https://english.almayadeen.net/news/politics/fleeing-official-probe–netanyahu-eyes-private-committee-for



Netanjahu flieht vor offizieller Untersuchung und erwägt privates Komitee für den 7. Oktober

Von Al Mayadeen English

Quelle: Israelische Medien

13. November 2024

Israelische Medien berichten über Verzögerungen bei der Vorlage der Untersuchungen zu den Ereignissen vom 7. Oktober 2023, während Premierminister Netanjahu auf ein „privates Untersuchungskomitee“ drängt.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nimmt am 24. Oktober 2023 an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im besetzten al-Quds teil. (AP)

Die israelische Zeitung Israel Hayom zitierte hochrangige Beamte des israelischen Militärs mit den Worten, dass es bei der Vorlage der Ergebnisse der Untersuchungen zu den Ereignissen vom 7. Oktober 2023 zu einer erheblichen Verzögerung gekommen sei.

Sie betonten, dass diese Verzögerung anhält, obwohl viele der Untersuchungen bereits abgeschlossen und an untergeordnete Beamte weitergeleitet wurden, wobei einige bereits für die Vorlage beim israelischen Generalstab bereit sind.

Die Zeitung berichtete, dass „die offizielle Haltung der israelischen Armee die Verzögerung mit den angespannten Einsatzbedingungen im Norden in den letzten Monaten rechtfertigt, wobei sie sich speziell auf den anhaltenden Konflikt im Libanon bezieht“.

Inmitten dieser Situation setzt sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für die Einrichtung eines privaten Untersuchungsausschusses ein, der die Fehler vom 7. Oktober untersuchen soll, „um die Bildung einer offiziellen staatlichen Untersuchungskommission zu verhindern“, so Israel Hayom.

Lesen Sie weiter: Tausende Israelis protestieren gegen Netanjahus Politik, Gallant entlassen

Die Zeitung zitiert informierte Quellen über den Vorschlag für einen „privaten Untersuchungsausschuss“, dem ein Richter, Vertreter des Militärs und Familienangehörige der am 7. Oktober Getöteten oder Gefangenen angehören würden. Die Quellen erklärten, dass die Mitglieder des Ausschusses aufgrund des erheblichen Misstrauens zwischen Regierung und Justiz durch eine Vereinbarung zwischen der Koalition und der Opposition ausgewählt würden.

Als Reaktion darauf betonte Knesset-Mitglied Benny Gantz, dass „die größte Katastrophe seit der Gründung Israels weder von einem inoffiziellen Ausschuss noch durch einen anderen neuen Rahmen, der darauf abzielt, die Rechenschaftspflicht zu umgehen, bewältigt werden kann“.

Er wandte sich direkt an Netanjahu und erklärte: „Schluss mit den Erfindungen, Schluss mit dem Aufschieben. Die Einrichtung einer offiziellen Untersuchungskommission für die Katastrophe im Oktober ist Ihre Pflicht gegenüber den Gefallenen, den trauernden Familien, den Verwundeten, den Gefangenen und allen Israelis.“

Entgegen seiner Behauptung erhielt Netanyahus Büro bereits am frühen Morgen des 7. Oktobers Geheimdienstinformationen.

Israelische Medien veröffentlichten eine Zusammenfassung einer eingehenden Untersuchung des Sicherheits- und Geheimdienstjournalisten Ronen Bergman, die bestätigt, dass Netanyahus Büro bereits Stunden vor dem Angriff am 7. Oktober Geheimdienstinformationen über den Gazastreifen erhalten hatte.

Die Untersuchung ergab, dass „die Erkenntnisse der Armee im Widerspruch zu den Aussagen der Mitarbeiter von Netanyahus Büro stehen, die leugnen, vor dem Angriff Informationen erhalten zu haben“, und dass der Sicherheitsbeauftragte in Netanyahus Büro bereits am 7. Oktober um 2:00 Uhr morgens alarmierende Geheimdienstinformationen erhielt.

Lesen Sie weiter: Netanyahu verbrannte Dokumente nach Hamas-Operation: Israelische Medien

Der israelische Journalist gab unterdessen bekannt, dass es sich bei dem Sicherheitsbeamten, der die Informationen erhalten hatte, um dieselbe Person handelte, die Berichten zufolge von Beamten in Netanyahus Büro mit einem „peinlichen“ Video erpresst worden sein soll.

Die Untersuchung förderte auch Geheimdienstinformationen über den weit verbreiteten Einsatz israelischer Kommunikationschips in Gaza und die Bewegung der hochrangigen Militärführung der Hamas in befestigte Gebiete zutage, was auf die Möglichkeit eines bevorstehenden Angriffs hindeutete.

Laut dem israelischen Journalisten waren jedoch alle Geheimdienstmitarbeiter, einschließlich des Geheimdienstoffiziers des Südkommandos, der Meinung, dass diese Informationen nicht auf eine groß angelegte Hamas-Operation hindeuteten. Stattdessen spekulierten sie, dass es sich um Trainingsübungen oder Vorbereitungen zur Verteidigung gegen einen möglichen israelischen Angriff handeln könnte.

Shin Bet untersucht gemeinsam mit IOF die Versäumnisse vom 7. Oktober

Im vergangenen März berichteten israelische Medien, dass die israelische Armee und der Shin Bet erwägen, Untersuchungen und Ermittlungen zu den militärischen Fehlschlägen am 7. Oktober und den darauffolgenden Rückschlägen einzuleiten.

Der Militärexperte der israelischen Walla!-Website, Amir Bohbot, sagte, dass Schätzungen innerhalb des Sicherheits- und Militärapparats darauf hindeuten, dass die Untersuchung zu Streitigkeiten unter hochrangigen Beamten der israelischen Armee über die Darstellung, die Untersuchungen, die Daten und die Analyse der Ereignisse und Entscheidungen, die zum 7. Oktober führten, führen wird.

„Debatten, die der Funktionsweise der israelischen Armee als Ganzes schaden könnten“, fügte er hinzu.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …