Netanjahu im Kongress: Hatte er recht, Winston Churchill zu zitieren?

Von Nu’man Abd al-Wahid

13. Oktober 2024



Wie wir am aktuellen Völkermord in Gaza und den zionistischen Angriffen auf den Libanon sehen können, wird sich Netanjahu, wie Churchill, auf die Vereinigten Staaten verlassen, um ihn zu retten.

Fast zehn Monate nach Beginn des ersten Livestream-Völkermords der Welt in Gaza hielt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des US-Kongresses. In einer Rede, die von den gewählten Vertretern der Vereinigten Staaten erwartungsgemäß bejubelt wurde, berief sich der zionistische Führer treffend auf den Kriegsführer des britischen Empire, Winston Churchill. Gegen Ende seiner kriegstreiberischen Tirade appellierte Netanjahu an die Vereinigten Staaten, das von den Briten erdachte zionistische Siedlerkolonialregime weiterhin mit Waffen zu überschütten, um Palästinenser abzuschlachten. Er forderte:

„Im Zweiten Weltkrieg, als Großbritannien an der Front der Zivilisation kämpfte, appellierte Winston Churchill mit diesen berühmten Worten an die Amerikaner: „Gebt uns die Mittel und wir werden den Job beenden.“ Heute, da Israel an vorderster Front der Zivilisation kämpft, appelliere auch ich an Amerika: „Gebt uns die Waffen schneller, und wir werden den Job schneller erledigen.“

Die Churchill-Rede, aus der die Zeile ‚Gebt uns die Waffen, und wir werden den Job schneller erledigen‘ stammt, wurde im Februar 1941 in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass es zu dem Zeitpunkt, als Churchill diesen Aufruf für Waffen machte, noch nicht einmal von einem ‚Zweiten Weltkrieg‘ die Rede war. Der Krieg war zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich auf Westeuropa beschränkt. Es handelte sich immer noch um einen intereuropäischen imperialistischen Krieg der weißen Vorherrschaft. Der deutsche Führer Adolf Hitler war noch vier Monate von der Invasion der Sowjetunion entfernt und Japan sollte Pearl Harbor erst später im Jahr angreifen. Es ist empirisch falsch und offensichtlich absurd, im Februar 1941 von einem „Weltkrieg“ zu sprechen.

Das führt uns zu der Frage, warum der Führer des britischen Empire, über das angeblich nie die Sonne unterging, plötzlich seine ehemalige Kolonie, die Vereinigten Staaten, um Waffen anbetteln sollte? Die Antwort ist einfach. Im Mai/Juni 1940 hatte die britische Armee, auch bekannt als British Exemplary Forces (BEF), alle ihre Waffen an den Stränden von Dünkirchen an der französischen Nordküste zurückgelassen, nachdem sie sich vom Kampf auf dem europäischen Festland zurückgezogen hatte. Mitte Mai erkannte die BEF, dass sie auf dem Kontinent von den vorrückenden deutschen Nazi-Truppen überlistet worden war, und beschloss, sich nach Dünkirchen zurückzuziehen, um über den Ärmelkanal zu fliehen. Auch die Franzosen zogen sich nach Dünkirchen zurück, zunächst jedoch mit der Absicht, Dünkirchen als Sprungbrett für einen Gegenangriff zu nutzen.

Mehr noch, Churchill deutet in seiner Ansprache an, dass er, sobald ihm amerikanische Waffen zur Verfügung stünden, „den Job zu Ende bringen“ würde. Offensichtlich war dies ziemlich abwegig, denn die Desertion der Briten vom Kontinent im Mai 1940 hatte gezeigt, dass die BEF nicht in der Lage war, irgendeinen Job zu Ende zu bringen. Wie dem auch sei, der Punkt ist, dass sowohl Netanjahu als auch Churchill die Vereinigten Staaten als Quelle hochentwickelter Waffen betrachten, um ihre militärischen Ziele zu erreichen. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Appellen besteht darin, dass die Vereinigten Staaten die zionistische Siedlerkolonie in Palästina seit 1967 mit amerikanischen Waffen im Wert von Hunderten Milliarden Dollar versorgt haben und seit Jahrzehnten ein Verbündeter sind, während Churchill laut Clive Pontings Biographie der westlichen Legende 1927 tatsächlich Pläne für eine Invasion der Vereinigten Staaten ausgearbeitet hatte. Innerhalb von 15 Jahren war Churchill von der Planung eines Krieges gegen die Vereinigten Staaten dazu übergegangen, seinen Stolz zu überwinden und das Land um Waffen zu bitten.

