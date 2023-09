Netanyahu used his UN speech to embarrass Saudi leaders and sell illusions of victory In his address to world leaders at the UN General Assembly, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu appeared to embarrass Saudi leaders by revealing plans not yet in the public domain….



Israels Premierminister Benjamin Netanjahu spricht auf der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung [Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images].

Netanjahu nutzte seine UN-Rede, um die saudische Führung in Verlegenheit zu bringen und Illusionen über einen Sieg zu verkaufen

von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

27. September 2023

In seiner Rede vor den Staats- und Regierungschefs der Welt bei der UN-Vollversammlung hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die saudische Führung in Verlegenheit gebracht, indem er Pläne enthüllte, die noch nicht öffentlich bekannt sind. Er enthüllte, was hinter verschlossenen Türen im Hinblick auf die Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Apartheidstaat und Saudi-Arabien und den Abschluss von Friedensvereinbarungen mit den arabischen Regimen in der Region vor sich geht. Dies geschah unter der Schirmherrschaft der USA und unter dem Beifall ihrer Verbündeten.

Netanjahu betonte erneut, dass die Behauptung, Israel könne vor der Lösung der Palästinenserfrage keine Friedensabkommen mit arabischen Staaten schließen, „falsch“ sei und der Vergangenheit angehöre. Er wies sogar darauf hin, dass die Palästinenser bei Friedensabkommen mit den arabischen Regimen nie konsultiert oder auch nur in Betracht gezogen worden seien.

Wir dürfen den Palästinensern kein Vetorecht bei neuen Friedensverträgen mit arabischen Staaten einräumen

„Ich glaube auch, dass wir den Palästinensern kein Veto gegen neue Friedensverträge mit arabischen Staaten einräumen dürfen“, sagte er vor der Generalversammlung. „Die Palästinenser könnten von einem umfassenderen Frieden sehr profitieren. Sie sollten Teil dieses Prozesses sein, aber sie sollten kein Vetorecht über den Prozess haben“.

Die israelische Führung trifft in Geheimgesprächen immer wieder Abmachungen mit arabischen und palästinensischen Führern und erklärt sich bereit, diese der Welt in einer Weise vorzustellen, die sie nicht in Verlegenheit bringt. Sie stimmen einer Terminologie oder Bedingungen zu, die eine Art Sieg für die Palästinenser suggerieren und den Regimen die Möglichkeit geben, die schändlichen Deals ihrem Volk zu verkaufen. Dabei lässt er auch den Anschein erwecken, dass Israel den Sieg errungen hat – was in der Regel der Fall ist -, um seinen Wählern zu gefallen.

Netanjahus Äußerungen bei der UNO folgten auf die Bemerkung des saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman, der gegenüber Fox News erklärte, das Königreich sei einem Friedensabkommen „näher gekommen“, was jedoch selbst die Saudis überraschte. Sie haben darauf bestanden, dass Zugeständnisse für die Palästinenser vor einer Einigung mit Israel unerlässlich sind.

Der saudische Außenminister Faisal Bin Farhan wies Netanjahu darauf hin, dass das Königreich auf seinen Vorbedingungen in Bezug auf die Schaffung eines palästinensischen Staates und den anderen Bedingungen der von den Saudis vorgeschlagenen arabischen Friedensinitiative von 2002 bestehe.

Am Dienstag berichtete jedoch der in den USA lebende israelische Journalist Jacob Magid unter Berufung auf drei mit der Frage der Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel vertraute Beamte, dass Riad „sich auf die Möglichkeit einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel vorbereitet, ohne zuvor die Gründung eines palästinensischen Staates sicherzustellen“. Er fügte hinzu: „Öffentlich betonen saudische Beamte weiterhin ihre Unterstützung für die Initiative von 2002, die Israel normalisierte Beziehungen mit der gesamten arabischen Welt anbietet, sobald es eine Zwei-Staaten-Lösung für seinen Konflikt mit den Palästinensern erreicht hat.“

Netanjahu stellte dies jedoch auf den Kopf und entlarvte die Heuchelei der arabischen Führer, die sich mit den Palästinensern treffen und behaupten, sie würden keinen Frieden auf Kosten ihrer Rechte schließen. Dann spielte er die Zahlenkarte aus. Da die Palästinenser nur zwei Prozent der Bevölkerung der arabischen Welt ausmachen, sagte er: „Wenn die Palästinenser sehen, dass der größte Teil der arabischen Welt sich mit dem jüdischen Staat versöhnt hat, werden auch sie eher bereit sein, die Fantasie der Zerstörung Israels aufzugeben und endlich einen Weg des echten Friedens mit ihm einzuschlagen.“

Mit anderen Worten: Die Palästinenser werden bei den Normalisierungsabkommen zwischen den arabischen Regimen und Israel keine Rolle spielen. Ich bin sicher, dass dies bereits mit den Saudis vereinbart wurde und dass sie es geheim halten wollten. Deshalb waren sie wahrscheinlich auch überrascht und verlegen, als der israelische Premierminister dies vor der UNO ausplauderte.

Netanjahu zufolge steht Israel „an der Schwelle zu einem historischen Frieden“ mit Saudi-Arabien, der „einen großen Beitrag zur Beendigung des arabisch-israelischen Konflikts leisten, andere arabische Staaten ermutigen, ihre Beziehungen zu Israel zu normalisieren, und die Aussichten auf Frieden mit den Palästinensern verbessern wird.“

Arabische Führer… sind Marionetten, die an Ort und Stelle gehalten werden… um das Volk zu unterdrücken und letztendlich Israel zu dienen

Er muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass ein Frieden mit einem arabischen Regime nicht gleichbedeutend ist mit einem Frieden mit dem Volk, denn die arabischen Führer vertreten ihr Volk nicht. Sie sind Marionetten, die von ausländischen Mächten an Ort und Stelle gehalten werden, um das Volk zu unterdrücken und letztlich Israel und seinen Interessen zu dienen.

Vielleicht muss der israelische Staatschef daran erinnert werden, dass die Friedensverträge mit Ägypten und Jordanien von 1979 bzw. 1994, die Abraham-Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko von 2020 und die gescheiterten Oslo-Abkommen von vor dreißig Jahren nicht zu einem Ende des palästinensisch-israelischen Konflikts und der brutalen militärischen Besatzung durch Israel geführt haben. Ganz im Gegenteil, die Besatzung hat sich verschlimmert, und es wurde sogar noch mehr palästinensisches Land für illegale Siedlungen und schurkische Siedler gestohlen. Der einfache Grund dafür ist, dass Frieden und Gerechtigkeit nie das Ziel solcher „Friedensabkommen“ waren; sie dienten einzig und allein dazu, Israel mehr Zeit zu verschaffen, um seine siedlungskoloniale Besatzung und seinen brutalen Griff auf Palästina zu konsolidieren.

Netanjahu spielt hier Politik. Seine Worte, mit denen er sich Illusionen über den Sieg macht, sind nur für den heimischen Verbrauch bestimmt, da er versucht, die vielen Israelis zu beschwichtigen, die seit Monaten gegen seinen Plan zur Justizreform protestieren, von dem die Gegner glauben, dass er das zerstört, was sich als israelische Demokratie ausgibt. Saudi-Arabien und die anderen arabischen Staaten sollten dies verstehen und sich weigern, das Spiel nach seinen Regeln zu spielen. Übersetzt mit Deepl.com

