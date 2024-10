Über Schwestern und persönliche Reflexion von Mazin Qumsiyeh

Dank an meinen Freund Mazin Qumsiyeh im bestztem Bethlehem , dem ich ein deutsches Vorwort für sein Buch Kanaan: Ein gemeinsames Land Menschenrechte und der Israelisch-palästinenische Kampf, erschienen im Zambon Verlag schreiben durfte. Evelyn Galinski

Über Schwestern und persönliche Reflexion

im Patriarchat

von Mazin Qumsiyeh

14. Oktober 2024

Diese Nachricht erreicht nun über 60.000 Personen direkt und viele weitere durch Weiterleiten. Sie sind größtenteils Aktivisten (vielleicht 75-80 %), 15-20 % Zuschauer und „neutrale“ Personen (Journalisten usw.) und vielleicht 400 Zionisten (was für mich in Ordnung ist, da sie in einigen Fällen vielleicht das Licht sehen). Ich versuche normalerweise, Situationen vor Ort zu vermitteln, die in den manipulierten/kontrollierten westlichen „Mainstream“-Medien fehlen. Manchmal zitiere ich auch Artikel, zum Beispiel könnte ich heute Links zu Artikeln über die Ausrottung in Dschabalija und Bet Hanun einfügen. Craig Murray schrieb aus Schottland: „In dieser Sekunde findet eine vorsätzliche und vollständige Ausrottung der Bevölkerung von Dschabalija und Bet Hanun statt, damit Israel dieses Stück Nord-Gaza annektieren kann. Die Welt tut nichts. Leider ist das nicht wahr. Die westliche Welt liefert die Waffen.“ Und Francesca Albanese schrieb: “Man kann eine Berühmtheit oder ein gewöhnlicher Mensch sein. Wenn man SCHWEIGT, PASSIV, INAKTIV bleibt, während die in Gaza gefangenen Palästinenser – Menschen, die genau wie man selbst atmen, fühlen und träumen – von einer unkontrollierten Armee abgeschlachtet werden, unterscheidet man sich nicht von denen, die während vergangener Völkermorde, die Millionen von der Erde auslöschten, weiter ihr Leben lebten.“ Und John Gutterman Tranen schrieb: „Die israelische Armee beging Jom Kippur, indem sie Dschabalija in eine Vernichtungszone verwandelte. Möge ihnen niemals vergeben werden und mögen ihre Namen aus dem Buch des Lebens gestrichen werden.“ Und John Lyons, Korrespondent von ABC Sydney, schrieb aus Beirut: „Israel hat einen der Hauptwasserkanäle des Litani-Flusses bombardiert. Tausende Hektar sind nun ohne Bewässerung. Dies wird zu einer enormen Nahrungsmittelknappheit führen. Zusätzlich zu den schweren Bombardierungen und dem „weit verbreiteten“ (HRW) Einsatz von Chemiewaffen (weißer Phosphor) durch Israel im Südlibanon. Das ist verheerend.“

In einigen (eher seltenen) Fällen spreche ich meine eigenen Ängste, Hoffnungen und Gedanken aus. Diese Nachricht ist eine, bei der dies besonders eindringlich ist. Was mich dazu veranlasst hat, ist eine Nachricht von Hiam aus Gaza (die nun zum vierten Mal vertrieben wurde und mit ihrer überlebenden Familie in einem Zelt lebt). Hiam verlor 2001 durch eine israelische Kugel ein Auge (damals war sie 7 Jahre alt) und wir hatten sie damals in unserem Haus in den USA aufgenommen, wo wir ihr eine Augenprothese besorgten (aus der sie inzwischen herausgewachsen ist und die sie nun nur noch auf ihr Auge legt). Hiam, die jetzt 30 Jahre alt ist, hat einen zehnjährigen Sohn namens Mohannad, dessen Schule bombardiert wurde. Sie nennt mich immer noch Baba (Papa) und Jessie Mama (Mom) und unseren Sohn Akhoya (mein Bruder). Ihre täglichen Schilderungen der Schrecken, die sie um sich herum erlebt, und ihrer Gefühle halten mich nachts wach. Islam, dessen Sohn Mohammad im Rollstuhl sitzt und bei dem israelischen Beschuss ihres Zeltes teilweise verbrannt wurde, und seine Schwester. Aber die beiden Familien von Hiam und Islam sind zwei von vielen, mit denen ich in Gaza in Kontakt stehe, und sie sind diejenigen, die noch am Leben sind (und darauf warten, dass die Vernichtungsmaschine sie erreicht). Ich fürchte den kommenden Winter für sie alle (1,9 Millionen Menschen). Manchmal sagen sie mir, dass sie die Toten beneiden (>200.000 Tote in Gaza in den letzten 12 Monaten), da sie hungern und die meisten von ihnen sehr religiös sind und an ein Leben nach dem Tod glauben, in dem es kein Leid und keinen Schmerz gibt.