Die Notwendigkeit, sich auf Churchill zu berufen, ist jedoch nichts Einzigartiges für westliche Kriegsverbrecher. Der Westen hat seine imperialistische Kriegstreiberei und seinen Gangstertum schon lange durch die Mythologie von Churchill als der Person, die „den Westen gerettet hat“, oder in Netanyahus Worten als Anführer, der an der „Front der Zivilisation“ stand, rein gewaschen. Ipso facto wird die Person, die der Westen im Visier hat, zum „neuen Hitler“. In diesem Essay zeige ich drei weitere Gemeinsamkeiten auf, die Netanjahu mit der tatsächlichen historischen Figur Winston Churchills und nicht mit dem mythologischen Churchill teilt.

Erstens sind Netanjahu und Churchill Verfechter des Völkermords und insbesondere der Auslöschung der Palästinenser. Nachdem der palästinensische Widerstand die Belagerung des Gazastreifens durchbrochen und am 7. Oktober seinen militärischen Angriff auf den Gazastreifen gestartet hatte, wandte sich Netanjahu an die zionistische Armee, die kurz vor der Invasion des Gazastreifens stand, und berief sich auf die biblische Geschichte, in der Gott den Israeliten befahl, die Amalekiter zu behandeln. Netanjahu sagte: „Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel.“ Die Bibel ist absolut eindeutig, wie die Amalekiter behandelt werden sollten.

Im Alten Testament lautet das Gebot: „Zieht nun los und schlagt Amalek, und vernichtet restlos alles, was sie haben, und verschont sie nicht; sondern tötet Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel …“. Seit diesem Befehl haben die Zionisten Gaza weiter ausgelöscht, Zehntausende von Männern, Frauen und Kindern getötet und Moscheen, Kirchen, Universitäten, Schulen, Krankenhäuser, Wasseraufbereitungsanlagen und Bäckereien zerstört; eigentlich alle Einrichtungen, die dem Erhalt des menschlichen Lebens dienen, und damit Unterernährung, Hunger und Krankheiten fördern. So machen Frauen und Kinder über 70 % der in Gaza getöteten Palästinenser aus. Ebenso vertrat Churchill in den 1930er Jahren seine Überzeugung vom Völkermord, als die britischen imperialen Besatzungstruppen die einheimischen Palästinenser unterdrückten, um Mitte der 1940er Jahre den Weg für die ethnische Säuberung Palästinas zu ebnen. Er informierte eine britische Parlamentskommission über den palästinensischen Widerstand gegen den britisch-zionistischen Kolonialismus über seine moralische Zustimmung zum Völkermord an der indigenen Bevölkerung Nordamerikas und Australiens und deutete nachdrücklich an, dass dieses Schicksal die Palästinenser erwartet:

„Ich gebe nicht zu, dass der Hund in der Krippe das letzte Recht auf die Krippe hat, auch wenn er vielleicht schon sehr lange dort gelegen hat … Ich gebe zum Beispiel nicht zu, dass den amerikanischen Ureinwohnern oder den schwarzen Menschen in Australien großes Unrecht angetan wurde … Ich glaube nicht, dass die Ureinwohner das Recht hatten zu sagen: „Der amerikanische Kontinent gehört uns und wir werden nicht zulassen, dass diese europäischen Siedler hierherkommen“. Sie hatten weder das Recht noch die Macht dazu.“

Man kann sehen, dass Netanjahus völkermörderische Absichten in Gaza nicht nur von der Bibel inspiriert sind, sondern auch nahtlos mit dem Glauben des völkermörderischen weißen Suprematisten Winston Churchill übereinstimmen. In der Tat, wenn Churchill heute noch am Leben wäre, würde das Monster Netanjahu mit Sicherheit dafür tadeln, dass er nicht auch giftiges Gas gegen die Palästinenser eingesetzt hat.

Zweitens ermöglichte ein Krieg es Netanjahu und Churchill, als Premierminister ihrer jeweiligen Länder im Amt zu bleiben. Würde der Völkermord in Gaza aufhören, würde die Aufmerksamkeit auf Netanjahus politisch instabile innenpolitische Lage gelenkt werden. Es heißt, dass Netanjahu mit Bestechungs- und Betrugsvorwürfen konfrontiert sein wird, sobald der Krieg endet, und es besteht die Möglichkeit, dass er im Falle einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe verbüßen muss.

Hätte Churchill im Sommer 1940 eines der fünf Friedensangebote Hitlers angenommen, nachdem dieser im Mai die BEF in Dünkirchen hatte entkommen lassen, wäre es sehr unwahrscheinlich gewesen, dass er seine Position als Premierminister beibehalten hätte. Bis zu seinem Amtsantritt im Jahr 1940 galt Churchill als militärischer und politischer Versager. Als die Konservative Partei nach dem norwegischen Fehlschlag – d. h. der britischen und Churchills Idee, die Häfen des neutralen Norwegens im April 1940 zu vermienen, um den Nazis den Zugang zu Rohstoffen zu verwehren – einen neuen Vorsitzenden wählte, fiel die Wahl auf Lord Halifax als Premierminister, doch dieser lehnte die Position ab. Churchill wurde zum Vorsitzenden ernannt. Die Position, die er während des Friedens nicht erreicht hatte, wurde ihm buchstäblich ohne eine Volksabstimmung auf einem Silbertablett serviert.

Ein Frieden mit Hitler würde das Risiko bergen, dass Churchill abgesetzt wird. Wie Richard North in seinem Buch „The Many, Not the Few“ von Ende Juli argumentiert, „hatte Hitler die Luftwaffe zurückgehalten, in der Hoffnung, einen Frieden aushandeln zu können.“ Er argumentiert weiter, dass die Luftwaffe, wenn Russland im Sommer 1941 kapituliert hätte, wie damals erwartet wurde, nach „Nordeuropa für die zweite Schlacht um Großbritannien“ zurückgekehrt wäre. Hitler wollte Frieden mit Großbritannien, einem Land, das er lange bewundert hatte und dessen Imperium er als Blaupause für sein Drittes Reich ansah. Der Krieg hatte es Churchill ermöglicht, in die politische Position zu gelangen, nach der er sich lange gesehnt hatte.

Als das britische Volk 1945 über Churchill urteilen durfte, wurde er mit überwältigender Mehrheit abgewählt. Das ist verständlich, denn die von den Amerikanern angeführte westliche globale Medienmaschinerie hatte Churchill noch nicht zum heldenhaften „Mann, der den Westen rettete“ gemacht. Als er 1951 wieder Premierminister wurde, hatte er bei den Wahlen mehr Wahlkreise gewonnen als die Labour-Opposition, verlor aber die Volksabstimmung mit über 200.000 Stimmen. Es war sein einziger Sieg als Vorsitzender der Konservativen Partei.

Drittens hat Amerika, wie bei Netanjahu, sowohl Großbritannien als auch „Israel“ Wohlstand beschert und dazu beigetragen, diesen zu schaffen. Wie bereits erwähnt, schätzen einige die amerikanische Hilfe für die zionistische Kolonialmacht seit 1948 auf Hunderte Milliarden Dollar. Auch für Großbritannien ermöglichte der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten Anfang der 1940er Jahre die Aufrechterhaltung der britischen Wirtschaft durch amerikanische Finanzmittel.

