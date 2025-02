https://www.aljazeera.com/news/2025/2/22/netanyahu-playing-dirty-games-to-sabotage-gaza-truce-deal-hamas



Netanjahu spielt „schmutzige Spiele“, um Waffenstillstandsabkommen für Gaza zu sabotieren: Hamas

Die palästinensische Gruppe, die Gaza regiert, sagt, dass die israelische Regierung nicht an den Verhandlungen für Phase 2 des Abkommens teilnimmt, das am 1. März enden soll.

Von Al Jazeera Staff

Veröffentlicht am 22. Februar 2025

Die Hamas hat den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu beschuldigt, das Waffenstillstandsabkommen für Gaza zu sabotieren, und erklärt, die israelische Regierung verhandle nicht über die zweite Phase des Abkommens, das am 1. März ausläuft.

Einzelheiten der zweiten und dritten Phase des Abkommens, die zwar grundsätzlich vereinbart wurden, sollten während der sechswöchigen ersten Phase ausgehandelt werden, in der israelische Gefangene im Austausch gegen palästinensische Gefangene freigelassen wurden, israelische Truppen sich teilweise aus dem Gazastreifen zurückzogen und Hilfsgüter in die Enklave geliefert wurden, die durch die 15-monatige ununterbrochene israelische Bombardierung verwüstet wurde. Gemäß dem Abkommen, das am 19. Januar in Kraft trat, würde die zweite Phase, sofern sie abgeschlossen wird, die Freilassung aller israelischen Gefangenen und einen dauerhaften Waffenstillstand mit sich bringen.

„Wir glauben, dass dies wieder einmal schmutzige Spielchen der rechtsgerichteten Regierung sind, um das Abkommen zu sabotieren und zu untergraben und um die Botschaft zu senden, dass man bereit ist, wieder in den Krieg zu ziehen“, sagte Basem Naim, ein hochrangiges Mitglied des Politbüros der Hamas, am Samstag gegenüber Al Jazeera.

Er sagte, dass die palästinensische Gruppe, die Gaza regiert, dem Abkommen weiterhin verpflichtet sei und sich an ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen gehalten habe.

Er warf Israel vor, gegen die Bedingungen des Abkommens zu verstoßen. „In der ersten Phase wurden über 100 Palästinenser getötet, ein Großteil der vereinbarten humanitären Hilfe wurde nicht nach Gaza gelassen und der Rückzug aus dem Netzarim-Korridor [der militarisierten Zone, die Gaza in Nord und Süd teilt] wurde verschoben“, sagte Naim.

Anfang dieses Monats bestätigten israelische Beamte gegenüber der New York Times, dass die Vorwürfe der Hamas gegen Israel, das Abkommen zu verletzen, zutreffend seien. Die israelische Regierung hat dies jedoch offiziell dementiert.

Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens hatte Israel zugestimmt, 60.000 Wohnmobile und 200.000 Zelte in den Gazastreifen zu lassen, aber diese Forderung wurde nicht erfüllt. Mehr als 90 Prozent der 2,4 Millionen Palästinenser im Gazastreifen wurden vertrieben und große Teile der Enklave wurden in Schutt und Asche gelegt.

Seit Beginn der israelischen Offensive am 7. Oktober 2023 wurden mehr als 48.319 Palästinenser getötet. Nach Angaben des staatlichen Medienbüros in Gaza werden mehr als 13.000 Menschen, die unter den Trümmern vermisst werden, für tot gehalten. Bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 wurden mindestens 1.139 Menschen getötet und etwa 240 Menschen gefangen genommen.

Die Hamas-Gruppe lässt im Rahmen der siebten Freilassung von Gefangenen am 22. Februar 2025 in Nuseirat im mittleren Gazastreifen die israelischen Gefangenen (von links nach rechts) Elia Cohen, Omer Shem Tov und Omer Wankert frei. [Eyad Baba/AFP]

„Netanjahu nicht an Phase zwei interessiert“

Netanjahu hat mit der Wiederaufnahme des Krieges gegen Gaza gedroht und erklärt, er sei dem Vorschlag der Vereinigten Staaten, die Enklave zu „übernehmen“ und ihre palästinensischen Bewohner zu vertreiben, „verpflichtet“. Trump scheint nun von diesem Plan abgerückt zu sein.

Der israelische Regierungschef hat wiederholt erklärt, dass er sich für die Erfüllung der Kriegsziele in Gaza einsetzt, einschließlich der Zerstörung der militärischen und regierungstechnischen Fähigkeiten der Hamas in der Region. Sein Kabinett muss noch darüber abstimmen, ob die Bedingungen für die erste Phase des Waffenstillstandsabkommens für Gaza erfüllt sind, um zur zweiten Phase überzugehen.

Am Dienstag berichteten israelische Medien, dass Netanjahu seinen Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, mit der Leitung der Verhandlungen über die zweite Phase des Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas beauftragt hat. Die vorangegangene Gesprächsrunde wurde von Shin-Bet-Chef Ronen Bar und Mossad-Chef Dedi Barnea geleitet.

Der Politologe Xavier Abu Eid erklärte gegenüber Al Jazeera, dass die Beauftragung von Dermer, einem langjährigen Vertrauten Netanjahus, mit der Leitung des israelischen Verhandlungsteams einen wichtigen Unterschied für die Zukunft der Gespräche darstelle.

„Es macht einen großen Unterschied, weil Dermer jemand ist, der für Netanjahu arbeitet, nicht für den [israelischen] Staat“, sagte er.

Nour Odeh von Al Jazeera sagte: “Das ist das Muster, das wir in den letzten Wochen gesehen haben: Israel verhandelt mit den USA und kommt dann nach Doha oder Kairo, um mit den Vermittlern zu sprechen und zu sehen, was sich herausarbeiten lässt.

„Am 1. März endet die erste Phase des Waffenstillstands. Ohne eine Verpflichtung beider Seiten, weiter zu verhandeln und die Ruhe zu bewahren, fragt sich jeder, ob der Waffenstillstand überleben kann“, sagte sie aus der jordanischen Hauptstadt Amman.

Alon Pinkas, ehemaliger Botschafter und Generalkonsul Israels in New York, sagte gegenüber Al Jazeera, dass die Tatsache, dass die erste Phase eingehalten wurde, nicht unbedingt ein gutes Zeichen für die schwierigere zweite Phase sei.

„Der Grund dafür ist, dass Netanjahu nicht an Phase zwei interessiert ist. Diese Phase wird am 42. Tag, also in einer Woche, einen Truppenabzug Israels aus Gaza beinhalten. Am 50. Tag beinhaltet sie nicht nur einen Truppenabzug, sondern einen vollständigen Rückzug“, sagte Pinkas Al Jazeera aus Tel Aviv.

Er sagte, dass die Waffenruhe von einer Einstellung der Feindseligkeiten, wie sie jetzt bekannt ist, zu einem Ende des Krieges werden wird, was der israelische Premierminister nicht befürwortet.

„Politisch kann er sich weder den Rückzug noch das offizielle Ende des Krieges leisten“, fügte er hinzu.

Weite Teile des Gazastreifens wurden durch israelische Bombenangriffe in Schutt und Asche gelegt. Israel wurde beschuldigt, während seiner Militäroffensive in Gaza Völkermord und Kriegsverbrechen begangen zu haben. [Ali Jadallah/Anadolu Agency]

„Hamas bereit, Regierungsrolle in Gaza aufzugeben“

Sollte die Waffenruhe im Gazastreifen scheitern, würde dies bedeuten, dass die noch in Gaza festgehaltenen israelischen Gefangenen in der Enklave bleiben würden, sehr zum Ärger der israelischen Gesellschaft.

Familienangehörige der Gefangenen haben bereits in Tel Aviv protestiert, wobei die meisten Verwandten und Gruppen, die sich für die Gefangenen einsetzen, die israelische Regierung auffordern, dafür zu sorgen, dass das Abkommen nicht scheitert.

Odeh von Al Jazeera sagte, dass die Familien der israelischen Gefangenen ernsthafte Zweifel an Netanyahus Engagement für die Freilassung aller Gefangenen im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens haben.

„Netanjahus Verbündete haben deutlich gemacht, dass sie absolut kein Interesse an einer zweiten Phase haben und nicht glauben, dass Israel den Krieg beenden sollte. Tatsächlich drängen sie auf eine Rückkehr zu den Bombardierungen von Gaza, einige sagen sogar, Israel sollte Teile des Gazastreifens annektieren.

Viele in Israel – und innerhalb der Regierung – haben sich von Anfang an gegen den Waffenstillstand ausgesprochen und argumentiert, dass der Krieg in Gaza erst mit der vollständigen Niederlage der Hamas enden sollte.

Der Hamas-Führer erklärte am Samstag, seine Gruppe sei bereit, ihre Regierungsrolle in Gaza aufzugeben.

„Wir haben schon vor dem 7. Oktober [2023] mehrfach gesagt, dass wir bereit sind, die Regierungsposition im Gazastreifen sofort aufzugeben und jede palästinensische Einheitsregierung oder eine technokratische Regierung oder jede andere Alternative zuzulassen, die von den Palästinensern im Rahmen des palästinensischen Konsenses beschlossen wird“, sagte er.

Naim sagte, die Gruppe begrüße den ägyptischen Vorschlag, ein Komitee zu bilden, das in Abstimmung mit der Regierung der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah alle Aspekte des Lebens in Gaza regeln soll.

Der Beamte fügte hinzu, dass die Hamas als nationale palästinensische Widerstandsbewegung mit klaren Zielen gegründet wurde, darunter „die Befreiung von der Besatzung, die Verwirklichung der echten und nationalen Ziele der Palästinenser in Bezug auf Eigenstaatlichkeit, Selbstbestimmung und das Recht auf Rückkehr“.

„Wir werden unseren Kampf mit allen anderen Fraktionen und unserem gesamten Volk fortsetzen, um diese Ziele mit allen Mitteln zu erreichen, einschließlich politischer und diplomatischer Mittel und bewaffnetem Widerstand. Aber um das tägliche Leben der Palästinenser, wie Gesundheit, Bildung und soziale Angelegenheiten, zu regeln, sind wir bereit, dies einer konsensbasierten Lösung zu überlassen.“

Übersetzt mit Deepl.com