Hiam und ihr Sohn Muhannad im Jahr 2023 (vor den Schrecken)

Hier in Bethlehem spreche ich täglich mit Menschen, die von israelischen Soldaten und Siedlern geschlagen wurden oder denen der Zugang zu ihrem Land verwehrt wurde. Erst letzte Woche haben wir Ziad Abuhleil verloren (eine Person, die ich kannte und die in ihren Sechzigern in meinem Alter war), der von israelischen Soldaten zu Tode geprügelt wurde. Und gestern wurden wir über den Tod eines 37-jährigen Bethlehemiters in einem israelischen Gefängnis informiert (er wäre der 58. im vergangenen Jahr zu Tode Gefolterte). In der vergangenen Woche hat unser Freund Dr. Ramzy Baroud seine Schwester verloren. Ramzy, ein renommierter Autor, hat zusammen mit Dr. Ilan Pappe das Buch „Our Vision For Liberation: Engaged Palestinian Leaders & Intellectuals Speak Out“ (verfügbar auf Arabisch und Englisch) herausgegeben, in dem ich ein Kapitel beigesteuert habe. Ramzy schrieb am Freitag um 1 Uhr morgens über seine Schwester:

„Heute früh hat Israel meine Schwester Dr. Soma Baroud getötet, oder genauer gesagt ermordet, indem es ihr Taxi in der Gegend von Khan Yunis bombardiert und sie und sechs weitere unschuldige Menschen getötet hat. Sie war die freundlichste Seele, eine großartige Mutter und eine sehr liebevolle Schwester. Sie gehörte zu einer Generation von Ärztinnen, die die Medizin im Gazastreifen revolutioniert haben. Sie heilte viele Menschen, verlangte von den Armen nie Geld und blieb bis zu ihrem letzten Lebenstag prinzipientreu, liebevoll, freundlich und geduldig, selbst als Israel vor einigen Wochen ihr Haus in die Luft sprengte. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, abgesehen von der Tatsache, dass ich mich plötzlich fühle, als wäre ich wieder zum Waisenkind geworden. Sie war die Anführerin unserer Familie und erfüllte die Rolle unserer Mutter, die in jungen Jahren starb. Es tut mir leid, Schwester, dass ich nichts tun konnte, um dich zu beschützen. Ich schäme mich zutiefst, dass ich in dem Land lebe, das die Bomben bezahlt und hergestellt hat, die dich getötet haben. Wenn die Taubheit vergeht, werde ich versuchen, stark zu bleiben, angetrieben von der Hoffnung, dass wir uns im Paradies wiedersehen werden.“

Dr. Soma Baroud

Dr. Soma ist als Schwester von uns gegangen. Hiam und Layan sind als Schwestern entstellt, aber vorerst noch am Leben. Jeder Tod, jede Verletzung und jede Schwierigkeit hinterlässt eine Narbe, und Palästina hat Millionen von Narben. Für jeden von uns, dem etwas an ihnen liegt, sind diese Narben persönlich und heilen nicht. Sie prägen unseren Geist und unser Herz. Wir vergessen nicht. Das Einzige, was wir versuchen, ist, diese Traumata in Aktionen für Gerechtigkeit und Frieden umzuwandeln.

Ich habe hunderte Formen des Widerstands untersucht und ein Buch und viele Artikel über den Widerstand der Bevölkerung geschrieben. Dadurch konnte ich mit verschiedenen Formen des Widerstands experimentieren und arbeiten, auch als Therapie für unsere Traumata. Es ist nicht nur ziviler Ungehorsam oder zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, der zu unserer Inhaftierung oder Verhaftung führt (das ist mir natürlich passiert, wie über 1 Million Palästinensern). Es gibt hunderte andere Formen des Widerstands, die ich in meinem Buch erläutert habe und die ich persönlich praktiziere. Rückblickend muss ich sagen, dass die wichtigste Form des Widerstands der Widerstand gegen die mentale Kolonisierung ist (siehe dieses Papier). Das bedeutet auch, dass wir angesichts all der Gräueltaten, die wir sehen, nicht den Verstand verlieren, sondern uns auf die Arbeit konzentrieren, die getan werden muss. Ich habe die Lektionen, die ich gelernt habe, in einer Reflexion aus dem Jahr 2018 niedergeschrieben, die immer noch gültig ist.

Halten Sie Palästina am Leben, indem Sie menschlich und aktiv bleiben

Mazin Qumsiyeh, Ein Beduine im Cyberspace, ein Dorfbewohner zu Hause. Professor, Gründer und (ehrenamtlicher) Direktor des Palästinensischen Naturkundemuseums, des Palästinensischen Instituts für Biodiversität und Nachhaltigkeit, der Universität Bethlehem, Besetztes Palästina

