatastrophen – und beriet den Präsidenten zu allen Aspekten der Politik und Strategie der Terrorismusbekämpfung.

Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Monaco war in der Privatwirtschaft tätig und unterrichtete nationales Sicherheitsrecht. Sie ist in Massachusetts geboren und aufgewachsen und hat an der Harvard University und der University of Chicago Law School studiert.

Monaco hat keine Kinder.

Andrea Palm, Stellvertretende Sekretärin, Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste

Andrea Palm ist stellvertretende Sekretärin des US-Gesundheitsministeriums (Department of Health and Human Services, HHS) und beaufsichtigt das Tagesgeschäft des Ministeriums. Als stellvertretende Sekretärin des HHS sammelt ihr Stab Informationen zu internationalen Gesundheitsfragen, einschließlich der israelischen Zerstörung medizinischer Einrichtungen im Gazastreifen und Krankheiten, die durch fehlende Abwassersysteme und Wasserversorgung im Gazastreifen verursacht werden, sowie Krankheiten und Hungersnöte, die auf die gezielten israelischen Aktionen im Gazastreifen zurückzuführen sind, und berät den Präsidenten und andere hochrangige Mitglieder der Verwaltung über die Auswirkungen der von den Israelis eingesetzten US-Bomben. Sie hat keine Kinder, ist aber „eine Tante für die beiden Töchter ihrer Schwester sowie für Kinder aus der Familie ihres Mannes“.

Palm war in der Obama-Biden-Regierung in verschiedenen politischen und operativen Funktionen im Gesundheitsministerium tätig, unter anderem als stellvertretende Sekretärin für Gesetzgebung, Beraterin, Stabschefin und leitende Beraterin des Sekretärs. Während ihrer achtjährigen Amtszeit arbeitete sie an einer Vielzahl von Prioritäten der Regierung, darunter dem Affordable Care Act, und war federführend bei den Beiträgen des Ministeriums zur Bekämpfung der Opioid-Epidemie. Weitere hochrangige Frauen im Gesundheitsministerium, die sich öffentlich gegen die israelische Zerstörung praktisch aller medizinischen Einrichtungen im Gazastreifen und die Aushungerung von 2 Millionen Palästinensern im Gazastreifen aussprechen sollten, sind:

Cheryl Campbell- HHS Assistant Secretary für Verwaltung

Melanie Egorin – HHS-Assistenzsekretärin für Gesetzgebung

Melanie Fontes Rainer – HHS-Direktorin für das Büro für Bürgerrechte

Christi A. Grimm – HHS Generalinspektorin und vier weitere hochrangige Frauen im Büro der Generalinspektorin Bertha Alisia Guerrero – HHS Direktorin für zwischenstaatliche und externe Angelegenheiten

Admiral Rachel Levine, MD – HHS Assistant Secretary for Health und Leiterin des United States Public Health Service Commissioned Corps

Kathleen H. Hicks – Stellvertretende Verteidigungsministerin

Kathleen H. Hicks ist die erste Frau im Amt des stellvertretenden Verteidigungsministers. Als Verantwortliche für die Operationen des Verteidigungsministeriums war Hicks maßgeblich an der Umsetzung der Lieferung von US-Waffen an Israel beteiligt, die beim Völkermord an den Palästinensern in Gaza eingesetzt werden.

Zusätzlich zur nachrichtendienstlichen Unterstützung durch das Verteidigungsministerium hat das Verteidigungsministerium Mitglieder der Elitetruppe Joint Special Operations (JSOC) mit Erfahrung in der Geiselbefreiung ausgestattet. Mitglieder der Gruppe arbeiten seit kurz nach Beginn des Krieges in Israel mit US-Geheimdienstlern zusammen.

Sie hat drei Kinder.

Bevor sie stellvertretende Außenministerin wurde, war Hicks Senior-Vizepräsidentin, Inhaberin des Henry-A.-Kissinger-Lehrstuhls und Direktorin des Programms für internationale Sicherheit am Zentrum für strategische und internationale Studien. Von 2009 bis 2013 war sie stellvertretende Hauptunterstaatssekretärin für Verteidigungspolitik; sie war für die Beratung des Verteidigungsministers in Fragen der globalen und regionalen Verteidigungspolitik und -strategie zuständig.

Sie war auch stellvertretende Unterstaatssekretärin für Strategie, Pläne und Streitkräfte und leitete die Entwicklung der Strategischen Verteidigungsleitlinien 2012 und der Quadrennial Defense Review 2010 sowie die Ausarbeitung von Leitlinien für künftige Streitkräftekapazitäten, die militärische Lage in Übersee und Pläne für Kontingente und Feldzüge.

Von 2006 bis 2009 war die stellvertretende Ministerin Hicks Senior Fellow am Center for Strategic and International Studies. Sie begann ihre Karriere als Beamtin im Büro des Verteidigungsministers, wo sie von 1993 bis 2006 in verschiedenen Funktionen tätig war und vom Presidential Management Intern bis in den Senior Executive Service aufstieg.

Christine Womack, Sekretärin des Heeres

Als Heeresministerin war Christine Wormuth die erste Frau, die zum Heeresminister ernannt wurde. Unter ihrer Führung hat die U.S. Army große Mengen an Munition an Israel geliefert, die für den israelischen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen verwendet wurden. Außerdem wurde die US-Armee unter ihrer Führung als Militärdienststelle für den Bau des zum Scheitern verurteilten 300-Millionen-Dollar-Piers für die Lieferung von humanitären Gütern und Lebensmitteln in den Gazastreifen benannt, als die Biden-Regierung sich weigerte, die Netanjahu-Regierung stark genug unter Druck zu setzen, um Landzugang für Tausende von Lastwagen zu erhalten, die in Ägypten aufgereiht darauf warteten, nach Gaza zu fahren.

Sie hat zwei Töchter.

Vor ihrer Bestätigung war sie Direktorin des International Defense and Security Center bei der RAND Corporation. Vor ihrer Tätigkeit bei RAND war sie in verschiedenen Funktionen in der Obama-Regierung tätig. Von Dezember 2010 bis August 2012 war sie Sonderassistentin des Präsidenten und leitende Direktorin für Verteidigung im Nationalen Sicherheitsrat. Danach war Wormuth stellvertretende Unterstaatssekretärin für Strategie, Pläne und Streitkräfte und leitete die Quadrennial Defense Review 2014.

Von 2014 bis 2016 war sie im Verteidigungsministerium als Unterstaatssekretärin für Politik tätig und beriet den Verteidigungsminister in allen Fragen der regionalen und funktionalen nationalen Sicherheit.

Wormuth trat als Presidential Management Intern in die Regierung ein und begann ihre Karriere im öffentlichen Dienst im Policy Office des Verteidigungsministers von 1996 bis 2002. Nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung leistete sie in der Privatwirtschaft Beiträge zu Verteidigungsfragen. Anschließend war sie fünf Jahre lang Senior Fellow am Center for Strategic and International Studies.

Botschafterin Dr. Geeta Rao Gupta, Büro des Ministers für globale Frauenfragen

Botschafterin Dr. Geeta Rao Gupta, Secretary’s Office of Global Women’s Issues (S/GWI), ist eine führende Koryphäe in den Bereichen Gender, Frauenfragen und HIV/AIDS, die seit Mai 2023 als United States Ambassador-at-Large for Global Women’s Issues tätig ist. Sie war Geschäftsführerin des 3D-Programms für Mädchen und Frauen. Seit 2017 ist sie Senior Fellow bei der United Nations Foundation. Sie wird häufig zu Themen im Zusammenhang mit der AIDS-Prävention und der Anfälligkeit von Frauen für HIV konsultiert. Sie setzt sich für die wirtschaftliche und soziale Befähigung von Frauen ein, um Krankheiten, Armut und Hunger zu bekämpfen.

