https://www.palestinechronicle.com/netanyahus-urgent-talks-amid-growing-calls-for-ceasefire-and-prisoner-exchange/



Netanjahus dringende Gespräche inmitten wachsender Forderungen nach Waffenstillstand und Gefangenenaustausch

5. Januar 2025 Nachrichten über

den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. (Foto: Kreml, via Wikimedia Commons)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Der israelische Premierminister Netanjahu hält dringende Konsultationen über einen Gefangenenaustausch ab, während die Proteste gegen die Opfer des Krieges zunehmen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu beruft heute eine begrenzte Konsultationssitzung ein, um die Entwicklungen in den laufenden Gesprächen über einen Gefangenenaustausch mit palästinensischen Widerstandsgruppen in Gaza zu erörtern. Die Diskussionen finden inmitten des zunehmenden Drucks sowohl im Inland als auch international statt, den brutalen Angriff auf Gaza zu beenden, der weithin als eine Form des Völkermords verurteilt wurde.

Zu den Teilnehmern der Konsultationen gehören der israelische Verteidigungsminister Israel Katz, der nationale Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir und der Finanzminister Bezalel Smotrich. Der israelische Armeeradio berichtete, dass Netanjahu dringende Sicherheitsgespräche fordert, die mit Fortschritten bei den Verhandlungen über einen möglichen Waffenstillstand und einen Gefangenenaustausch zusammenfallen.

Unterdessen berichteten israelische Medien, dass Mossad-Chef David Barnea voraussichtlich nach Katar reisen wird, um weitere Gespräche über den Abschluss eines Abkommens für einen Gefangenenaustausch zu führen.

Trotz dieser Bemühungen haben israelische Beamte deutlich gemacht, dass die Vernichtung der Hamas weiterhin Vorrang vor der Freilassung von Gefangenen hat. In einem Bericht von Haaretz wird das Eingeständnis eines Unterhändlers zitiert, dass die israelische Regierung die Auslöschung der Hamas für wichtiger hält als die Rettung ihrer Gefangenen, die von palästinensischen Gruppierungen im Gazastreifen festgehalten werden.

Proteste in Israel nehmen zu

Auch auf den Straßen Israels ist es zu Spannungen gekommen, wo eine große Anzahl von Menschen auf die Straße gegangen ist, um gegen den andauernden Krieg zu protestieren. Insbesondere Familien von israelischen Gefangenen in Gaza haben sich vehement gegen den Umgang der Regierung mit der Situation ausgesprochen. Viele Demonstranten fordern einen Waffenstillstand und ein sofortiges Ende der andauernden Bombardierung von Gaza, die von Menschenrechtsgruppen als Völkermord bezeichnet wurde.

Ein früherer Marsch von Familien israelischer Gefangener in Gaza zu Netanyahus Büro symbolisierte die wachsende Frustration über die mangelnde Dringlichkeit, die Gefangenen nach Hause zu bringen.

Israelische Gefangene in Gaza

Ein vom militärischen Flügel der Hamas, den Al-Qassam-Brigaden, veröffentlichtes Video hat die Aufmerksamkeit weiter auf die israelischen Gefangenen in Gaza gelenkt. In einer eindringlichen Botschaft beschrieb die israelische Soldatin Liri Albag, die über 450 Tage lang gefangen gehalten wurde, die Schrecken, die sie und ihre Mitgefangenen erdulden mussten. In einem Gespräch mit ihrer Familie und der israelischen Regierung drückte sie ihre Verzweiflung über ihre Situation aus und erklärte, dass sie und andere für ihre Regierung keine Priorität mehr hätten.

Albags Worte – „Wir stehen nicht auf der Prioritätenliste unserer Regierung oder Armee“ – spiegeln die Gefühle vieler Familien von Gefangenen wider, die sich angesichts des andauernden israelischen Krieges im Stich gelassen fühlen. Sie fragte sich, ob der Krieg weitergegangen wäre, wenn die in Gefangenschaft befindlichen Personen Angehörige israelischer Staats- und Regierungschefs wären.

Völkermord in Gaza

Der andauernde israelische Angriff auf den Gazastreifen, der am 7. Oktober 2023 begann, hat zu einer humanitären Krise von beispiellosem Ausmaß geführt. Da die Zahl der Todesopfer unter den belagerten und ausgehungerten palästinensischen Zivilisten täglich weiter steigt, wird Israel derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober 2023 andauernden Völkermord Israels in Gaza mindestens 45.805 Palästinenser getötet und 109.064 verwundet. Die Zahl der Opfer wird voraussichtlich weiter steigen, da mindestens 11.000 Menschen noch immer vermisst werden und vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser in Gaza tot sind.

Der Krieg, den die Palästinenser „Operation Al-Aqsa Flood“ nennen, begann nach einer Militäroperation der Hamas auf israelischem Gebiet. Israel berichtet, dass bei dem ersten Angriff am 7. Oktober 1.139 seiner Soldaten und Zivilisten getötet wurden. Israelische Medien haben jedoch Bedenken geäußert, dass eine beträchtliche Anzahl der israelischen Opfer durch „friendly fire“ während des Angriffs verursacht wurde.

Palästinensische und internationale Menschenrechtsorganisationen berichten, dass die überwältigende Mehrheit der Opfer in Gaza Frauen und Kinder sind. Die anhaltende Gewalt hat auch eine akute Hungersnot verschärft, wobei sich unter den Toten Tausende von Kindern befinden, was die Schwere der humanitären Katastrophe verdeutlicht.

Durch den Krieg wurden fast zwei Millionen Menschen aus ihren Häusern in Gaza vertrieben, wobei die Mehrheit der Vertriebenen in die bereits überfüllte südliche Region des Gazastreifens gezwungen wurde. Die Bevölkerung in Gaza ist weiterhin in dem anhaltenden Konflikt gefangen und hat kaum Zugang zu Grundbedürfnissen wie Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung.

(The Palestine Chronicle, AJA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …