https://www.trtworld.com/middle-east/netanyahu-says-ready-for-every-scenario-after-murdering-haniyeh-in-iran-18190121



Netanjahu sagt, er sei nach der Ermordung Haniyehs im Iran auf „jedes Szenario“ vorbereitet

1. August 2024

Netanjahu stellt fest, dass er seit Monaten unter Druck steht, den völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen zu beenden, besteht aber darauf, „dass ich diesen Stimmen nicht nachgegeben habe und nicht nachgeben werde“.

Reuters

Demonstranten marschieren während einer pro-palästinensischen Demonstration am Tag des Treffens von Netanjahu mit US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris in der Nähe des Weißen Hauses in Washington DC am 25. Juli 2024. / Foto: Reuters

Nach der Ermordung des politischen Hamas-Chefs und Unterhändlers Ismail Haniyeh im Iran und des ranghohen Hisbollah-Führers Fouad Shukr im Libanon durch Israel hat Israels kämpferischer Premierminister Benjamin Netanjahu erklärt, sein Land sei auf jedes Szenario vorbereitet.

In seiner verschlüsselten Botschaft voller Kampfeslust schwor Netanjahu am Mittwoch, dass sein völkermörderischer Krieg gegen den belagerten Gazastreifen nicht aufhören werde.

„Von Beginn des Krieges an habe ich deutlich gemacht, dass wir gegen die iranische Achse des Bösen kämpfen“, sagte Netanjahu in einer aufgezeichneten Botschaft, die von lokalen Medien ausgestrahlt wurde.

„In meiner Rede vor dem US-Kongress habe ich die drei Hauptinstrumente der iranischen Achse des Bösen hervorgehoben: Hamas, die Houthis und die Hisbollah“, fügte er hinzu.

In Anspielung auf die Verantwortung für die Ermordung des Hauptunterhändlers der Hamas, Haniyeh, im Iran sagte Netanjahu: „In den letzten Tagen haben wir jedem von ihnen einen vernichtenden Schlag versetzt.“

„Vor drei Wochen haben wir den Stabschef der Hamas, Mohammed Deif, ins Visier genommen. Vor zwei Wochen haben wir die Houthis in einer der weitreichendsten Operationen angegriffen, und gestern haben wir den Stabschef der Hisbollah (Fouad Shukr) ins Visier genommen“, sagte er.

Er behauptete, Shukr sei für eine Rakete verantwortlich, die in der drusischen Stadt Majdal Shams auf den besetzten syrischen Golanhöhen einschlug und 12 Menschen tötete.

Die Hisbollah bestritt die Verantwortung für den Angriff und bezeichnete ihn als eine Operation unter falscher Flagge.

„Es liegen schwierige Tage vor uns, und seit dem Anschlag in Beirut werden von überall her Drohungen laut“, sagte Netanjahu. „Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet und werden geschlossen und entschlossen gegen jede Bedrohung vorgehen“, sagte er.

Völkermordfall vor dem IGH

Netanjahu merkte an, dass er seit Monaten unter Druck stehe, den Krieg gegen die Palästinenser zu beenden, ohne die Quellen des Drucks zu nennen, aber er betonte: „Ich habe mich diesen Stimmen nicht gebeugt und werde es auch nicht tun.“

Er rechtfertigte seine Widerspenstigkeit mit den Worten: „Wenn wir uns ergeben hätten, hätten wir die Terroristen und ihre Infrastruktur nicht zerstört, wir hätten den Philadelphia-Korridor nicht kontrolliert und wir hätten nicht die Bedingungen geschaffen, die uns dem Plan zur Freilassung der Geiseln näher bringen.“

Israel gab die Ermordung von Shukr, 63, bei einem Luftangriff auf Beirut bekannt. Die Hisbollah bestätigte den Tod des prominenten Hisbollah-Militärs am späten Mittwochabend.

Wenige Stunden nach dem Angriff auf Shukr ermordete Tel Aviv Haniyeh bei einem Luftangriff auf seine Residenz in Teheran, wo er zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian eingetroffen war.

Israel hat bei seinem Gemetzel im belagerten Gazastreifen bisher 39.445 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und über 91.000 verwundet.

Tel Aviv hat außerdem den größten Teil der blockierten Enklave in Schutt und Asche gelegt und gleichzeitig einen erheblichen Mangel an lebensnotwendigen Gütern wie Wasser, Lebensmitteln, Strom und Medikamenten verursacht, was auch zur Ausbreitung von Krankheiten geführt hat.

Israel und seine extremistischen Führer, darunter Netanjahu, werden vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …