DIE ANKLAGEN, DIE BIBI ZU FALL BRINGEN KÖNNTEN von Seymour Hersh

DIE ANKLAGEN, DIE BIBI ZU FALL BRINGEN KÖNNTEN

Es ist eine Geschichte aus den Boulevardzeitungen der 1920er Jahre

Von Seymour Hersh

12. November 2024

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zeigt während einer Pressekonferenz im Pressebüro der Regierung in Jerusalem am 4. September auf einen Bildschirm. / Foto von Abir Sultan/Pool/AFP via Getty Images.

Menachem Mizrahi ist ein hoch angesehener Richter in Israel, ein konservativer Jurist, dessen Amtsgericht das grundlegendste in der Gerichtshierarchie des Landes ist und für Strafsachen und Familienstreitigkeiten zuständig ist. Er hat nun fünf hochrangige Militär- und Regierungsbeamte in einer rasch wachsenden strafrechtlichen Untersuchung inhaftiert, die zum Ende der dritten Amtszeit von Benjamin Netanjahu als Premierminister führen könnte. Und er hat angeordnet, den Fall unter Verschluss zu halten.

Nur wenige außerhalb der Medien stellen Mizrahis Vorsicht angesichts der mit dem Fall verbundenen Probleme in Frage. Sie betreffen im Wesentlichen Handlungen von Netanjahu, der verzweifelt versucht, im Amt zu bleiben. Er war angeblich der Auslöser für Erpressung, Diebstahl streng geheimer Dokumente und Fälschung von Protokollen geheimer Kabinettssitzungen, die alle auf seine beiläufige Veröffentlichung eines der sensibelsten Dokumente des israelischen Militärs über die operative Kontrolle der Hamas über die Geiseln vom 7. Oktober zurückzuführen sind, die, falls sie noch am Leben sind, seit dreizehn Monaten in Gefangenschaft sind.

Die Themen haben die manchmal – aber nicht immer – entgegenkommende israelische Presse, die sich darüber im Klaren ist, dass hinter dem Medienrummel die Tatsache steht, dass die Fälle, sobald sie aufgedeckt sind, den verzweifelten und verbitterten Familien der Geiseln sagen könnten, dass sie die ganze Zeit Recht hatten: Netanjahu hat keinen Geisel-Freilassungsdeal mit der Hamas ausgehandelt, als einer möglich war, weil dies sein Ansehen bei Israels religiöser extremer Rechten gefährdet hätte. Ihr offen erklärtes Ziel ist es, die Kontrolle über den Gazastreifen und das Westjordanland zu erlangen, wie es eine fanatische Auslegung der Bibel vorschreibt. Und zum Teufel mit dem Schicksal der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland, die ständig unter mörderischen israelischen Militärangriffen leiden.Weiterlesen bei seymourhersh.substack.com