Großbritannien hatte in den Jahrhunderten zuvor viele Nationen, insbesondere den indischen Subkontinent, geplündert und ausgeplündert. In den 1930er Jahren betrug die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen vom Subkontinent weniger als 30 Jahre, da das britische Empire massenhaft Ressourcen in die imperiale Metropole London abführte. Nach der Unabhängigkeit Indiens Ende der 1940er Jahre war schließlich der Nahe Osten an der Reihe, die britische Herrschaft finanziell zu unterstützen. Aus Gründen des Kalten Krieges unterstützten die Vereinigten Staaten daher die britische Ordnung im Nahen Osten, d. h. die Sykes-Picot-Aufteilung. Als diese „Teile-und-herrsche“-Ordnung durch politisch einheitliche Projekte unter der Führung von Sozialisten, Kommunisten und Nationalisten der Dritten Welt in Frage gestellt wurde, stellten sich die Vereinigten Staaten auf die Seite Großbritanniens, da sie Großbritannien als tragfähigen wirtschaftlichen und militärischen Verbündeten im Kalten Krieg mit der Sowjetunion nicht verlieren konnten.

Harold Macmillan, ein ehemaliger britischer Premierminister, sagte während des Kalten Krieges, dass die britische Nation ohne das Öl der Arabischen Halbinsel „verloren“ wäre und die gesamte Struktur der britischen „Wirtschaft zusammenbrechen“ würde. Darüber hinaus, so Macmillan, werde das Vereinigte Königreich „ohne Öl“ und „ohne die Gewinne aus dem Öl“ nicht überlebensfähig sein. Diese Teile-und-herrsche-Politik hat es den von den Briten geschaffenen Fürstentümern am Persischen Golf wie Kuwait, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien ermöglicht, unter dem Vorwand von „Investitionen““ Hunderte Milliarden Dollar in die britische Wirtschaft zu pumpen. Außerdem halten britische Banken Hunderte Milliarden dieser Petro-Dollars dieser Kleinstaaten, die diesen ansonsten bankrotten Institutionen Liquidität verschaffen. Die globale Hegemonie der Vereinigten Staaten hat es Großbritannien ermöglicht, als lebensfähige, prosperierende westliche Wirtschaft zu überleben.

Ohne die Unterstützung der USA wären Netanjahu und die zionistische Kolonialmacht nicht in der Lage gewesen, den Völkermord in Gaza und den Krieg gegen den Libanon fortzusetzen. Ebenso wären Churchill und Großbritannien ohne die Unterstützung der USA nicht in der Lage gewesen, Hitlers Kriegsmaschinerie weiterhin Widerstand zu leisten. Im Vergleich zur Sowjetunion hat Großbritannien im Zweiten Weltkrieg so gut wie nichts gewonnen. Den Großteil der Schwerstarbeit gegen die Nazis in Europa hat die Sowjetunion geleistet. Laut dem Autor und ehemaligen „Battle of Britain“-Piloten Len Deighton, stand Großbritannien nur 8 % der gesamten Nazi-Armee gegenüber. Über 90 % der Nazi-Armee befand sich im Krieg mit den Sowjets, was verständlich ist, da Hitler sein Drittes Reich auf der Unterwerfung Osteuropas und insbesondere Russlands aufbauen wollte, oder wie er in den Akten sagte: „Russland wird für Deutschland das sein, was der indische Subkontinent für Großbritannien ist“. Von den 8 % der Nazi-Streitkräfte, gegen die Großbritannien tatsächlich kämpfte, ist nicht bekannt, wie viel davon nach dem Kriegseintritt der Amerikaner stattfand, als Großbritannien nun heldenhaft auf den Schultern der Amerikaner stand.

Abschließend sei gesagt, dass zukünftige Historiker des Völkermords, Imperialismus, Kolonialismus und Massenmordes den Kriegsverbrecher Netanjahu dafür schätzen werden, dass er sich im amerikanischen Kongress auf seinen Genozid-Kollegen Winston Churchill berief. Sowohl Netanjahu als auch Churchill waren überzeugte Völkermörder, die ihr kriegstreiberisches, persönliches Vermächtnis und den Wohlstand ihrer jeweiligen Nationen der militärischen und wirtschaftlichen globalen Hegemonie der Vereinigten Staaten verdankten. Wie wir am aktuellen Völkermord in Gaza und den zionistischen Angriffen auf den Libanon sehen können, wird sich Netanjahu, wie Churchill, auf die Vereinigten Staaten verlassen, um sein Vermächtnis als „Retter“ des zionistischen Siedlerkolonialprojekts in Palästina zu sichern.

