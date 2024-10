https://www.aljazeera.com/news/2024/10/14/burned-and-charred-bodies-as-israel-hits-tents-at-central-gaza-hospital



„Verbrannte und verkohlte Leichen“, als Israel Zelte im zentralen Krankenhaus von Gaza angreift

Videos aus dem Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus zeigen, wie Retter sich abmühen, Menschen zu retten, während sie versuchen, ein Großfeuer einzudämmen.

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024

Bei einem israelischen Luftangriff auf Zelte für vertriebene Palästinenser in einem Krankenhauskomplex in Gaza sind mindestens vier Menschen getötet und mindestens 70 verletzt worden, viele davon schwer. Damit dauert Israels Völkermord in der belagerten Enklave nun schon das zweite Jahr an.

Der Angriff auf das Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in der Stadt Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens in den frühen Morgenstunden des Montags traf Zelte, in denen viele vertriebene Palästinenser Schutz gesucht hatten.

Videos zeigten, wie Retter versuchten, Menschen zu retten, während sie gleichzeitig versuchten, ein Großfeuer einzudämmen. Die Zahl der Todesopfer wird voraussichtlich weiter steigen.

„Wir wachten auf und sahen Rauch, Flammen, Feuer und brennende Teile, die aus allen Richtungen auf die Zelte fielen. Die Explosionen versetzten uns in unseren Zelten und draußen, wo wir hinter dem Al-Aqsa-Krankenhaus leben, in Angst und Schrecken“, sagte Om Ahmad Radi, ein Überlebender vor Ort, gegenüber Al Jazeera.

„Die Feuerwehrfahrzeuge konnten nicht hierher gelangen. Überall lagen so viele verbrannte und verkohlte Leichen. Die Anzahl der Feuer und Explosionen war enorm. Wir haben eine der schrecklichsten und brutalsten Nächte miterlebt.“

Ein Retter arbeitet am Ort eines israelischen Angriffs auf Zelte, in denen Vertriebene in einem Krankenhaus in Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens untergebracht sind [Ramadan Abed/Reuters]

Das Medienbüro des Gazastreifens gab an, dass Israel in diesem Jahr bereits zum siebten Mal das Gelände des Al-Aqsa-Krankenhauses angegriffen hat, und zum dritten Mal in den letzten Wochen, wobei Palästinenser getötet wurden, die gezwungen waren, aus ihren Häusern zu fliehen.

Hani Mahmoud von Al Jazeera berichtete aus Deir el-Balah, dass „etwa 20 bis 30 Zelte vollständig zerstört und niedergebrannt wurden.

„Als sich das Feuer ausbreitete, befanden sich viele Menschen in den Zelten, die nicht gerettet werden konnten“, sagte er. „Wir rechnen mit einer großen Zahl [von Toten], da diese Zelte dicht an dicht und Rücken an Rücken auf engem Raum im Innenhof des Krankenhauses aufgestellt sind.“

Der Sprecher der israelischen Armee, Avichay Adraee, bestätigte, dass die israelische Luftwaffe den Angriff durchgeführt habe, und behauptete ohne Beweise, dass der Krankenhauskomplex von der palästinensischen Gruppe Hamas als „Kommando- und Kontrollzentrum“ für Angriffe gegen Israel genutzt worden sei.

Seit Beginn des Angriffs vor mehr als einem Jahr haben israelische Streitkräfte wiederholt medizinische Einrichtungen in Gaza angegriffen, wodurch der Gesundheitssektor der Enklave bereits überlastet und die Infrastruktur zerstört wurde.

Letzte Woche veröffentlichte eine unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen (CoI) einen Bericht, in dem festgestellt wurde, dass Israel „eine konzertierte Politik zur Zerstörung des Gesundheitssystems im Gazastreifen“ betreibt.

Palästinenser begutachten die Schäden am Ort des israelischen Angriffs auf Zelte im Krankenhaus [Ramadan Abed/Reuters]

In der Zwischenzeit wurden am Sonntag mindestens 22 weitere Palästinenser getötet und 80 weitere verletzt, als israelische Panzer eine Schule in Nuseirat, ebenfalls im Zentrum von Gaza, beschossen, in der Vertriebene untergebracht waren.

Der Völkermord Israels hat weite Teile des Gazastreifens zerstört und etwa 90 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner vertrieben, viele von ihnen mehrfach.

Im Norden des Gazastreifens belagern israelische Luft- und Bodentruppen seit Tagen Jabalia, da sich dort angeblich Hamas-Kämpfer neu formiert haben. Im vergangenen Jahr sind israelische Truppen wiederholt in das Flüchtlingslager Jabalia zurückgekehrt,

Der Angriff auf Dschabalija folgt dem israelischen Befehl, den Norden des Gazastreifens, einschließlich Gaza-Stadt, vollständig zu evakuieren. Schätzungsweise 400.000 Palästinenser sind noch im Norden verblieben. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit dem 1. Oktober keine Lebensmittel mehr in den Norden des Gazastreifens gelangt.

Das Militär bestätigte, dass auch Krankenhäuser in die Evakuierungsbefehle einbezogen wurden, und fügte hinzu, dass es keinen Zeitplan festgelegt habe und mit den örtlichen Behörden zusammenarbeite, um den Transport von Patienten zu erleichtern.

Die Folgen des tödlichen israelischen Angriffs auf das Zeltlager in Deir el-Balah

Fares Abu Hamza, ein Beamter des Notfalldienstes des Gesundheitsministeriums von Gaza, sagte jedoch gegenüber der Nachrichtenagentur The Associated Press, dass die Leichen einer „großen Anzahl von Märtyrern“ im Norden auf den Straßen und unter den Trümmern liegen und nicht eingesammelt werden.

„Wir können sie nicht erreichen“, sagte er und behauptete, dass Hunde einige Überreste auffrassen.

Israel hat nach einem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres eine brutale Offensive gegen Gaza fortgesetzt, obwohl der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution einen sofortigen Waffenstillstand forderte.

Seitdem wurden nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden mehr als 42.200 Menschen getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder, und etwa 98.400 verletzt.

