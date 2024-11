https://www.middleeasteye.net/news/turkey-severs-all-relations-israel-says-erdogan



Türkei bricht alle Beziehungen zu Israel ab, sagt Erdogan

Von Ragip Soylu in Ankara

Veröffentlicht am: 13. November 2024

Der türkische Präsident sagt, er werde in Zukunft keine „Beziehungen zu Israel fortsetzen oder ausbauen“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29) in Baku am 12. November 2024 (Alexander Nemenov / AFP)

Die Türkei hat alle Beziehungen zu Israel abgebrochen, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch bekannt gab.

Erdogan äußerte sich gegenüber Journalisten an Bord seines Flugzeugs nach Besuchen in Saudi-Arabien und Aserbaidschan.

„Die Regierung der Republik Türkei unter der Führung von Tayyip Erdogan wird die Beziehungen zu Israel nicht fortsetzen oder ausbauen“, sagte Erdogan.

„[Unsere Regierungskoalition] ist fest entschlossen, die Beziehungen zu Israel abzubrechen, und wir werden diese Haltung auch in Zukunft beibehalten.“

„Wir, als Republik Türkei und ihre Regierung, haben derzeit alle Beziehungen zu Israel abgebrochen.“

Obwohl Ankara im Mai ein Handelsembargo gegen Israel verhängt hat, unterhält es weiterhin diplomatische Beziehungen zu dem Land.

Obwohl die türkische Regierung im vergangenen Jahr ihren Botschafter offiziell zu Konsultationen abberufen hat, bleiben die türkischen diplomatischen Vertretungen in Tel Aviv geöffnet und einsatzbereit.

Ebenso hat Israel im vergangenen Jahr seine Botschaft in Ankara unter Berufung auf regionale Sicherheitsbedrohungen geräumt.

Erdogan betonte am Mittwoch auch, dass die Türkei alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu für seine Handlungen in Gaza zur Rechenschaft zu ziehen, die von internationalen Menschenrechtsgruppen als Völkermord bezeichnet wurden.

Anfang des Jahres intervenierte die Türkei beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in einem Völkermordverfahren gegen Israel, um Palästina zu unterstützen, und setzte sich für ein Waffenembargo gegen Tel Aviv ein.

Erdogan sagte, 52 Länder und zwei internationale Organisationen hätten ihre Unterstützung für die Waffenembargo-Initiative bekundet, die die Türkei Anfang November bei den Vereinten Nationen ins Leben gerufen hatte, um die Lieferung von Waffen und Munition an Israel zu verhindern.

„Wir haben vor Kurzem dem Präsidenten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen ein formelles Schreiben zu dieser Initiative vorgelegt“, sagte Erdogan.

„Während unseres Gipfeltreffens in Riad wurde beschlossen, alle Organisationen und Mitglieder der Arabischen Liga aufzufordern, dieses Schreiben zu unterzeichnen.“

Türkisch-israelische Beziehungen

Die türkisch-israelischen Beziehungen haben sich seit einem Treffen zwischen Erdogan und Netanjahu in New York im September letzten Jahres, das die Versöhnung zwischen den beiden Nationen symbolisieren sollte, stark verschlechtert.

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2020 und dem anschließenden militärischen Angriff Israels auf Gaza, der zu mehr als 43.000 zivilen Todesopfern geführt hat, verschärfte Ankara jedoch seine Kritik an der Regierung Netanjahu.

Dies führte zu einer Reihe von Maßnahmen, darunter rechtliche Schritte und Handelssanktionen, insbesondere nach den Kommunalwahlen in der Türkei, bei denen Erdogans regierende Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) unter anderem für ihre schwache Reaktion auf den Krieg im Gazastreifen abgestraft wurde.

Seit September hat der anhaltende türkische Handel mit Israel über Drittländer und Palästina eine öffentliche Druckkampagne der Opposition ausgelöst, die Erdogan vorwarf, Schlupflöcher, die eine fortgesetzte Interaktion ermöglichen, nicht geschlossen zu haben.

Übersetzt mit Deepl.com

