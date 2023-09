China-Syria Strategic Partnership Faces the U.S.-Imposed Stalemate China and Russia are united on the global stage, and that’s clear in Europe, Central Asia and the Middle East. ❗️Join us on Telegram , Twitter , and VK . On…

© Foto: Public Domain

Die strategische Partnerschaft zwischen China und Syrien steht vor dem von den USA herbeigeführten Stillstand

Von Steven Sahiounie

26. September 2023

China und Russland sind sich auf der globalen Bühne einig, und das zeigt sich in Europa, Zentralasien und dem Nahen Osten.

Am 22. September sagte er bei einem diplomatischen Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, dass China Syrien beim Wiederaufbau seiner zerstörten Wirtschaft helfen werde, indem es die Beziehungen zu einer „strategischen Partnerschaft“ ausbaut, was eine enge Koordinierung in regionalen und internationalen Angelegenheiten, auch im militärischen Bereich, bedeutet und nur eine Stufe unter dem liegt, was Peking eine „umfassende strategische Partnerschaft“ nennt. Nach den Gesprächen waren die beiden Staatschefs Zeugen der Unterzeichnung bilateraler Kooperationsdokumente in den Bereichen Gürtel- und Straßenkooperation sowie wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit.

Am 21. September landeten Assad und seine Frau in Begleitung einer hochrangigen syrischen Delegation in Hangzhou, China, wo sie am 23. September an der Eröffnung der 19. Asienspiele teilnehmen werden. Syrien hat Majid Aldeen Ghazal (Leichtathletik), Ahmad Hamsho und seinen Bruder Omar Hamsho (Reiten), Maen Assad (Gewichtheben) sowie Omar Sarem und Enal Braze (Boxen) als Vertreter Syriens zu dem Sportereignis entsandt.

„China unterstützt Syriens Widerstand gegen ausländische Einmischung und einseitiges Tyrannisieren … und wird den Wiederaufbau Syriens unterstützen“, sagte Xi.

Syrien wurde 2011 Opfer eines US-NATO-Angriffs mit dem Ziel eines Regimewechsels, der zwar keine Ergebnisse brachte, aber das Land mit Hilfe der US-Militärbesatzung erfolgreich in seine Einzelteile zerlegte, und die Sanktionen der USA und der EU gegen Syrien haben den Wiederaufbau oder Investitionen verhindert.

„China ist bereit, die Zusammenarbeit mit Syrien im Rahmen der Gürtel- und Straßeninitiative zu verstärken, um einen positiven Beitrag zu Frieden und Entwicklung in der Region und in der Welt zu leisten“, sagte der Führer der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, der eine Alternative zur globalen US-Dominanz bietet. Xi rief die USA und die EU dazu auf, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben, um dem leidgeprüften syrischen Volk zu helfen, das mit Armut und Ernährungsunsicherheit zu kämpfen hat.

Gemäß dem 2020 Caesar Act des US-Kongresses kann das US-Finanzministerium die finanziellen Vermögenswerte von Unternehmen einfrieren, die mit privaten oder öffentlichen Unternehmen in Syrien Geschäfte machen. Elizabeth Hoff, ehemalige WHO-Direktorin in Damaskus, sagte, dass medizinische Geräte in Krankenhäusern in ganz Syrien oft stillstehen, weil die Firmen, die die Ersatzteile herstellen, nicht bereit sind, Sanktionen zu riskieren.

Die Lage Syriens bietet China und allen anderen internationalen Akteuren ein enormes Druckmittel. Die Türkei, der Irak und Jordanien sind allesamt Nachbarländer Syriens und für China wichtig. Russland und der Iran befinden sich innerhalb Syriens, so dass es im geoökonomischen Interesse Chinas liegt, seine Präsenz in Syrien zu verstärken.

China und Russland sind auf der Weltbühne vereint, und das zeigt sich in Europa, Zentralasien und im Nahen Osten.

Die Zentralregierung in Damaskus kontrolliert den größten Teil des Territoriums, mit Ausnahme der von Al-Qaida kontrollierten Provinz Idlib im Nordwesten und dem Partner der US-Besatzer im Nordosten. Syrien und China tauschen nachrichtendienstliche Informationen aus, weil China Angst vor den 3.500 radikalisierten muslimischen Uiguren aus China hat, die in Idlib kämpfen und dort vom türkischen Präsidenten Erdogan unterstützt werden.

Im März half Peking bei der Vermittlung eines Abkommens zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zur Beendigung eines siebenjährigen diplomatischen Streits, was den Frieden und die Stabilität in der Region gefördert hat, sehr zur Überraschung Washingtons, das darauf angewiesen ist, Probleme zwischen den Nachbarn im Nahen Osten zu schaffen, um die Interessen der USA zu fördern.

Nach 67 Jahren der Diplomatie schloss sich Syrien 2022 Chinas Gürtel- und Straßeninitiative (Belt and Road Initiative, BRI) an, in deren Rahmen China auf mehreren Kontinenten in die Infrastruktur investiert und diese aufbaut, um Handelsrouten zu Land und zu Wasser zu schaffen, die Asien mit dem Rest der Welt verbinden und an die alte Seidenstraße erinnern, die von China bis nach Syrien führte. 17 Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas haben sich der BRI angeschlossen.

China wird die Zusammenarbeit mit Syrien über den Gürtel und die Straße verstärken, die Einfuhr hochwertiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus Syrien erhöhen und möglicherweise zusätzliche Energiequellen erschließen.

Am 20. Juni ernannte Chinas staatlicher Energie- und Chemieriese Sinopec einen neuen Manager für Syrien. Der Einstieg von Sinopec in den syrischen Ölsektor geht auf das Jahr 2009 zurück, als das Unternehmen die kanadische Tanganyika Oil Company übernahm. Der Besitz von Sinopec umfasst die Ölfelder Oudeh, Tishreen und Sheikh Mansour, die heute alle vom US-Militär besetzt sind, das die Ölproduktion beschlagnahmt, um die syrische Bevölkerung von Strom und Benzin zu befreien. Trump befahl dem US-Militär im Jahr 2019, das syrische Öl zu stehlen, nicht weil die USA Öl brauchen, sondern nur, um Syrien noch mehr leiden zu lassen, und das hat es auch getan.

In den Jahren 2008 und 2009 hatte China rund 3 Milliarden Dollar in die Erdölförderung und andere Energieprojekte in Syrien investiert, aber die Projekte wurden 2014 aufgrund von Sanktionen der USA und der EU eingestellt.

China wurde 1993 zum Nettoimporteur von Energie, und 2017 wurde es zum weltweit größten Rohölimporteur, und 48 % davon stammen aus dem Nahen Osten, weshalb der Nahe Osten im nächsten Jahrzehnt für China weiter an Bedeutung gewinnen wird.

1998 schrieb Richard N. Haass ein Papier mit dem Titel „Wirtschaftssanktionen: zu viel des Schlechten“. Darin weist er nach, dass Wirtschaftssanktionen bei großen Projekten wie Regimewechsel nicht funktionieren und nur den unschuldigen Menschen schaden, die unter den Sanktionen leben, während sie keine Auswirkungen auf die Regierungen haben. Nach 25 Jahren sollte man meinen, dass jemand im US-Kongress seine Lektion gelernt hat, aber sie verfolgen hartnäckig politische Strategien, die nichts taugen und keine Ergebnisse bringen.

Während die US-Regierung Milliarden für Waffen für die Ukraine ausgibt, schickt sie absolut nichts an die Menschen in Syrien in Aleppo und Latakia, die am stärksten von dem Erdbeben der Stärke 7,8 am 6. Februar betroffen waren, das in Syrien 10.000 Menschenleben forderte. Latakia liegt an drei Bruchlinien, von denen eine direkt mit dem türkischen Epizentrum verbunden ist. Die USA schickten tonnenweise Hilfsgüter nach Idlib, das von der Al-Qaida-Niederlassung in Syrien besetzt ist und von Mohammad al-Julani, einem ehemaligen ISIS-Mitglied, kontrolliert wird.

Der Obama-Trump-Biden-Krieg gegen Syrien zum Zwecke des Regimewechsels nutzte Fußsoldaten, die dem radikalen Islam folgen, derselben terroristischen Ideologie, der auch einige der uigurischen Gemeinschaft in Westchina folgen, wo sie schreckliche Terroranschläge auf chinesische Zivilisten verübt haben. Auch Russland und der Iran wurden Opfer zahlreicher Anschläge von Terroristen, die dem radikalen Islam anhängen. Die UN-Charta fordert alle Mitglieder auf, Terroristen dort zu bekämpfen, wo sie sich aufhalten, und im Falle Russlands, des Irans und Chinas tun sie ihren Teil dazu; im Falle der USA und der EU ist dies jedoch ein selektiver Prozess. Wenn es einen Terroranschlag in New York oder Paris gibt, wird er verurteilt. Aber wenn dieselben Terroristen Aleppo angreifen, werden sie vergöttert und als „Freiheitskämpfer“ bezeichnet, und wenn es ihnen gelingt, Idlib zu besetzen, werden sie von der humanitären Hilfe der UNO, den USA und internationalen Hilfsorganisationen unterstützt.

Die USA und die EU haben das Leiden des syrischen Volkes durch die Sanktionen und den Schutz der Terroristen in Idlib verlängert, wodurch der Syrienkonflikt zu einem Status quo geworden ist. Der Krieg in Syrien ist vorbei, die Schlachtfelder schweigen seit 2017, und die Menschen wollen wieder aufbauen und ihr Leben neu beginnen, aber die westlichen Regierungen weigern sich, ihnen eine Pause zu gönnen. Ohne den Zustrom ausländischer Investitionen kann Syrien nicht wiederaufgebaut werden. Alle Augen richten sich nun auf China, um zu sehen, ob es den Status quo durchbrechen kann. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …