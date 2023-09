Netanyahu heads for New York as Israelis renew protests against judicial reform Israelis renewed their protests against judicial reforms at the weekend as Prime Minister Benjamin Netanyahu headed for New York to deliver a speech at the UN General Assembly, local media…



Netanjahu reist nach New York, während Israelis erneut gegen die Justizreform protestieren

18. September 2023



Luftaufnahme von israelischen Demonstranten, die „für die Unabhängigkeit der Justiz“ demonstrieren, nachdem die Koalitionsregierung unter Führung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu das umstrittene „Justizreform“-Gesetz im Parlament verabschiedet hat. Die Demonstranten tragen ein Transparent, das ihn und seine Frau Sara Netanjahu in der Kaplanstraße in Tel Aviv, Israel, am 26. August 2023 verurteilt. (Yair Palti – Anadolu Agency)

Israelis haben am Wochenende ihre Proteste gegen die Justizreform erneuert, als Premierminister Benjamin Netanjahu nach New York reiste, um eine Rede vor der UN-Generalversammlung zu halten, berichteten lokale Medien heute.

Demonstranten und Oppositionsführer kritisierten Netanjahu dafür, dass er diejenigen, die sich an den Protesten gegen seine Justizreform beteiligen, beschuldigte, sich mit der PLO und dem Iran“ gegen Israel zu verbünden. Diejenigen, die gegen die Justizreform der Regierungskoalition protestieren, haben geschworen, Netanjahu auf seinen Reisen und bei seinen geplanten Treffen zu verfolgen.

Der Oppositionsführer Yair Lapid wies Netanjahus Äußerungen zurück und sagte, dass es die Handlungen der Regierung seien, die Israels Feinde unterstützten. „Es gibt niemanden, der unser Ansehen in der Welt in den letzten Monaten mehr zerstört hat als Netanjahu“, sagte der Jesch Atid-Chef laut Times of Israel. „Nichts hilft den Iranern mehr als der [gerichtliche] Staatsstreich gegen seine Regierung.“

Lapid fügte hinzu, Netanjahus Anschuldigungen gegen die „Patrioten“ des Protests seien ein weiterer Beweis für die ernsthafte Störung seines „Urteilsvermögens und seines Verständnisses der Realität“.

Unterdessen sagte der Vorsitzende der Nationalen Einheit, Benny Gantz, dass Netanjahu dem Land „enormen Schaden“ zufüge, der auch durch noch so viele Reden bei der UNO nicht behoben werden könne. „Der Angriff Netanjahus, der die Demonstranten in den USA beschuldigt, mit unseren Feinden zu konspirieren, ist schwerwiegend und verdient jede Verurteilung“, fügte er hinzu.

Auch der Vorsitzende der rechtsextremen Partei Jisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, griff den Premierminister für seine „schamlosen Lügen“ an.

Als Netanjahu das Land verließ, versammelten sich Tausende von Demonstranten am Ben-Gurion-Flughafen. Die Demonstranten in Tel Aviv begannen den Abend mit dem so genannten „Marsch des Sieges der Demokratie“ von der Unabhängigkeitshalle am Rothschild-Boulevard. Viele waren anlässlich des Rosch Haschana-Feiertags in Weiß gekleidet, und einige trugen ein großes Transparent mit der Aufschrift „Die Diktatur wird zusammenbrechen“. Andere trugen ein großes Exemplar der israelischen Unabhängigkeitserklärung.

„Es ist eine Pflicht, gegen diejenigen aufzustehen, die die Unabhängigkeitserklärung verhöhnen und Israel in eine Diktatur verwandeln“, erklärte die Gruppe Kaplan Force.

Neben der Hauptkundgebung in Tel Aviv fanden kleinere Proteste an Dutzenden von Orten im ganzen Land statt, berichtet die Times of Israel, darunter Jerusalem, Haifa, Rehovot, Eilat, Karkur und Kiryat Tevon. Übersetzt mit Deepl.com



