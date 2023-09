The Oslo Accords are the war Israel won without fighting The 30th anniversary of the cursed Oslo Accords is upon us; 13 September 1993 was the day that the Palestine Liberation Organisation signed an agreement with the Israeli enemy, after…

Die Osloer Abkommen sind der Krieg, den Israel kampflos gewonnen hat

von Dr. Amira Abo el-Fetouh

18. September 2023

Jahrestag des verfluchten Osloer Abkommens. Am 13. September 1993 unterzeichnete die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) ein Abkommen mit dem israelischen Feind nach der ersten Intifada, deren Ende sich am selben Tag jährt. Der Aufstand erschütterte den Boden unter den Füßen des Besatzerstaates und versetzte ihn in Angst und Schrecken, so dass er in Panik geriet und sich in ein giftiges Abkommen mit der PLO stürzte, um sich zu schützen.

Die PLO erklärte sich bereit, den israelischen Staat anzuerkennen und den bewaffneten Kampf zur Befreiung Palästinas vom Fluss bis zum Meer aufzugeben, im Gegenzug für eine imaginäre „Autorität“, die nichts weiter als eine Sicherheitskoordination zur Unterstützung des zionistischen Feindes bietet, sowie für das Versprechen, einen Staat zu gründen, der noch nicht das Licht der Welt erblickt hat. Stattdessen wurde das für den „unabhängigen“ Staat versprochene Land weiter gestohlen, seine Ressourcen geplündert und illegale Siedlungen gebaut, so dass nur 20 Prozent des historischen Palästina für den versprochenen Staat übrig blieben.

Oslo führte zu weiteren Morden und Verhaftungen der kämpfenden palästinensischen Bevölkerung unter dem Vorwand der Sicherheitskoordination mit den Besatzungsbehörden. Erst mit der zweiten (Al-Aqsa-)Intifada ab dem 28. September 2000 wurde der Widerstandsgeist des palästinensischen Volkes unter der Schirmherrschaft des verstorbenen Führers Jassir Arafat wiederhergestellt, der nach dem Camp-David-Gipfel mit dem israelischen Premierminister Ehud Barak, der von US-Präsident Bill Clinton unterstützt wurde, frustriert aus den USA zurückgekehrt war. Arafat war gekränkt und beleidigt, denn er war sich sicher, dass Friedensabkommen mit Israel sinnlos waren, da die illusorischen Hoffnungen auf die Gründung eines palästinensischen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt und die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in ihr Land schnell verpufften. Diese Hoffnungen wurden von den Palästinensern sieben Jahre lang nach Oslo genährt, doch dann wurden sie mit der Realität konfrontiert, dass sie wieder für die Befreiung ihres Landes kämpfen mussten.

Arafat selbst führte die Zweite Intifada an, entschlossen, ganz Palästina vom Fluss bis zum Meer wiederherzustellen. Legitimer Widerstand ist der einzige Weg, dies zu erreichen. Arafat wurde 2004 zur Strafe für die Aqsa-Intifada vergiftet, die auch nach dem Rückzug der israelischen Truppen und der illegalen Siedler aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 unter dem Druck der islamischen Widerstandsbewegung Hamas nicht beendet wurde. Der zionistische Feind hatte im März 2004 die führenden Köpfe der Bewegung ermordet: den querschnittsgelähmten Scheich Ahmed Jassin und Dr. Abdul Aziz Al-Rantisi.

Als die Hamas die palästinensischen Parlamentswahlen 2006 gewann, verhängte Israel eine umfassende Blockade über den Gazastreifen, die noch immer in Kraft ist. Seitdem hat der Besatzungsstaat sechs große Militäroffensiven gegen die Palästinenser in der Enklave gestartet, aber nichts davon hat die Entschlossenheit des Widerstands oder die Stärke des palästinensischen Volkes geschwächt, das bereit ist, alles zu opfern, um sein Land zu befreien.

Mit dem Auftauchen einer neuen Generation von Widerstandskämpfern erleben wir heute eine Rückkehr der Guerilla im besetzten palästinensischen Westjordanland und in Jerusalem. Sie waren noch nicht einmal geboren, als das Oslo-Abkommen unterzeichnet wurde, aber sie mussten mit seinen schrecklichen Folgen leben und wollen ihre Heimat von den israelischen Usurpatoren befreien und in Würde in Freiheit leben. Die Bewohner des Flüchtlingslagers Jenin haben bei diesem Widerstand eine zentrale Rolle gespielt, indem sie den feindlichen Staat beunruhigt und in ständiger Angst leben lassen.

Hat die Palästinensische Autonomiebehörde 30 Jahre nach dem Oslo-Abkommen die Besatzung nur verfestigt? – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Das palästinensische Herz schlägt noch immer mit Würde und Stolz. Es ist nicht so gealtert wie seine Führer und hat sich dem zionistischen Feind als vollendete Tatsache ergeben, mit der man fertig werden muss; es hat sich auch nicht auf eine Sicherheitskoordination mit dem Feind eingelassen, wie es die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah getan hat, um den Widerstand zu zügeln. Diese neue Generation wird einen anderen Weg einschlagen als die traditionellen Gruppierungen wie die Fatah, die ihre Geschichte des Widerstands und des Freiheitskampfes unter dem Vorwand des „Friedensprozesses“ und der Lügen des Osloer Abkommens verraten hat. Es ist eine Generation, die sich auf das ehrenwerte Erbe des Widerstands und nicht auf das verfluchte Erbe von Oslo stützt.

Die jungen Menschen sind die Urenkel der Palästinenser, die seit 1948 im Zuge der Nakba aus ihrem Land vertrieben wurden. Sie haben die Städte und Dörfer, aus denen ihre Urgroßeltern vertrieben wurden, nicht mehr gesehen, weil die israelischen Siedler sie von der Landkarte getilgt haben. In ihren Herzen leben sie jedoch immer noch dort; ihr Land ist in ihnen, während sie den Kampf um Freiheit fortsetzen. Es ist ihr Heimatland, und sie werden es nicht aufgeben. „Die Alten werden sterben und die Jungen werden vergessen“, sagte Israels erster Premierminister David Ben-Gurion. Wie falsch er doch lag. Ja, die Alten sind gestorben, aber nicht bevor sie die Schlüssel und die Erinnerungen an die Jungen weitergegeben haben.

Es besteht kein Zweifel, dass wir Hoffnung für diese große palästinensische Nation haben, die nicht stirbt und nicht besiegt wird. Wie kann das sein? Sie siegen oder werden gemartert. Es ist eine Win-Win-Situation.

Palästinensische Volkskonferenz: Die Abschaffung von Oslo ist der Weg zur Bewältigung der Herausforderungen

Am 30. Jahrestag von Oslo erinnern wir uns an die Nakba, die 1948 begann und deren Folgen bis heute andauern. Wir erinnern uns an jenen schicksalhaften Tag, an dem das Herz der arabischen Nation herausgerissen und unser Land in Palästina vor den Augen der ganzen Welt usurpiert wurde, die „Israel“ durch den UN-Sicherheitsrat absegnete, der eigens geschaffen wurde, um die Ziele der Großmächte, die im Zweiten Weltkrieg siegreich waren, zu erreichen. Die Kolonialländer erkannten das zionistische Gebilde, das in unserem arabischen Land errichtet worden war, schnell an; als erste erkannte es die Sowjetunion an, gefolgt von den USA, und nicht umgekehrt, wie viele Leute glauben. Der Osten und der Westen arbeiteten zusammen, um der arabischen Welt in den Rücken zu fallen, wobei die Messer zuerst von denen gehalten wurden, die den Palästinensern am nächsten standen. Ohne die arabische Komplizenschaft wäre der Westen nicht in der Lage gewesen, seine Verschwörung in Palästina zu verwirklichen.

Das zionistische Gebilde entstand natürlich nicht aus dem Nichts im Jahr 1948. Die Zionisten hatten zuvor jahrzehntelang mit den Rassisten und Antisemiten zusammengearbeitet und der britischen Regierung die berüchtigte Balfour-Erklärung von 1917 abgerungen, in der die Unterstützung für die Errichtung einer „nationalen Heimstätte“ für das jüdische Volk in Palästina versprochen wurde. Es war ein Versprechen von denen, denen das Land nicht gehörte, an diejenigen, die es nicht verdienten, es zu besitzen. Dieses Versprechen wurde in das Mandat des Völkerbundes für Palästina aufgenommen, das den Briten vor fast genau 100 Jahren, am 29. September 1923, übergeben wurde. Seitdem sind die Palästinenser Opfer von Landraub und Blutvergießen geworden. Israel wird von der internationalen Gemeinschaft geschützt, die die internationalen Gesetze und Konventionen ignoriert, die nach dem Zweiten Weltkrieg ausgearbeitet wurden, um genau das zu verhindern, was der zionistische Staat seit 75 Jahren ungestraft tut. Dabei sind die USA kein ehrlicher Makler für den Frieden. Sie haben die Palästinenser düpiert und getäuscht, unterstützt von arabischen Herrschern, die dem Westen und seinem Klientenstaat Israel treu ergeben sind.

Vieles davon ist nun offenkundig, nachdem die arabischen Regime die palästinensische Frage jahrelang dazu benutzt haben, ihre eigene Position zu festigen, während sie hinter verschlossenen Türen mit dem Besatzungsstaat zusammenarbeiteten. Das so genannte Abraham-Abkommen und die „normalisierten“ Beziehungen sind lediglich eine Bestätigung dessen, was schon seit Jahrzehnten geschieht.

Israel hat von den Osloer Verträgen profitiert, ohne dass es dafür einen nennenswerten Preis zahlen musste. In Wirklichkeit haben die Palästinenser nichts gewonnen und sehr viel verloren, vor allem Land. Dafür brauchten die Israelis keine Kriege; der so genannte Frieden war nichts anderes als ein neuer Krieg, der ohne Kampf gewonnen wurde.

In der Tat ist es jetzt für die ganze Welt klar, dass Israel keinen Frieden will, was für das koloniale Gebilde ein fremdes Konzept ist. Wie kann ein Besatzungsstaat ein Friedensprojekt haben, wenn er sich ganz auf die Unterwerfung des palästinensischen Volkes stützt?

Es ist schmerzlich zu sehen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde, die aus dem unrechtmäßigen Schoß der Osloer Abkommen hervorgegangen ist, immer noch besteht und ihre Zusammenarbeit mit dem Besatzungsstaat im Sicherheitsbereich nicht eingestellt hat. Sie hat kein legitimes Mandat des Volkes und hat ihre Seele billig verkauft. Ihre derzeitige Führung unter Mahmoud Abbas unterwirft sich gerne dem zionistischen Staat, aber den Preis dafür zahlen die Palästinenser und ihre Freiheit, einfach weil Abbas und seine Kumpane nicht an Widerstand glauben. Sie und diejenigen, die sie unterstützen, sollten sofort zurücktreten; die Palästinenser sollten die Osloer Abkommen ablehnen; und der legitime Widerstand sollte in den Vordergrund treten. Lang lebe Palästina! Übersetzt mit Deepl.com