Botschafterin Gupta hat sich jedoch weder zu den 45.000 Palästinensern geäußert, die dem israelischen Völkermord zum Opfer gefallen sind, noch zu der gezielten Aushungerung der Palästinenser in Gaza.

Am 19. Juli 2024 trafen sich die US-Botschafterin Geeta Rao Gupta, die Direktorin des Gender Policy Council des Weißen Hauses, Jennifer Klein, und der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Jon Finer mit israelischen und palästinensischen Führungsfrauen, die sich für Frieden und Sicherheit in der Region einsetzen.

In der Presseerklärung des Weißen Hauses heißt es: „Die Teilnehmerinnen erörterten die Auswirkungen des gegenwärtigen Konflikts und der humanitären Krise auf Frauen und Mädchen und erläuterten ihre Sichtweise der entscheidenden Rolle weiblicher Führungskräfte, insbesondere aus der Zivilgesellschaft, bei der Lösung des Konflikts und der Erhaltung eines langfristigen Friedens. Bei dem Treffen wurde das Engagement der Biden-Harris-Regierung hervorgehoben, den Konflikt im Gazastreifen durch den Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zu beenden, die Rechte von Frauen und Mädchen zu fördern und auf ihre Bedürfnisse einzugehen sowie der sinnvollen Beteiligung von Frauen an Friedens- und Sicherheitsprozessen Vorrang einzuräumen, deren Einbeziehung zu einer effektiveren Politik, stärkeren Ländern und einer größeren regionalen und globalen Stabilität führt.

Die Regierung Biden liefert jedoch weiterhin Waffen an Israel für den Völkermord an den Palästinensern in Gaza.

Rao Gupta ist eine ehemalige Präsidentin des International Center for Research on Women (ICRW). Sie begann ihren Beitrag zum ICRW im Jahr 1988 als Beraterin, Forscherin und Beauftragte. Sie leitete die private, gemeinnützige Organisation mit Sitz in Washington, D.C., von 1997 bis April 2010. Von 2010 bis 2011 war sie als Senior Fellow bei der Bill & Melinda Gates Foundation tätig. Im Auftrag des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, war sie von 2011 bis 2016 stellvertretende Geschäftsführerin von UNICEF und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der GAVI Alliance.

Michele Sumilas, amtierende stellvertretende Verwalterin von USAID

Michele Sumilas ist die amtierende stellvertretende Verwalterin der US-Behörde für internationale Entwicklung (U.S. Agency for International Development). Zuvor war sie als Assistentin des Administrators des Büros für Planung, Lernen und Ressourcenmanagement (PLR) tätig. Zuvor war sie Exekutivdirektorin von Brot für die Welt, einer christlichen Organisation, die sich für die Bekämpfung des Hungers einsetzt. Dies sollte sie dazu motiviert haben, sich gegen die Mitschuld der USA an der Aushungerung der Palästinenser in Gaza durch Israel auszusprechen.

Sie hat zwei erwachsene Kinder im College-Alter.

Zu ihren Erfahrungen in der Regierung gehören ihre Tätigkeit als Stabschefin von USAID und stellvertretende Stabschefin während der Obama-Regierung sowie als Mitglied des Unterausschusses für staatliche und ausländische Angelegenheiten des Repräsentantenhauses. Vor ihrer Tätigkeit in der Regierung war Sumilas bei der Bill and Melinda Gates Foundation und dem Global Health Council tätig.

Isobel Coleman, Stellvertretende Verwalterin von USAID für Politik und Programmierung

Isobel Coleman, die stellvertretende Verwalterin von USAID für Politik und Programmierung, ist für die Politik und Programmierung von USAID verantwortlich und beaufsichtigt die regionalen und Säulenbüros der Agentur. Sie hat die ganze Welt bereist, um sich für die Bildung von Kindern einzusetzen, und hat viel über die Bedeutung von Frauen in jeder Art von Beruf geschrieben und gesprochen, aber sie hat sich nicht gegen die israelische Zerstörung der Bildungseinrichtungen in Gaza und den israelischen Völkermord an den Kindern in Gaza ausgesprochen.

