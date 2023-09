Als „Belohnung“ folgte der Empfang bei Biden im Weißen Haus! Evelyn Hecht-Galinski

At UN Netanyahu says Israel is at ‚cusp‘ of Saudi deal, brandishes map that erases Palestine Speaking before the UN General Assembly on September 22, Netanyahu showed his vision for „reconciliation between the Islamic world and the Jewish state.“ It means wiping Palestine off the map.



Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hält eine Karte hoch, auf der Palästina ausradiert ist. UN-Generalversammlung, 22. September 2023 (YouTube)



In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am 22. September stellte Netanjahu seine Vision einer „Versöhnung zwischen der islamischen Welt und dem jüdischen Staat“ vor. Das bedeutet, Palästina von der Landkarte zu tilgen.

Netanjahu sagt bei der UNO, Israel stehe an der Schwelle zu einem saudischen Abkommen, und zeigt eine Karte, die Palästina ausradiert



Von Michael Arria

22. September 2023

In seiner Rede vor der UN-Generalversammlung am Freitag sagte Benjamin Netanjahu, sein Land stehe kurz vor einem historischen Friedensabkommen mit Saudi-Arabien. Während seiner Ausführungen zeigte der israelische Premierminister auch eine Landkarte, auf der Palästina fehlte.

„Es steht außer Frage, dass das Abraham-Abkommen ein neues Zeitalter des Friedens eingeläutet hat“, erklärte Netanjahu und bezog sich dabei auf Israels Normalisierungsabkommen mit autoritären arabischen Regierungen in der Ära Trump. „Aber ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einem noch dramatischeren Durchbruch stehen, zu einem historischen Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien. Ein Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien wird wirklich einen neuen Nahen Osten schaffen.“

Netanjahu behauptete, dass ein solches Abkommen den Palästinensern zugute käme, fügte aber hinzu, dass sie kein Vetorecht bei möglichen Abkommen haben sollten.

„Um das Ausmaß des Wandels, den wir anstreben, zu verstehen, möchte ich Ihnen eine Karte des Nahen Ostens aus dem Jahr 1948 zeigen, dem Jahr der Gründung Israels“, erklärte er den Anwesenden.

Dann zeigte der Premierminister eine Karte, auf der die palästinensischen Gebiete als Teil Israels dargestellt sind. „Schauen Sie sich nun an, was passiert, wenn wir Frieden zwischen Saudi-Arabien und Israel schließen. Der gesamte Nahe Osten verändert sich“, erklärte er, während er die Karte umdrehte und eine neue Karte zum Vorschein brachte. Auch auf dieser zweiten Karte war Palästina (einschließlich des illegal besetzten Westjordanlands und des Gazastreifens) als Teil Israels dargestellt.

„Halten Sie einen Moment inne und fragen Sie sich, wie Benjamin Netanjahu reagiert hätte, wenn Mahmoud Abbas eine Karte von Großpalästina gezeigt hätte, die Israel ausradiert, während sein Sohn seine Unterstützung für den Massenmörder von Juden twitterte“, twitterte die in Jerusalem lebende Reporterin Noga Tarnopolsky.

Ein weiteres wichtiges Thema in Netanjahus Rede war die angebliche Bedrohung durch den Iran. Der Premierminister forderte weitere Sanktionen gegen das Land und warnte, dass die dort herrschenden „Fanatiker“ möglicherweise „dieses historische Friedensabkommen vereiteln“ könnten.

Netanjahu erwähnte seine umstrittene Justizreform in seiner Rede nicht, obwohl sich Tausende von Demonstranten vor dem Veranstaltungsort versammelt hatten, um ihren Widerstand gegen die Maßnahmen zu bekunden.

Die Rede fand zwei Tage nach einem Treffen des Premierministers mit US-Präsident Joe Biden im Intercontinental Hotel in New York City statt. Es war das erste Mal, dass sich die beiden Staatsoberhäupter trafen, seit Netanjahu im vergangenen Dezember die Macht in Israel übernahm.

Der Ort des Treffens wurde von vielen als eine Rüge der rechtsextremen israelischen Regierung aufgefasst. Netanjahu wurde bisher noch nicht ins Weiße Haus eingeladen, und die Regierung Biden hat seine Justizreformen öffentlich kritisiert. Biden erklärte jedoch gegenüber Reportern, dass das Engagement der US-Regierung für Israel „eisern“ sei, und sagte, er erwarte, Netanjahu vor Ende 2023 in Washington zu sehen.

Biden lobte auch die saudischen Verhandlungen.

„Wenn Sie und ich vor 10 Jahren über eine Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien gesprochen hätten, hätten wir uns wohl gefragt, wer was getrunken hat“, scherzte er vor Reportern.

„Vielleicht irischen Whiskey“, antwortete Netanjahu, bevor er hinzufügte: „Ich glaube, dass wir unter Ihrer Führung, Herr Präsident, einen historischen Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien schmieden können. Und ich denke, ein solcher Frieden würde uns sehr dabei helfen, das Ende des arabisch-israelischen Konflikts voranzutreiben, eine Versöhnung zwischen der islamischen Welt und dem jüdischen Staat zu erreichen und einen echten Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu erreichen.

Neben den „pro-demokratischen“ Demonstranten, die sich um die Zukunft Israels sorgen, wird Netanjahu auch von Hunderten von palästinensischen und antizionistischen Aktivisten begrüßt werden. „Wir werden deutlich machen, dass die Führer dieser Regierung in New York City nicht willkommen sind“, sagte Beth Miller, die politische Direktorin von JVP Action und eine der Organisatorinnen der Demonstration, gegenüber Democracy Now. „Noch wichtiger ist, dass es für die US-Regierung an der Zeit ist, den Fluss von 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr an das israelische Militär zu beenden.“ Übersetzt mit Deepl.com



