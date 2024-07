https://www.middleeasteye.net/news/netanyahu-us-visit-solidifies-Israel-upper-hand-washington



Netanjahus US-Besuch festigt Israels Oberhand in Washington

Von Umar A Farooq in Washington

Juli 2024

Israels Netanjahu wird mehr Einfluss haben, wenn er eine geschwächte Biden-Regierung trifft, während der Krieg gegen Gaza weitergeht

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (L) begrüßt US-Präsident Joe Biden bei seiner Ankunft auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv am 18. Oktober 2023 (Brendan Smialowski/AFP)

US-Präsident Joe Biden und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu werden sich in Washington treffen, obwohl es seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen im vergangenen Oktober zu einer Reihe von diplomatischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Führern gekommen ist.

Die beiden werden sich am Montag im Weißen Haus treffen.

Auch wenn der Besuch wahrscheinlich keine großen Auswirkungen auf die aktuellen Beziehungen zwischen den USA und Israel haben wird, findet das Treffen zwischen Biden und Netanjahu statt, da sich die beiden Politiker, die sich seit den 1980er Jahren kennen, seit Bidens Amtsantritt im Jahr 2021 immer weiter auseinandergelebt haben.

Bidens demokratische Wählerschaft missbilligt sein Vorgehen gegenüber Israel und den Krieg gegen Gaza. Gleichzeitig haben Netanjahu und Mitglieder seiner Regierungskoalition die Biden-Administration und ihre Feindseligkeit gegenüber ihrer rechtsextremen Regierung wiederholt kritisiert – mit wenig Konsequenzen.

Die Angriffe auf den Süden Israels am 7. Oktober und der Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen haben Bidens Beziehungen zu Israel neu belebt, und der US-Präsident hat die Kriegsanstrengungen trotz der Tatsache, dass Israel Zehntausende von Palästinensern im Gazastreifen getötet hat, entschlossen und mit Nachdruck unterstützt.

„Biden sieht Israel als eine Art Familie für ihn. Und Netanjahu kann Fehler machen. Er kann sich Biden widersetzen. Er kann Biden frustrieren. Aber letzten Endes sieht der Präsident Israel als Familie an, und er wird den Israelis verzeihen und ihnen eine weitere Chance geben“, sagte Frank Lowenstein, Sonderbeauftragter für israelisch-palästinensische Verhandlungen unter Präsident Barack Obama, gegenüber Middle East Eye.

„Es gab immer wieder Punkte, an denen die Israelis dies ausgenutzt haben, indem sie die von Biden geforderten Maßnahmen ignoriert haben, ohne wirklich zu befürchten, dass er harte Schritte gegen sie unternehmen wird. Und ich denke, das hat zu einer gewissen Frustration geführt.

Nachdem Biden angekündigt hat, dass er sich im November nicht zur Wiederwahl stellen wird, muss sich der israelische Premierminister mit einer Demokratischen Partei auseinandersetzen, die der rechtsgerichteten Regierung in Israel immer feindlicher gegenübersteht.

Netanjahu wird Ende dieser Woche eine gemeinsame Rede vor dem Kongress halten, obwohl er sich in mehreren Fragen gegen die derzeitige Regierung stellt und bei den Republikanern im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen, die sie Anfang nächsten Jahres im Amt sehen könnten, über eine große Unterstützerbasis verfügt.

„Netanjahu kommt als Held, der der Regierung Biden aufgezwungen hat, ihn zu akzeptieren, sich mit ihm zu treffen und ihn im Kongress sprechen zu lassen. Er hat alle Widerstände innerhalb der Regierung überwunden und kommt daher als Gewinner in die Vereinigten Staaten“, sagte Menachem Klein, Professor für Politikwissenschaft an der Bar-Ilan-Universität in Israel, gegenüber MEE.

Öffentliche Auseinandersetzungen

Als Israel im Oktober seinen Krieg gegen den Gazastreifen begann, unterstützte Biden die israelischen Kriegsanstrengungen voll und ganz.

Der US-Präsident ging sogar so weit, dass er unbestätigte Behauptungen verbreitete, er habe Fotos von Babys gesehen, die bei den Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober enthauptet wurden.

Seine Regierung veranlasste auch schnell, Waffenlieferungen an Israel zu beschleunigen, eine Entscheidung, die zum Rücktritt des Beamten Josh Paul vom Außenministerium führte.

Netanjahu hat alle Widerstände innerhalb der Regierung überwunden und kommt daher als Gewinner in die Vereinigten Staaten.

– Menachem Klein, Bar-Ilan Universität

Während die Zahl der palästinensischen Todesopfer, vor allem Frauen und Kinder, in die Tausende ging, hielt Biden an seiner Unterstützung für Israel fest und stellte sogar die Richtigkeit der vom palästinensischen Gesundheitsministerium in Gaza veröffentlichten Todeszahlen in Frage.

Der US-Präsident besuchte auch Israel und traf sich mit Netanjahu und seinem Kriegskabinett, eine Reise, mit der er sich seither rühmt, er sei der erste amerikanische Präsident, der Israel während eines Krieges besucht.

Berichten zufolge lobte Biden sein Vorgehen in Bezug auf den Krieg unter vier Augen. NBC News berichtete im November, dass „der beste Weg, sich den Israelis zu nähern, darin besteht, sie zu umarmen, aber nicht zu kritisieren“.

„Das geht über Realpolitik hinaus, das ist von Biden. Weit über Realpolitik hinaus. Es ist eine emotionale Bindung“, sagte Klein.

In den letzten Monaten hat Biden jedoch mehrere maßvolle Kritiken an Israels Kriegsanstrengungen geäußert, wobei er gelegentlich sagte, dass die Zahl der palästinensischen Todesopfer zu hoch sei, und Israel aufforderte, nicht auf Zivilisten zu zielen.

Dann war da noch der israelische Angriff, bei dem sieben Mitarbeiter der internationalen Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen getötet wurden, was in der westlichen Welt große Empörung auslöste und zu einer scharfen Rüge Bidens führte.

Biden rief Israel auch öffentlich dazu auf, nicht in die südlichste Stadt des Gazastreifens, Rafah, einzumarschieren, da dies eine „rote Linie“ darstelle und zur Aussetzung einiger Waffenlieferungen führen würde.

Während Israel dennoch eine Offensive auf Rafah startete, die von den USA nicht kritisiert wurde – die Operation wurde von der Biden-Administration als eine begrenzte Operation beschrieben, gegen die Washington nichts einzuwenden hatte -, wurde die Opposition gegen Netanjahus militärische Pläne in Israel kalt empfangen.

„Wenn Israel allein stehen muss, wird es allein stehen„, sagte Netanjahu Anfang Mai.

Biden erklärte auch, dass die USA eine einzige von mehr als hundert Waffenlieferungen stoppen würden, was beim israelischen Premierminister für Empörung sorgte.

Netanjahu stellte ein Video ins Internet, in dem er die Regierung Biden beschuldigte, „Waffen und Munition für Israel zurückzuhalten“.

„Es ist die Vorgehensweise eines Kindes, das denkt, dass es alles bekommen muss, was es will“, sagte Klein.

Netanjahu hat auch öffentlich die Bemühungen der Regierung Biden behindert, ihr außenpolitisches Kronjuwel zu erreichen: ein Normalisierungsabkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien.

Biden hat wiederholt erklärt, dass ein solches Abkommen, das auf ähnlichen, unter dem früheren Präsidenten Donald Trump ausgehandelten Vereinbarungen aufbauen würde, während seiner Amtszeit kurz vor der Verwirklichung stünde.

Netanjahu hat sich jedoch öffentlich gegen einen palästinensischen Staat ausgesprochen, was laut Riad eine wichtige Voraussetzung für ein solches Normalisierungsabkommen ist.

„Die Regierung Biden war frustriert, dass Bibi öffentlich erklärt hat, dass es niemals einen palästinensischen Staat geben wird und dass sie der Palästinensischen Autonomiebehörde nicht erlauben werden, in den Gazastreifen einzureisen“, sagte Lowenstein.

„Das hat diesen heiklen Tanz, den sie um die saudische Normalisierung herum aufführen wollten, noch schwieriger gemacht.“

Biden ist „politisch schwach

Am Sonntag, einen Tag bevor Netanjahu mit Biden zusammentreffen sollte, ließ der US-Präsident eine bahnbrechende Ankündigung fallen: Er werde bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November nicht zur Wiederwahl antreten und seine Vizepräsidentin Kamala Harris als mögliche Kandidatin der Demokraten unterstützen.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem die Führung der Demokraten und wichtige Spender Biden wochenlang gedrängt hatten, aus dem Rennen auszusteigen, was vor allem auf sein schlechtes Abschneiden in einer Debatte gegen den republikanischen Kandidaten und ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zurückzuführen war.

Der innenpolitische Fallout bringt Biden auch in eine ungünstige Position, und da er sich in den letzten Monaten weitgehend auf sein politisches Überleben konzentriert hat, war der Krieg Israels gegen den Gazastreifen nicht sein Hauptthema.

„Biden ist politisch so schwach, dass er den Israelis überhaupt nicht entgegentreten will“, sagte ein ehemaliger hoher US-Beamter gegenüber MEE.

Klein sagte, die Zeit für eine härtere Gangart der derzeitigen Regierung gegenüber Israel sei vorbei, und die Unterstützung Bidens in den vergangenen Monaten habe es Netanjahu ermöglicht, den Krieg auch nach dem Sturz seines eigenen Kriegskabinetts weiterzuführen.

„Biden steht emotional vor dem Problem, einen Knüppel gegen Israel einzusetzen. Aber das hätte die Politik des Weißen Hauses sein müssen, um Netanjahu eine Lektion zu erteilen. Aber das wurde nicht getan, und dann, und dann sieht Netanjahu es als grünes Licht, seine Angriffe auf die Regierung fortzusetzen“, sagte Klein.

Übersetzt mit deepl.com