Während ihrer Arbeit bei den Vereinten Nationen leistete sie einen Beitrag zum „unfairen Ausschluss Israels innerhalb des UN-Systems“. Sie handelte ein Abkommen zur Anerkennung von Jom Kippur als offiziellen UN-Feiertag aus. Als stellvertretende Verwalterin leitet sie die Krisenreaktion von USAID, einschließlich der Vertretung von USAID im stellvertretenden Ausschuss des Nationalen Sicherheitsrats der Übersee-Agentur bei der Förderung von Nahrungsmittelsicherheit, globaler Gesundheit, Demokratie und Wirtschaftswachstum sowie bei der Bekämpfung der Grundursachen von Konflikten – überall, außer in Palästina.

Botschafterin Coleman diente zuvor als US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen für Management, Reform und besondere politische Angelegenheiten. Außerdem war sie Partnerin bei McKinsey, Chief Operating Officer von GiveDirectly und mehr als ein Jahrzehnt lang Senior Fellow beim Council on Foreign Relations.

Stephanie L. Hallett – Geschäftsträgerin an der US-Botschaft in Jerusalem.

Stephanie L. Hallett war die amtierende US-Botschafterin in Israel während des Monats nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023. Hallett war die ranghöchste US-Beamtin vor Ort in Israel bei Treffen mit Premierminister Netanjahu und seinem Kabinett.

Ihr Stab in der US-Botschaft arrangiert alle Besuche von Außenminister Blinken und anderen US-Beamten. Die US-Militäroffiziere in ihrem Stab koordinieren die Waffenlieferungen mit dem israelischen Militär.

Vom 21. Juli bis zum 2. November 2023, als Jack Lew als Botschafter vereidigt wurde, war sie Geschäftsträgerin (amtierende Botschafterin) in der US-Botschaft in Jerusalem. Hallett ist jetzt stellvertretende Missionschefin der US-Botschaft in Israel. Sie ist eine Karrierediplomatin mit Erfahrung im Nahen Osten und in Nordafrika, unter anderem als DCM in den US-Botschaften in Nikosia, Zypern, und Muscat und in Positionen in den US-Botschaften in Bahrain und Ägypten. Sie war außerdem Direktorin für Golfangelegenheiten beim Nationalen Sicherheitsrat.

Botschafterin Yael Lempert – U.S.-Botschaft in Jordanien

Botschafterin Yael Lempert ist seit dem 9. August 2023 US-Botschafterin in Jordanien. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Nahen Osten, einschließlich einer Tätigkeit im US-Konsulat in Jerusalem. Vor ihrer Tätigkeit in Jordanien war Botschafterin Lempert bis Mai 2023 stellvertretende Hauptstaatssekretärin für Angelegenheiten des Nahen Ostens. Von August 2021 bis Mai 2022 war sie als stellvertretende Staatssekretärin tätig. Von Januar bis Juli 2021 war Botschafterin Lempert Geschäftsträgerin an der US-Botschaft in London und in den zwei Jahren davor stellvertretende Missionsleiterin. Von Juni 2017 bis Dezember 2018 war sie stellvertretende stellvertretende Außenministerin für Ägypten und Nordafrika

Von Juni 2017 bis Dezember 2018 war sie stellvertretende stellvertretende Außenministerin für Ägypten und Nordafrika, von 2014 bis 2017 leitende Direktorin für die Levante, Israel und Ägypten im Nationalen Sicherheitsrat und von 2015 bis 2017 Sonderassistentin des Präsidenten.

Vor ihrer Tätigkeit im Nationalen Sicherheitsrat war Botschafterin Lempert drei Jahre lang stellvertretende Leiterin des US-Generalkonsulats in Jerusalem. Von 2009 bis 2011 arbeitete sie an der US-Botschaft in Libyen, wo sie mehr als die Hälfte ihrer Amtszeit als stellvertretende Missionsleiterin verbrachte, unter anderem während der Evakuierung der US-Bürger und des Botschaftspersonals im Februar 2011.

Von 2006 bis 2009 war sie die Leiterin der Abteilung für interne politische Angelegenheiten in der US-Botschaft in Ägypten. Zuvor war sie Direktorin für den Irak beim Nationalen Sicherheitsrat, Regierungsbeauftragte bei der Provisorischen Koalitionsbehörde in Bagdad, Sonderassistentin für südasiatische und nahöstliche Angelegenheiten des Unterstaatssekretärs für politische Angelegenheiten, Referentin für den Irak sowie Mitarbeiterin im Büro für Nichtverbreitung des US-Außenministeriums und im US-Generalkonsulat in Shanghai.

Evyenia Sidereas, Stellvertretende Missionschefin, US-Botschaft, Kairo, Ägypten

Evyenia Sidereas ist stellvertretende Missionsleiterin an der US-Botschaft in Kairo, Ägypten. Ihre Mitarbeiter koordinieren die Angelegenheiten der US-Regierung mit der ägyptischen Regierung.

Die Unfähigkeit der US-Regierung/der US-Botschaft, die ägyptische Regierung davon zu überzeugen, die Tore von Rafah zu öffnen, um die Einfuhr von Lebensmitteln in den Gazastreifen zu ermöglichen, führte dazu, dass die Bevölkerung im Gazastreifen verhungerte.

Frau Sidereas war zuletzt als Geschäftsträgerin ad interim an der US-Botschaft in Doha, als Direktorin des Außenministeriums für Angelegenheiten der Arabischen Halbinsel, als Direktorin für die Golfregion im Nationalen Sicherheitsrat und als politische Beraterin an der US-Botschaft in Berlin tätig.

Menschen mit Gewissen, die wegen der Rolle der USA beim Völkermord in Gaza aus der Biden-Administration ausgetreten sind:

Resignierte des Außenministeriums

Josh Paul

Annelle Sheline

Hala Rharrit

Mike Casey

Agentur für internationale Entwicklung Resignees

Stacy Gilbert

Alex Smith

Ministerium für Bildung Rücktritt

Tariq Habash

Innenministerium Resignees

Lily Greenberg Call

Maryam Hassanein

Amt für Verwaltung und Haushalt des Weißen Hauses Rücktritt

Anna Del Castillo

U.S. Militärische Resignees

Major Harrison Mann, U.S. Armee

Oberfeldwebel Mohammed Abu Hassan, U.S. Air Force

Major Riley Livermore, U.S.-Armee

Gemeinsame Erklärung der Resignees

Wie es zu diesem Artikel kam:

Vor fast zwanzig Jahren schrieb ich einen Artikel über US-Frauen, die nach dem 11. September 2001 und in den US-Kriegen gegen Afghanistan und den Irak an Folterungen in Abu Ghraib, Guantanamo und anderen dunklen US-Gefängnissen beteiligt waren. Ich habe die Ergebnisse auf der „Women’s Research and Education Institute’s Women in the Military Conference“ in Washington, D.C., am 19. und 20. Mai 2005 vorgestellt.

Mein Interesse an dem Thema Frauen, die an der Misshandlung von Gefangenen beteiligt sind, wurde geweckt, als ich feststellte, dass US-Frauen auf vielen Ebenen mit den Gefängnissen oder Gefangenen in Afghanistan, Guantanamo, Kuba und im Irak in Verbindung standen und dass US-Männer oder -Frauen, die an diesen Gefängnissen beteiligt waren, kaum für illegale Gefangenenmisshandlung und Folter zur Rechenschaft gezogen wurden.

Als pensionierter Oberst der U.S. Army Reserve mit 13 Jahren im aktiven Dienst und 16 Jahren in der Reserve sowie mit 16 Jahren Tätigkeit als US-Diplomat fiel mir beim Lesen von Presseartikeln über Verhaftungen, Inhaftierungen, Misshandlung und Folter von Gefangenen die Zahl der Frauen auf, die in irgendeiner Weise an den Verhaftungen beteiligt waren – Frauen im US-Militär, zivile Frauen in verschiedenen US-Regierungsbehörden und zivile Auftragnehmerinnen. Nur sehr wenige dieser Frauen oder Männer, die an der illegalen Misshandlung von Gefangenen und Folter beteiligt waren, wurden für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Die bloße Behauptung, eine Person sei eine Bedrohung für die nationale Sicherheit, schien das Urteil zu sein, das es den Mitarbeitern der US-Regierung und den Auftragnehmern erlaubte, die Person zu misshandeln, zu foltern und in einigen Fällen zu töten. Frauen hatten im Geheimdienstbereich gearbeitet, von der Politikgestaltung bis zur Durchführung von Verhören; sie leiteten irakische Gefängnisse und bewachten Gefangene; sie dienten als militärische und zivile Anwälte und befassten sich mit Fragen der Folter und des Missbrauchs; sie behandelten misshandelte und gefolterte Gefangene medizinisch und führten Autopsien an Leichen von Gefangenen durch, die in der Haft starben.

Zwanzig Jahre später errangen drei irakische Überlebende von US-Folter am 12. November 2024 einen großen Sieg, als ein Geschworenengericht des Bundesbezirksgerichts für den östlichen Bezirk von Virginia jedem von ihnen 3 Millionen Dollar Schadensersatz und 11 Millionen Dollar Strafschadenersatz zusprach, die vom amerikanischen Rüstungsunternehmen CACI zu zahlen sind, das für die grausame und unmenschliche Behandlung verantwortlich war, die sie vor mehr als zwei Jahrzehnten im irakischen Gefängnis Abu Ghraib erdulden mussten.

Dies ist das erste Mal, dass ein amerikanisches Rüstungsunternehmen wegen der Leitung eines Folterprogramms erfolgreich verklagt wurde. Es ist das erste Mal, dass ein Bundesgericht feststellt, dass es während des so genannten Krieges gegen den Terror ein Folterprogramm gab, dass Menschen durch Folter geschädigt wurden und dass Folter illegal war.

20 Jahre später sind Frauen in der Regierung immer noch an kriminellen Handlungen beteiligt, die eine Mitschuld am Völkermord darstellen. Und jetzt, zwanzig Jahre nach der Beteiligung von Frauen aus dem Militär und von Auftragnehmern am US-Folterprogramm für Gefangene in Abu Ghraib, Guantanamo und anderen dunklen US-Gefängnissen

Gefängnissen, haben wir hochrangige weibliche Beamte in der Biden-Administration in Führungspositionen, die sich geweigert haben, Kritik zu üben oder zurückzutreten, weil die USA den israelischen Völkermord an den Palästinensern im Gaza-Streifen mit Waffen, Geheimdienstinformationen und rechtlicher Absicherung unterstützt haben, was sie zu Komplizen des Völkermords und der daraus resultierenden kriminellen Handlungen macht.

Ann Wright diente 29 Jahre in der U.S. Army/Army Reserves und ging als Colonel in den Ruhestand. Sie war 16 Jahre lang Diplomatin der Vereinigten Staaten. Sie leistete Beiträge in den US-Botschaften in Nicaragua, Grenada, Somalia, Usbekistan, Kirgisistan, Sierra Leone, Mikronesien, Afghanistan und der Mongolei. Im März 2003 trat sie aus der US-Regierung aus, weil sie gegen den Krieg der USA gegen den Irak war. Sie ist Mitautorin von „Dissent: Voices of Conscience“.

Übersetzt mit Deepl.com



